Le diable dans les détails: voici les principaux éléments de l’accord UK-UE sur le Brexit

L’accord sur le commerce et la sécurité sur le Brexit, finalisé la veille de Noël, compte 2000 pages, annexes comprises. Il entrera en vigueur une fois approuvé par les deux parties.

Le diable de ce qui a été convenu sera dans les détails – et sera étudié dans les jours à venir.

Voici les principaux accords, en un coup d’œil.

Tarifs

L’accès sans droits de douane et sans quota à l’un des plus grands marchés du monde est l’épine dorsale de l’accord sur le Brexit et va au-delà des accords de l’UE avec le Canada ou le Japon.

Commerce

Il y aura une reconnaissance mutuelle des programmes des commerçants de confiance. Cela signifie que les producteurs britanniques devront se conformer aux normes britanniques et européennes.

Qualifications professionnelles

Il n’y aura plus de reconnaissance automatique pour les médecins, infirmiers, architectes, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs. Ils devront désormais rechercher la reconnaissance dans l’État membre dans lequel ils souhaitent exercer.

Mobilité – liberté de mouvement

Les ressortissants britanniques n’ont plus la liberté de travailler, d’étudier, de créer une entreprise ou de vivre dans l’UE. Des visas seront nécessaires pour les séjours de plus de 90 jours. La coordination de certaines prestations de sécurité sociale telles que les pensions de vieillesse et les soins de santé facilitera le travail à l’étranger et ne perdra aucune accumulation préexistante de cotisations à l’assurance nationale.

Pêche

Le Royaume-Uni abandonnera la politique commune de la pêche.

Le chiffre d’affaires annuel des navires de pêche de l’UE dans les eaux britanniques est d’environ 650 millions d’euros – contre 850 millions d’euros pour la flotte battant pavillon britannique. De nouveaux quotas réduisant la part de l’UE de 25% devraient être échelonnés sur cinq ans et demi. Un quart des captures en valeur de l’UE – 162,5 millions d’euros par an – sera «rapatrié» vers des navires battant pavillon britannique d’ici la fin de cette période. Après cela, les deux parties tiendront des négociations annuelles.

Les navires de l’UE qui pêchent entre 6 et 12 milles marins de la côte britannique pourront continuer pendant la transition, mais l’accès sera négocié sur une base annuelle par la suite. Il y a un préavis de trois mois pour fermer l’accès. Si l’accès est refusé à l’une ou l’autre des parties, l’autre peut demander une compensation ou appliquer des tarifs de manière proportionnée.

Aide d’État

L’UE avait insisté pour que le Royaume-Uni s’aligne sur ses règles en matière d’aides d’État. Bruxelles craignait que le gouvernement britannique cherche à trouver un avantage concurrentiel grâce à des subventions. Le Royaume-Uni a réussi à tuer cette idée. Le Royaume-Uni mettra en place son propre régime de subventions. Le nouvel organisme national de contrôle peut décider si l’aide d’État a faussé les échanges après l’octroi de la subvention. Il s’agit d’une concession majeure de l’UE.

Cependant, le Royaume-Uni devra veiller à ce que son régime de subventions respecte les principes clés énoncés dans le traité. L’accord permet également aux deux parties d’adopter des mesures correctives s’il existe des preuves que l’organe d’exécution national n’a pas respecté les principes communs.

Normes ou règles du jeu équitables

Les deux parties se sont mises d’accord sur un niveau minimum de normes environnementales, sociales et du travail en deçà duquel aucune ne doit descendre.

Ursula von der Leyen a déclaré qu’il y aurait un examen après quatre ans pour s’assurer que les règles du jeu équitables fonctionnaient.

L’un des principaux points de friction dans les pourparlers a été l’insistance de l’UE sur une «clause d’évolution», ou «mécanisme d’équivalence», comme l’a appelé Downing Street.

Cela aurait permis à l’UE d’appliquer unilatéralement des tarifs sur les produits britanniques en cas de divergence des normes dans le temps. Si une partie améliorait son livre de règles, l’autre devrait suivre ou faire face aux conséquences.

En fin de compte, un compromis a été atteint. Il ressemble plus à l’objectif britannique qu’à celui de Bruxelles. Le gouvernement britannique avait simplement voulu un point de réflexion à l’avenir où les deux parties pourraient discuter de la mise à niveau du minimum de base en dessous duquel aucune des deux ne pourrait aller.

L’accord prévoit une clause de révision et de «rééquilibrage», qui permet à chaque partie de lancer un examen formel des aspects économiques de l’accord, y compris le niveau minimum de normes.

Si l’une des parties tarde à convenir d’un nouveau plancher pour les normes, l’autre peut appliquer des tarifs sous réserve de l’approbation d’un groupe d’arbitrage indépendant.

Règles d’origine

Cela détermine quels produits sont considérés comme «fabriqués en Grande-Bretagne».

Le Royaume-Uni a persuadé Bruxelles que les matériaux et la transformation de l’UE devraient être comptés comme intrants britanniques lorsque les produits finis sont exportés sur le marché européen.

Un produit ne bénéficierait donc de droits de douane au titre de l’accord que si plus de 40 pour cent de sa valeur préfinie n’était pas d’origine britannique ou d’un pays non membre de l’UE comme le Japon.

