15 choses que Vote Leave a promises sur le Brexit – et ce qu’il a obtenu

LONDRES – C’était long à venir, mais la campagne du Brexit peut enfin être jugée sur ses promesses.

En 2016, Vote Leave a fait une série d’engagements, de suggestions et d’affirmations sur ce qui se passerait si la Grande-Bretagne votait pour quitter l’UE et négociait une nouvelle relation.

Après que le processus du Brexit ait réclamé deux Premiers ministres, Vote Leave a fini par diriger le gouvernement britannique. Sa figure de proue, Boris Johnson, est le Premier ministre. Son cerveau, Dominic Cummings, était jusqu’à ce mois son principal conseiller. D’autres personnalités telles que Michael Gove, Gisela Stuart et de nombreux députés et assistants travaillent maintenant dans et autour de la machine de Downing Street.

Cela signifie que les personnes qui ont fait les promesses étaient les personnes chargées de les tenir. Et avec l’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni, leur bilan peut être testé.

Voici un aperçu de POLITICO de ce que Vote Leave a promis et de ce qu’il a livré.

1. Les échanges avec l’UE seront exempts de droits de douane et impliqueront un minimum de bureaucratie

Le Royaume-Uni a conclu un accord commercial sans tarif et sans contingent avec l’UE. Mais cela s’accompagne de nombreuses conditions et d’une bureaucratie importante.

Il y aura de nouveaux processus douaniers pour les transporteurs transportant des marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE, ce qui signifie des formalités administratives et des contrôles supplémentaires. Les camionneurs auront besoin de déclarations d’importation et d’exportation, de déclarations de sécurité et d’autres documents pour leurs expéditions. Une nouvelle infrastructure est en cours de construction dans les ports pour gérer les files d’attente et vérifier les charges. Il y aura également de nouveaux processus pour le commerce à travers la mer d’Irlande, et les deux parties devront se conformer aux procédures de «règles d’origine» qui vérifieront la provenance des pièces.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a signé des accords pour garantir qu’aucune des deux parties ne peut compromettre l’autre – ce que l’on appelle des règles du jeu équitables. En ce qui concerne les aides d’État, par exemple, il y aura un mécanisme de règlement des différends, et les deux parties auront le droit d’imposer unilatéralement les tarifs à l’autre pour se protéger contre la concurrence déloyale. L’accord est donc gratuit pour le moment.

Vote Leave a également promis que les entreprises qui n’échangent pas avec le marché unique n’auront pas besoin de suivre les règles du marché unique. Les détails les plus fins sur ce front devront être vérifiés dans le texte juridique, qui doit encore être publié. Mais à tout le moins, l’Irlande du Nord devra suivre les règles du marché unique pour garantir que sa frontière terrestre avec l’Irlande restera ouverte.

2. La frontière de l’Irlande du Nord « absolument inchangée »

Lors d’une visite en Irlande du Nord lors du référendum sur l’UE, Boris Johnson a déclaré que la frontière serait «absolument inchangée».

Il avait raison de dire que la zone de voyage commune entre l’Irlande et l’Irlande du Nord serait la même et que la frontière terrestre resterait ouverte.

Mais pour que cela soit possible, la frontière entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord est en train de changer. Il y aura des procédures douanières pour les marchandises traversant la mer d’Irlande car l’Irlande du Nord aura accès à l’union douanière de l’UE tout en restant dans l’union douanière britannique.

Cela impliquera des contrôles administratifs et des postes de contrôle aux frontières (mais pas physiquement à la frontière) pour effectuer des contrôles physiques sur certains produits végétaux et animaux.

3. Mettre fin à la suprématie du droit de l’UE et de la Cour de justice de l’UE

Johnson a insisté lors d’une conférence de presse jeudi après-midi sur le fait que l’accord n’incluait aucun rôle pour la Cour de justice de l’UE. Il vaudra la peine d’attendre le texte juridique de l’accord pour être sûr. Mais l’Irlande du Nord restera soumise aux règles de l’union douanière et du marché unique de l’UE, qui seront supervisées par la Cour de justice. Il serait donc erroné de suggérer que tout le Royaume-Uni ne sera pas soumis aux jugements de la Cour.

4. Reprendre le contrôle de l’immigration et de l’asile et réduire la migration à des dizaines de milliers

Downing Street met en œuvre le système basé sur des points qui était promis depuis longtemps. Cela signifie que la libre circulation avec l’UE prend fin et que les citoyens du continent seront traités de la même manière que les autres du monde entier.

Mais il est encore peu probable que le Royaume-Uni réduise l’immigration à des dizaines de milliers, comme Gove a promis que le Brexit lui permettrait de le faire.

Le gouvernement a également promis d’adopter une ligne plus sévère en matière d’asile car il ne sera plus lié par les règles de l’UE.

