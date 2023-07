Technologies Stratégiques : Bruxelles ambitionne de produire 40 % des technologies propres en Europe d’ici à 2030

Sommaire









Facilitation des démarches administratives pour les technologies stratégiques de demain

Le développement et la mise en œuvre de technologies innovantes sont essentiels pour assurer un avenir durable.

Dans cette optique, un projet récemment proposé vise à simplifier les formalités administratives liées à certaines « technologies stratégiques pour demain ».

Cette initiative a pour but de faciliter l’obtention d’autorisations et l’accès au financement pour le développement de ces technologies clés.

Les technologies concernées par ce projet

Dans une annexe au projet de règlement, plusieurs domaines technologiques ont été identifiés comme étant stratégiques pour l’avenir. Parmi eux figurent :

Les technologies solaires photovoltaïques et thermiques

Les technologies éoliennes terrestres et en mer

Les technologies des batteries

Les pompes à chaleur et l’énergie géothermique

Favoriser le développement de projets de production d’énergie renouvelable

L’un des principaux objectifs de ce projet est d’encourager la création et la mise en place de projets de production d’énergie renouvelable, notamment dans les domaines de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’énergie éolienne. En simplifiant les démarches administratives et en facilitant l’accès aux financements, il devient plus aisé pour les porteurs de projets d’investir dans ces technologies et de contribuer à la transition énergétique.

Les technologies solaires photovoltaïques

Le recours aux technologies solaires photovoltaïques permet de convertir directement la lumière du soleil en électricité. Cette source d’énergie renouvelable présente l’avantage d’être propre, silencieuse et peu coûteuse à maintenir. En facilitant les démarches administratives pour le développement de projets de production d’énergie solaire photovoltaïque, ce projet vise à encourager l’utilisation de cette ressource inépuisable et à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.

Les technologies éoliennes terrestres et en mer

De même, les technologies éoliennes terrestres et en mer jouent un rôle clé dans la production d’énergie renouvelable. La force du vent est utilisée pour faire tourner des turbines qui génèrent de l’électricité. L’énergie éolienne est une source d’énergie propre et renouvelable qui peut être exploitée aussi bien sur terre qu’en mer. En simplifiant les formalités administratives et en facilitant l’accès aux financements pour le développement de projets éoliens, il est possible d’accroître la part de cette énergie dans notre mix énergétique.

Stimuler l’innovation dans le secteur des batteries et des pompes à chaleur

Au-delà de la production d’énergie renouvelable, le projet vise également à soutenir l’innovation dans d’autres secteurs stratégiques tels que les technologies de batteries et les pompes à chaleur.

Les technologies des batteries sont essentielles pour stocker l’énergie produite par les sources renouvelables et garantir la stabilité du réseau électrique. Les progrès réalisés dans ce domaine permettent d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. En réduisant les contraintes administratives, ce projet peut contribuer à stimuler l’innovation et le développement de solutions de stockage d’énergie plus performantes et durables.

Les pompes à chaleur et l’énergie géothermique

Enfin, les pompes à chaleur et l’énergie géothermique représentent une autre technologie stratégique pour demain. Ces systèmes permettent d’exploiter la chaleur présente dans l’environnement (sol, air ou eau) pour chauffer ou refroidir un bâtiment. Les pompes à chaleur sont particulièrement intéressantes car elles consomment peu d’énergie et sont très efficaces. En simplifiant les démarches administratives liées à ces technologies, il est possible de favoriser leur déploiement et ainsi de réduire notre impact sur l’environnement.

Une initiative prometteuse pour un avenir durable

Ce projet visant à réduire les formalités administratives pour certaines technologies stratégiques de demain constitue une étape importante dans la promotion de l’innovation et du développement durable. En facilitant l’obtention des autorisations et l’accès au financement, il devient plus facile pour les acteurs du secteur de concrétiser leurs projets et d’investir dans des solutions énergétiques propres et renouvelables. Cette initiative contribue ainsi à accélérer la transition vers un avenir plus vert et respectueux de l’environnement.