Le Royaume-Uni n’a pas réussi à garantir l’accumulation diagonale, qui inclurait des parties de pays comme le Japon et la Turquie, avec lesquels le Royaume-Uni et l’UE ont un accord commercial, à compter comme contribution britannique.

Règlement des différends

Ce fut l’un des domaines de négociation les plus difficiles car il établira des remèdes aux différends commerciaux pour les décennies à venir. Angela Merkel a déclaré que le désaccord sur un mécanisme d’arbitrage était le plus grand obstacle à un accord.

L’UE craignait que le Royaume-Uni puisse, avec le temps et en fonction du gouvernement au pouvoir, s’écarter tellement des normes de l’UE qu’il pourrait se tailler un avantage concurrentiel significatif et devenir un «Singapour sur la Tamise».

Si l’une ou l’autre des parties estime que le commerce est faussé, elle peut prendre des mesures après consultation. Un panel d’arbitrage se réunirait dans les 30 jours et statuerait. Si les mesures étaient jugées ultérieurement erronées ou excessives, la partie lésée pourrait prendre des mesures compensatoires.

Il semble également qu’il y aura une sorte de comité de gouvernance global Royaume-Uni-UE qui aura des sous-comités pour mettre en œuvre et appliquer le traité.

Science

Le Royaume-Uni continuera de participer au programme phare de l’UE, Horizon Europe, d’une valeur de 80 milliards d’euros, en tant que membre associé payant pendant sept ans. Il se poursuivra également dans Copernicus et Euratom.

Erasmus

Le Royaume-Uni est sorti du programme d’échange universitaire, rechignant à l’insistance de l’UE selon laquelle, pour être membre associé, elle devrait s’engager sur un plan de paiement de sept ans.

Le gouvernement irlandais a confirmé jeudi que les étudiants d’Irlande du Nord pouvaient continuer à accéder à Eramus dans le cadre de sa promesse de s’assurer que les citoyens irlandais de la région «ne seront jamais laissés pour compte» leurs concitoyens au sud de la frontière. Les citoyens d’Irlande du Nord peuvent également bénéficier d’un système de remplacement de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) financé par le gouvernement Iris.

Sécurité et application de la loi

Les enquêtes policières transfrontalières et l’application de la loi peuvent se poursuivre, avec des accords selon lesquels le Royaume-Uni peut rester dans des programmes d’échange clés, mais pas tous.

Le Royaume-Uni ne fera plus partie du système de mandat d’arrêt européen.

Le Royaume-Uni ne sera pas non plus membre à part entière d’Europol ou d’Eurojust. Il y aura «une coopération continue entre le Royaume-Uni, Europol et Eurojust» avec «une coopération étroite entre la police nationale et les autorités judiciaires».

Le Royaume-Uni maintiendra un «mécanisme d’accès» au système d’information Schengen (SIS II), une base de données automatisée qui partage les alertes de la police sur les biens volés et les personnes disparues.

Il y a également eu un accord pour la poursuite de l’utilisation conjointe des dossiers des passagers, qui fournissent des données en direct sur les mouvements des passagers aériens et de ferry, un outil clé dans la lutte contre le terrorisme et la base de données Prüm des empreintes digitales, de l’ADN et des plaques d’immatriculation suspects.

Services de télévision

La France a réussi à écarter le secteur audiovisuel de l’accord, ce qui a porté un coup dur au Royaume-Uni, qui abrite environ 1 400 diffuseurs, soit environ 30% de toutes les chaînes de l’UE.

Les fournisseurs de services de télévision et de vidéo à la demande prospères de Grande-Bretagne ne seront plus en mesure d’offrir des services paneuropéens aux téléspectateurs européens à moins qu’ils ne délocalisent une partie de leurs activités dans un État membre de l’UE.

Voyager dans l’UE pour un travail rémunéré

Le personnel détaché dans l’UE pour affaires peut rester jusqu’à trois ans s’il s’agit de cadres et de spécialistes et jusqu’à un an pour les stagiaires. Les personnes en affaires à court terme auront besoin d’un permis de travail et pourront rester jusqu’à 90 jours sur toute période de 12 mois.

Les experts ont averti que les voyageurs d’affaires britanniques et les travailleurs détachés – ceux qui restent dans l’UE pour travailler pendant une période limitée – s’exposent à des amendes à moins qu’ils n’obtiennent une autorisation préalable une fois que le Royaume-Uni quitte le marché unique.

Dans le cadre de l’accord, des accords de réciprocité ont été conclus «pour faciliter les voyages d’affaires de courte durée et les détachements temporaires d’employés hautement qualifiés».

Transport

L’aviation et le transport se poursuivront comme auparavant, les avions de passagers et de fret pouvant encore voler et atterrir dans l’UE, y compris les vols en escale au départ de Heathrow et ailleurs au Royaume-Uni en provenance de l’extérieur du Royaume-Uni. Les transporteurs seront également autorisés à continuer à conduire sans permis spéciaux attribués en nombre limité à des pays en dehors de l’UE. Cela constitue un soulagement pour le secteur de la logistique qui craignait que les chauffeurs ne soient mis en lock-out en nombre important.

L’accord reposait sur le fait que le Royaume-Uni reste membre de l’Espace aérien commun européen.

Cependant, les avions continueront de voler dans le cadre d’un accord temporaire, qui devra être renégocié d’urgence. – Gardien