5. La Grande-Bretagne reprendra le contrôle de ses pêcheries

Johnson a promis pendant la campagne référendaire que la Grande-Bretagne « reprendrait le contrôle » de ses eaux. L’engagement était vague, bien que d’autres dans la campagne plus large de congé, tels que Nigel Farage et son groupe Fishing for Leave, aient été plus clairs sur les objectifs, y compris le Royaume-Uni de reconquérir «toutes les ressources halieutiques».

Au début des négociations, Johnson a déclaré qu’il souhaitait que des discussions sur l’accès de l’UE à la pêche dans les eaux britanniques aient lieu chaque année. Finalement, ce sera le cas, mais il existe un processus pour y parvenir.

Cela implique une transition de cinq ans et demi, au cours de laquelle l’UE aura un accès complet, mais la quantité de poisson que le Royaume-Uni peut retirer des eaux partagées augmentera. Les négociations seraient annuelles par la suite et l’UE pourra riposter avec des tarifs si le Royaume-Uni refuse de lui accorder l’accès. Cela dépend donc de la définition de «contrôle».

Le détail important est la quantité de poisson supplémentaire que le Royaume-Uni pourra retirer des eaux partagées sur une centaine de stocks.

Johnson a déclaré jeudi que la quantité de poisson que le Royaume-Uni peut capturer dans ses propres eaux « augmentera considérablement, passant d’environ la moitié aujourd’hui à près des deux tiers dans cinq ans et demi », après quoi elle pourra être réévaluée. Une personne familière avec le détail a déclaré que le Royaume-Uni se retrouverait avec une part de 25% du quota actuel de l’UE.

6. 350 M £ pour le NHS au lieu d’être envoyés à Bruxelles

Theresa May a accepté d’augmenter le budget du NHS de 20 milliards de livres sterling par an d’ici 2023, ce qui, selon elle, signifierait une augmentation de 600 millions de livres sterling par semaine en termes réels d’ici 2023-24.

Mais l’argent supplémentaire n’était pas un «dividende du Brexit» comme elle et Vote Leave l’avaient prétendu. La contribution nette du Royaume-Uni au budget de l’UE était plus proche de 230 millions de livres sterling par semaine, mais la Grande-Bretagne a dû dépenser d’énormes sommes sur le projet de loi sur le divorce et sur les préparatifs du Brexit. Le NHS a donc obtenu une augmentation de son financement, mais ce n’est pas à la suite du départ de l’UE.

7. Nouveaux accords commerciaux et accès à une zone commerciale européenne «de l’Islande à la Russie»

Le Royaume-Uni n’a jusqu’à présent pas réussi à signer un nouvel accord commercial unique qu’il n’avait pas dans le cadre de son adhésion à l’UE. Il a négocié avec les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et le gouvernement insiste sur le fait que les progrès vont bon train.

Il a signé un accord avec le Japon, qui était en grande partie basé sur l’accord que le Japon a conclu avec l’UE, bien que le Royaume-Uni ait négocié des conditions différentes. Elle a également signé un certain nombre d’accords de reconduction que l’UE a conclus avec d’autres pays.

Le Royaume-Uni peut continuer à négocier avec d’autres nations et, avec le temps, il conclura sans aucun doute davantage d’accords commerciaux, de sorte que les promesses pourraient être tenues.

Au cours de la campagne référendaire, Gove a déclaré que le Royaume-Uni « ferait partie d’une zone de libre-échange qui s’étend de l’Islande à la frontière russe … nous aurions un accès complet au marché européen mais nous serions libres de la réglementation européenne ».

La question de savoir si cela a été réalisé ou non dépend en partie de la définition du «libre-échange». Le Royaume-Uni a conclu un accord sans tarif ni quota, mais les barrières douanières ont augmenté, il est toujours soumis à de nombreuses conditions de l’UE et il existe encore de grandes lacunes dans les services – par exemple, de nombreux voyageurs d’affaires auront besoin de visas de travail.

La Grande-Bretagne doit encore verrouiller les conditions commerciales pour les États de l’AELE, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse, et conclure un accord de libre-échange avec la Turquie.

8. Continuer de coopérer sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme

«Je suis absolument convaincu que c’est un accord qui protège notre coopération policière, protège notre capacité à attraper des criminels et à partager des renseignements à travers le continent européen comme nous le faisons depuis de nombreuses années», a déclaré Johnson jeudi. pense que les gens devraient avoir des craintes à ce sujet. «

Ce ne sera pas tout à fait pareil. Les deux parties continueront de coopérer en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme – mais il ne fait aucun doute que la coopération a été affaiblie par rapport à l’adhésion à l’UE.

Le changement le plus important est que le Royaume-Uni n’aura plus d’accès direct et en temps réel aux bases de données de sécurité de l’UE, telles que les dossiers des passagers, les casiers judiciaires, l’ADN et les empreintes digitales. L’accord permet des « arrangements ambitieux et opportuns » pour partager ces données, selon un document de l’UE.

