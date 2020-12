Ventes de Noël: «  Elles seront beaucoup plus sourdes cette année  »

Quand une vente n’est-elle pas une vente? Aujourd’hui.

Cette fois-ci, la semaine dernière, les détaillants de tout l’État se préparaient à lancer leurs soldes d’hiver un jour de la Saint-Étienne pas comme les autres, optimistes malgré la morosité qu’ils pourraient transférer le stock qu’ils avaient du mal à déplacer avant Noël.

Les adeptes dévoués de la mode, quant à eux, se préparaient à une folie d’après Noël.

Mais le gouvernement a ensuite annoncé à la bombe que si les détaillants non essentiels seraient autorisés à rester ouverts – contrairement aux pubs et restaurants gastronomiques – ils ne seraient pas autorisés à passer en mode de vente comme d’habitude.

L’annonce a causé beaucoup de confusion dans le secteur, notamment parce que de nombreux magasins, sinon la plupart, avaient fait des rabais depuis qu’ils avaient été autorisés à reprendre leurs activités début décembre.

L’expert de la vente au détail Eddie Shanahan décrit l’appel pour un report des soldes d’hiver comme «bizarre» et déroutant.

«Je comprends le concept de vouloir empêcher les grandes foules de sortir des rues, mais cela montre un manque de compréhension du fonctionnement du commerce de détail», dit-il..

«Je préférerais que les détaillants aient confiance pour gérer ceux qui viennent dans leurs magasins, et toutes les preuves montrent qu’ils s’en sortent bien», a-t-il ajouté.

Il dit que «quoi qu’il arrive, il y aura des rabais au cours des quatre à six prochaines semaines, bien qu’il n’y ait peut-être pas de gros panneaux rouges dans les fenêtres».

Duncan Graham de Retail Excellence fait écho à ces sentiments et dit que les ventes sont une partie essentielle de l’entreprise. Il souligne également qu’il ne serait pas possible d’avoir des prix de vente en ligne avec des prix plus élevés en magasin.

«Imaginez les plaintes s’ils faisaient cela», dit-il. « Indépendamment de toute autre chose, si les détaillants devaient facturer plus pour leur stock en ligne en raison des restrictions dans les magasins physiques, cela n’aurait pour effet que de pousser plus de commerce de détail vers des sites basés à l’étranger. »

Marketing dilué

C’est pourquoi les ventes auront lieu mais ne pourront pas être appelées ventes. Les magasins continueront avec leurs réductions comme prévu, mais ils abandonneront ou dilueront presque certainement leur marketing et prendront des pancartes vantant des bonnes affaires par les fenêtres.

«Bien sûr, les magasins seront en mode vente après Noël», déclare Damien O’Reilly, expert en vente au détail et universitaire de l’Université technique de Dublin. «Ce n’est qu’une question de terminologie. Sera-ce une offre spéciale ou une vente? »

Il dit qu’il ne serait pas sage pour le gouvernement d’essayer de dicter les prix pratiqués par les détaillants.

«Ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent faire, et les détaillants sont autorisés à facturer ce qu’ils veulent. Beaucoup d’entre eux auront acheté en stock pour les ventes et n’auront d’autre choix que de le vendre comme prévu. »

O’Reilly dit que les preuves des dépenses d’avant Noël indiquent ce qui pourrait arriver dans les jours à venir.

«Ce n’était pas maniaque», dit-il. «Il n’y avait pas les files d’attente auxquelles nous nous attendions peut-être, et les gens étaient tous très prudents.

Il souligne également le déplacement spectaculaire des dépenses vers le monde en ligne et souligne l’absence d’un endroit où les gens peuvent aller comme marquant un autre changement.

«Il n’y a pas de marché pour les vêtements d’occasion et les gens achètent encore des vêtements de sport», dit-il. «Les domaines à surveiller seront les meubles, les articles ménagers et les appareils électriques, mais même dans ce cas, une grande partie de ceux-ci a été achetée par les gens pendant le verrouillage avec des ventes en hausse de plus d’un quart.

«En fin de compte, je pense que les gens crient pour la normalité, mais ils sont également d’accord avec les mesures de santé publique et ils ont peur, en particulier de cette nouvelle souche du Royaume-Uni.

Gestion des stocks

Shanahan ne prévoit pas que cette année sera de toute façon une année exceptionnelle pour les bonnes affaires. Il suggère que de nombreux détaillants se sont révélés aptes à gérer leurs niveaux de stock pendant la crise et ont été en mesure de continuer à négocier pendant le dernier verrouillage des canaux en ligne et click-and-collect, ce qui signifie qu’il n’y aura peut-être pas de gros volumes de stock à décalage.

« D’après ce que j’ai pu voir, au moins à Dublin, il n’y avait pas beaucoup de stock dans les magasins à l’approche de Noël, et je pense que cela pourrait signifier qu’il y aura une période de vente moins frénétique que la normale. »

L’absence ou non de bonnes affaires ne sera cependant pas le facteur déterminant de l’activité des villes, croit-il.

«Les gens restent en état d’alerte, en particulier avec la nouvelle souche de Covid qui a émergé au Royaume-Uni juste avant Noël, et je pense vraiment que cela incitera beaucoup de gens à réfléchir à deux fois avant d’entrer dans des environnements de vente au détail occupés, en particulier s’ils ont un sentiment de foule se construisent. »

Il dit que la prise de conscience des réalités de la crise était évidente tout au long du mois de décembre, même pendant le week-end précédant le jour de Noël, qui est traditionnellement l’une des vitrines les plus fréquentées de l’année, lorsque les files d’attente étaient rares et qu’il y avait des espaces à trouver dans parking.

«Nous verrons certainement un plus petit nombre de magasins dans les magasins que les années précédentes, et je pense que les détaillants pourraient envisager de prolonger leurs heures d’ouverture comme ils le faisaient avant Noël afin de satisfaire à la fois le personnel et les acheteurs.»

Doucement doucement

David Gibney, du syndicat Mandate, qui représente de nombreux travailleurs du commerce de détail, dit que de nombreux détaillants, petits et grands, adoptent une approche plus douce et plus douce des ventes cette année.

Il dit qu’une différence notable entre cette saison de vente et les précédentes est que les détaillants n’ont pas exercé de pression sur le personnel pour qu’il travaille et ont plutôt demandé des bénévoles.

« Je pense qu’ils ont reconnu qu’il y a un argument commercial pour ne pas trop pousser les ventes, et alors que beaucoup ouvriront ce week-end, la réalité est que la demande des consommateurs ne sera probablement pas la même que les années précédentes », a-t-il déclaré.

«Avec les règles de distanciation sociale en place et la nécessité de restreindre les nombres, il ne sera pas non plus nécessaire d’avoir autant de personnes dans l’atelier que les années précédentes.»

Une autre caractéristique peut voir les remises étalées sur une période plus longue que la normale pour empêcher les gens d’inonder les magasins cette semaine.

«Je pense qu’il y aura peut-être moins de rabais importants et pas autant immédiatement après Noël, certains étant échelonnés jusqu’en janvier», dit Graham. «Les ventes seront beaucoup plus modérées cette année. Je pense que c’est certain.