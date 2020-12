«  Incidence à la croissance la plus rapide  »: 922 cas de Covid et huit décès signalés

Un total de 922 nouveaux cas de Covid-19 et huit décès liés au coronavirus ont été signalés jeudi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte à 83073 le total des cas d’infection et à 2192 le nombre de décès liés à Covid-19 signalés jusqu’à présent en 2020.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que la République d’Irlande avait désormais le taux d’incidence qui augmentait le plus rapidement de l’Union européenne. «Malheureusement, aucun des indicateurs de cette maladie ne montre de signes encourageants», a-t-il déclaré.

Sur les 922 nouveaux cas signalés jeudi, 438 étaient des hommes et 477 des femmes. L’âge médian des cas positifs était de 33 ans, 68% des cas ayant moins de 45 ans.

Quelque 337 cas, soit plus d’un tiers du total quotidien, étaient localisés à Dublin. Viennent ensuite 73 à Cork, 70 à Limerick, 56 à Wexford et 43 à Galway. Les 343 cas restants ont été répartis dans tous les autres comtés.

Il y avait 255 patients atteints de Covid-19 à l’hôpital jeudi à 8 heures du matin, avec 37 admissions au cours des dernières 24 heures. Vingt-deux patients Covid-19 sont actuellement en soins intensifs.

«Ce Noël, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos proches est de respecter strictement les conseils de santé publique», a déclaré le Dr Holohan.

«Rendez votre Noël sûr, significatif et mémorable pour les bonnes raisons. Restez à la maison, restez en sécurité et restez bien. Limitez les contacts autant que vous le pouvez et assurez-vous que vous et vos proches passez un Noël heureux et en toute sécurité », a-t-il déclaré.

Au cours du précédent verrouillage de six semaines, l’Irlande avait l’un des taux de virus les plus bas de l’UE, mais les dernières semaines ont vu une forte augmentation des cas, ce qui a conduit le gouvernement à réintroduire des restrictions de niveau 5 ces derniers jours.

Le gouvernement semble prêt à rejeter une demande des responsables de la santé publique de fermer la vente au détail non essentielle de St Stephen’s Day, dans le cadre d’un passage au verrouillage de niveau 5 pendant six semaines dans le but de contrôler la propagation «effrayante» de Covid-19 en l’état.

Des sources gouvernementales ont confirmé que la recommandation de fermer le commerce de détail avait été faite dans une lettre envoyée par Nphet à la suite de sa réunion de mercredi.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que le Cabinet tiendrait compte des conseils de Nphet lors de sa réunion le 29 décembre.

Commerce de détail non essentiel

Les données à ce jour avaient montré que la vente au détail non essentielle n’affectait pas la propagation du virus, a déclaré M. Coveney, mais le Cabinet tiendrait compte des conseils de Nphet, a-t-il déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio.

Les acheteurs de Noël sont vus sur Grafton Street dans le centre-ville de Dublin.Photo:Gareth Chaney / Collins



M. Coveney a ensuite rejeté une suggestion selon laquelle la décision d’assouplir les restrictions au début du mois de décembre était une erreur.

Il a déclaré que les preuves et les données sur le virus changeaient tout le temps et que l’assouplissement au début du mois avait été effectué dans le cadre des conseils de Nphet.

Dans le cadre des plans de niveau 5 publiés par le gouvernement, un passage à des restrictions de niveau 5 complètes, comme recommandé par Nphet, exclurait les visites de maisons ou de jardins privés à partir de samedi, mais cela devait être le cas une semaine plus tard, le 1er janvier.

Le gouvernement a décidé mardi de maintenir les magasins non essentiels ouverts après Noël, bien que les ventes traditionnelles d’après Noël ne se poursuivent pas.

Sous les nouvelles restrictions convenues par le Cabinet, le secteur hôtelier fermera à 15 heures aujourd’hui.

Cela vient alors que les données préliminaires montraient la présence de la nouvelle variante britannique du coronavirus dans l’État, a déclaré le Dr Cillian de Gascun du Laboratoire national de référence des virus.

Le professeur de Gascun a déclaré que la variante pouvait être présente dans environ 10% des écouvillons analysés, mais que cela nécessitait une validation supplémentaire.

Cependant, des membres de haut niveau du Nphet ont déclaré mercredi soir qu’ils ne pensaient pas que la variante britannique entraînait actuellement une infection importante ici.

Le Dr Holohan a déclaré que depuis que les restrictions ont été modifiées début décembre, «le niveau de contact social qui s’est produit, en particulier autour de l’hospitalité, a conduit à une augmentation très significative de la transmission de cette infection.

Malgré la présence de la variante britannique, il a déclaré: «Nous ne pensons pas que cela ait été une partie importante de la transmission dans ce pays – nous avons constaté un engagement social important qui peut expliquer cette ampleur de chiffres vraiment inquiétants.

Le Dr de Gascun a déclaré que les résultats suggéraient que la variante était probablement concentrée dans l’est du pays.

«Compte tenu du moment choisi, cela n’expliquerait probablement pas en soi l’augmentation significative du nombre de cas que nous avons trouvé», a-t-il déclaré. Il a estimé que la variante britannique était dans le pays depuis la deuxième semaine de décembre, au moins, et pourrait avoir été introduite fin novembre.

Le Dr Holohan a déclaré que «toute forme de socialisation discrétionnaire doit vraiment cesser si nous voulons avoir une chance de supprimer ce type de niveau de transmission». Il a dit qu’il y avait une «association temporelle claire» entre l’ouverture de l’hospitalité et une augmentation très significative de la propagation de la maladie.

‘Accélération très rapide’

Le professeur Nolan a déclaré que l’assouplissement du 1er décembre avait provoqué une augmentation des cas, mais l’assouplissement des restrictions sur l’hospitalité «coïncide avec une accélération très rapide du niveau de la maladie».

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les données ne reflètent pas les épidémies dans les établissements d’accueil, le Dr Ronan Glynn, le médecin-chef adjoint, a déclaré que sur 7 000 cas au cours des quinze dernières semaines, la source de l’infection était inconnue dans 3 000 cas. Le briefing a appris que les cas de transmission survenus dans les établissements d’accueil sont susceptibles d’être parfois enregistrés comme étant gérés dans les foyers familiaux, en raison de la façon dont la recherche des contacts a lieu.

Le Dr Holohan a déclaré: «Nous avons maintenant un niveau de maladie dans la population qui n’est tout simplement pas sous contrôle, nous devons rétablir le contrôle de cette infection, faire baisser les niveaux si nous voulons continuer à nous assurer que nous pouvons maintenir ces services publics essentiels. »

Le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE, a déclaré que ces derniers jours avaient vu «une croissance extraordinaire de l’infection au-delà de ce que nos versions extrêmes de la modélisation auraient prédit».

«Nous nous détériorons à un rythme plus rapide, en sept jours, que dans tout autre pays d’Europe», a-t-il déclaré. La vitesse à laquelle le virus se propageait avait atteint un «niveau effrayant».