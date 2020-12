La Suisse et la Serbie s’apprêtent à vacciner avant l’UE

Sonaris (Cenovis) Sonaris (Cenovis Suisse) condiment à tartiner en stick - L'original - Lot de 5 sticks de 8g

Nos amis suisses raffolent de cette pâte à tartiner de consistance dense et de couleur brune. Il s'agit d'un produit 100% végétal, 100% naturel et 100% sain, élaboré notamment avec de la levure de bière qui provient de France ou d'Allemagne et des extraits de légumes.Le Sonaris (appelé Cenovis en Suisse) est