Le Royaume-Uni continuera d’observer la Convention européenne des droits de l’homme et pourrait voir les forces de l’ordre et la coopération judiciaire interrompues s’il ne le fait pas. Il devra également adhérer à des normes de données strictes.

Il y aura une « coopération » entre Europol et Eurojust, mais cela ne représentera rien de plus que ce que les autres pays tiers obtiennent lorsqu’ils traitent avec l’UE. Cependant, dans d’autres domaines, tels que l’extradition de criminels, la coopération sera plus étroite qu’avec les pays tiers.

9. Protection financière des agriculteurs qui reçoivent de l’argent de Bruxelles

Le gouvernement mettra en œuvre un nouveau régime dans les années jusqu’en 2025 qui modifiera les règles de financement des agriculteurs en Angleterre. L’argent liquide sera lié non pas à la superficie des terres, comme dans le système de l’UE, mais à la question de savoir si ces terres sont utilisées pour le bien public.

On ne sait pas si, à long terme, les agriculteurs recevront le même montant d’argent qu’aujourd’hui, comme l’a promis la permission de voter.

10. Poursuite de la participation aux programmes de recherche scientifique de l’UE, renforcement de la coopération en matière de collaboration scientifique et augmentation du financement de la science

Le Royaume-Uni reste membre du programme Horizon Europe, dans le cadre duquel les États de l’UE mettent en commun des financements pour des projets scientifiques. Il continuera également à participer au programme de recherche et de formation Euratom, au programme spatial Copernicus et à d’autres.

Lors de sa conférence de presse jeudi après-midi, Johnson a déclaré que le Royaume-Uni voulait être une « superpuissance scientifique collaborative ». La Grande-Bretagne a augmenté son financement scientifique, qui devrait passer à 2,4% du PIB d’ici 2027. Plus de 10 milliards de livres sterling ont été alloués à la recherche dans le cadre du budget 2020.

Cependant, le Royaume-Uni ne participera pas au programme Erasmus, le programme d’échange universitaire dans le cadre duquel des milliers d’étudiants britanniques fréquentent les institutions de l’UE chaque année. Johnson a déclaré que c’était trop cher et une perte nette pour la Grande-Bretagne, mais il a déclaré qu’un nouveau programme serait lancé, du nom d’Alan Turing, qui cherchera à aider les étudiants à fréquenter les universités du monde entier.

11. Les salaires seront plus élevés

Umm … revenez nous voir dans quelques années pour comprendre ce qui s’est passé à ce sujet. Mais même les prévisionnistes économiques du gouvernement estiment qu’un accord avec l’UE affectera le PIB britannique par rapport au maintien de l’adhésion. Certains salaires dans certains secteurs pourraient augmenter (agents des douanes?) Mais d’autres pourraient même perdre leur emploi.

12. Le syndicat sera plus fort

Gove a fait valoir lors de l’émission d’Andrew Marr lors du référendum: «Si nous votons pour partir, je pense que le syndicat sera plus fort. Le nationalisme écossais s’est développé depuis notre entrée dans l’Union européenne. Aucun député nationaliste écossais n’a été élu lors d’élections générales lorsque nous étions en dehors de l’UE. »

Mais ces derniers mois, des sondages répétés ont montré que l’Écosse voterait pour l’indépendance si un autre référendum était organisé, le Brexit étant un grief particulier pour les électeurs du Scottish National Party. Le débat porte sur la question de savoir si Johnson sera en mesure de ne pas en accorder un si le SNP remporte gros aux élections écossaises de 2021.

13. Réduisez la TVA sur les factures d’énergie pour faire économiser au ménage moyen 64 £ par an

Les règles de l’UE signifient que le Royaume-Uni n’est pas en mesure de réduire la TVA sur les factures d’énergie en dessous de 5%. En dehors de l’UE, c’est possible. Mais le chancelier Rishi Sunak, qui a également soutenu le Brexit, n’a pas annoncé que le gouvernement opérerait le changement. La promesse reste exceptionnelle.

14. Suppression de la TVA sur les produits sanitaires

L’UE insiste depuis longtemps sur la suppression de la TVA sur les produits sanitaires, mais elle ne l’a pas encore fait. Sunak a annoncé dans son budget de mars qu’il serait mis au rebut au Royaume-Uni

Johnson a obtenu une concession de Bruxelles lorsqu’il a conclu l’accord de retrait selon lequel la soi-disant «taxe sur les tampons» ne s’appliquerait pas à l’Irlande du Nord si elle reste dans l’union douanière, ce qu’elle fera. C’est donc un point de contrôle pour la permission de voter.

15. Le nouveau traité devrait être prêt d’ici deux ans et avant les prochaines élections (qui étaient en mai 2020)

Eh bien … les délais de vote sur congé indiqués dans sa documentation de campagne étaient ambitieux, surtout avec le recul. Mais personne ne savait alors que Theresa May déclencherait des élections et perdrait sa majorité à la Chambre des communes, ce qui freinerait les progrès.

