L’économie irlandaise évite une balle alors que l’accord commercial sur le Brexit est en cours

La conclusion d’un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni renforce les perspectives de l’économie irlandaise l’année prochaine, en grande partie parce qu’elle supprime une menace importante pour les exportations alimentaires et le commerce en général. L’économie irlandaise évitera la balle des tarifs plus élevés qui auraient entraîné d’énormes problèmes pour le secteur alimentaire en particulier.

En vertu de l’accord, qui devrait être annoncé jeudi, aucun tarif ni contingent ne s’appliquera aux échanges entre les deux parties. Le seul secteur irlandais directement touché même par les termes d’un accord sera l’industrie de la pêche, qui aura un accès plus restreint aux principales eaux du Royaume-Uni et exigera un soutien et une compensation.

Les prévisions officielles publiées avec le budget d’octobre étaient basées sur l’absence d’accord.Il a suggéré que la croissance économique irlandaise pourrait être jusqu’à trois points de pourcentage plus élevée l’année prochaine avec un accord commercial en place – ce qui signifie une croissance possible du PIB de 4,5% en 2021 plutôt que prévisions actuelles de 1,7%. La finalisation d’un accord permettrait également d’éviter le chaos initial et le coût d’un scénario de non-accord et les dommages à long terme qu’il causerait aux relations Royaume-Uni / UE.

Cependant, de nouvelles barrières douanières seront érigées entre la Grande-Bretagne et l’Irlande et, dans les années à venir, elles auront un impact fondamental, augmentant le coût des échanges. Il n’y aura plus de commerce sans friction.

Compliqué

Le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni deviendra plus compliqué et coûteux avec un accord, à mesure que le Royaume-Uni quittera le marché unique de l’UE et l’union douanière. Cependant, si aucun accord commercial n’avait été conclu, les deux parties auraient négocié aux termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela aurait signifié que des droits de douane ou des droits d’importation auraient été appliqués au commerce dans les deux sens.

Les tarifs sont les plus élevés dans le secteur alimentaire, ce qui aurait causé d’énormes problèmes aux exportateurs irlandais vers le Royaume-Uni, en particulier dans le secteur de la viande bovine, menaçant les emplois et les revenus agricoles. Des niveaux tarifaires élevés de 70 pour cent ou plus auraient été appliqués aux ventes de viande de bœuf irlandaise sur le marché britannique dans le cas de l’application des conditions de l’OMC, évaluant effectivement le produit irlandais hors des étagères et signifiant qu’elle devait rechercher d’autres marchés moins lucratifs. Les exportations de produits laitiers, en particulier le fromage, et d’autres exportations de produits alimentaires auraient également été touchées et des droits de douane moins élevés auraient été appliqués dans d’autres secteurs tels que les vêtements et certains autres produits manufacturés.

Des droits de douane auraient également été appliqués aux importations en provenance du Royaume-Uni vers la République, faisant grimper les prix de toute une gamme de produits alimentaires et ménagers de consommation, d’aliments préparés, de plats et de viandes. Les prix peuvent de toute façon augmenter dans certains cas, en raison du coût supplémentaire des procédures douanières qui s’appliqueront même en cas d’accord.

Les entreprises irlandaises suivront de près les mesures convenues pour limiter les perturbations à mesure que de nouvelles procédures douanières seront introduites. Cependant, il y aura un soulagement significatif que la bureaucratie supplémentaire et les coûts des tarifs ont été évités. Étant donné que le Parlement européen n’aura pas le temps de voter sur un accord, les États membres de l’UE accepteront probablement de l’appliquer provisoirement à partir du 1er janvier, en attendant cette approbation avant qu’il ne soit pleinement appliqué.Les entreprises commerciales devront encore relever de nouveaux défis pour se conformer aux douanes. exigences, cependant.

Aucune barrière de ce type ne s’appliquera entre la République et l’Irlande du Nord, et un accord commercial entre les deux parties rendra également le protocole d’Irlande du Nord, l’arrangement spécial visant à éviter une frontière commerciale sur l’île d’Irlande, plus facile à appliquer. En effet, les contrôles et la bureaucratie nécessaires pour garantir que les tarifs corrects étaient appliqués aux marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne et devant passer à la République – et donc au marché unique de l’UE – seraient évités. Des contrôles douaniers et de sécurité alimentaire et animale seront toujours nécessaires.

Combattre le coronavirus

Un accord sur le Brexit – et l’apparition de vaccins pour lutter contre le coronavirus – signifiera que les estimations de croissance derrière le budget 2021 changeront. Les prévisions avaient été réalisées sur la base de l’absence de vaccins généralement disponibles et de l’absence d’accord sur le Brexit.

Cependant, la possibilité d’un verrouillage prolongé en 2021 réduira la croissance au cours des premiers mois et entraînera des coûts supplémentaires importants pour les entreprises et les personnes sans travail. Le gouvernement a mis de côté 3,4 milliards d’euros dans le budget dans un fonds de relance, dont la plupart n’ont pas été alloués, et si une partie de cette somme peut désormais être consacrée à la pêche, un accord sur le Brexit signifierait qu’une grande partie du reste pourrait être consacrée à la lutte contre les retombées de le virus. Mais un accord sur le Brexit signifie que les perspectives pour 2021 sont bien meilleures qu’elles ne l’auraient été sans un accord.