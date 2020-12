Coronavirus: une nouvelle variante britannique de Covid-19 confirmée en Irlande avec 1025 nouveaux cas signalés

Deux autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Cela porte à 2 194 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 1 025 cas confirmés de la maladie, portant à 84 098 le nombre total de cas dans la République.

Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 a dépassé la barre des 1000 pour la première fois en deux mois.

Le jour de Noël, l’équipe nationale d’urgence sanitaire a signalé 1 025 cas confirmés de la maladie, portant à 84 098 le nombre total de cas dans la République.

La dernière fois que ce chiffre était supérieur à 1 000, c’était le 25 octobre.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a confirmé que la nouvelle variante britannique du SRAS-CoV-2 a été identifiée en Irlande par séquençage du génome entier au laboratoire national de référence des virus à UCD.

«D’autres tests dans les jours et semaines à venir permettront de déterminer dans quelle mesure il est présent ici. En attendant, il est d’une importance vitale que chacun de nous reste à la maison, évite les contacts sociaux et évite toutes les formes de voyage non essentiel », a déclaré le Dr Holohan /

«Il est particulièrement important que ceux qui sont arrivés du Royaume-Uni s’auto-isolent strictement pendant 14 jours complets après leur arrivée. Ils ne doivent pas interagir avec les autres, rendre visite aux autres, socialiser ou faire du shopping.

Test des arrivées récentes

Le HSE prend des dispositions pour tester les arrivées récentes du Royaume-Uni, a déclaré le Dr Holohan. Le Dr Cillian de Gascun, directeur du NVRL, a déclaré que les échantillons testés provenaient du week-end dernier, de sorte que la variante du virus a probablement été acquise vers le 12 et le 14 décembre.

La veille de Noël, il y avait 50 cas confirmés à l’hôpital Beaumont de Dublin, 26 à Letterkenny et 22 à Tallaght.

Il y avait 1 137 lits gratuits dans les hôpitaux le matin de la veille de Noël, une période de l’année où le taux d’occupation est traditionnellement bas. Les patients atteints de Covid-19 représentaient plus de 10 pour cent de tous les patients en soins intensifs, et 62 lits de soins intensifs étaient vacants.

Monaghan GP Shane Corr, qui a passé le jour de Noël à travailler dans des services en dehors des heures d’ouverture dans le nord-est, a déclaré qu’ils étaient inondés de patients atteints de virus symptomatiques.

Il a dit qu’il était particulièrement visible que plusieurs membres d’un même ménage développaient des symptômes.

Le Dr Corr a exhorté les gens à rester à la maison pendant au moins deux semaines.