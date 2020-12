Accord sur le Brexit: le Premier ministre britannique devrait gagner le soutien des Communes

Les États membres de l’Union européenne ont commencé à examiner l’accord de commerce et de coopération conclu avec la Grande-Bretagne la veille de Noël alors que les députés se préparent à retourner à Westminster la semaine prochaine pour voter.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a informé les ambassadeurs des 27 États membres de l’accord le jour de Noël.

L’accord est presque certain d’être approuvé par les deux parties. Bien que l’UE devra l’appliquer provisoirement à partir du 1er janvier en attendant l’approbation du Parlement européen le mois prochain.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson peut se sentir confiant de remporter la majorité pour l’accord à la Chambre des communes après que le dirigeant travailliste Keir Starmer a déclaré que son parti le soutiendrait.

Se félicitant de l’accord lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a déclaré qu’il protégerait les emplois britanniques tout en rétablissant la souveraineté de la Grande-Bretagne et en honorant le résultat du référendum de 2016.

«Nous serons en mesure de fixer nos propres normes, d’innover comme nous le souhaitons, de créer de nouveaux cadres pour les secteurs dans lesquels ce pays mène le monde, des biosciences aux services financiers, en passant par l’intelligence artificielle et au-delà. Nous serons en mesure de décider comment et où nous allons stimuler de nouveaux emplois et un nouvel espoir, avec des ports gratuits et de nouvelles zones industrielles vertes », a-t-il déclaré.

L’accord, qui a été finalisé après neuf mois de négociations parfois mouvementées, garantit des échanges de marchandises sans droits de douane et sans contingent entre la Grande-Bretagne et l’UE.

Les systèmes de négociants de confiance et les systèmes d’auto-vérification réduiront l’impact d’une frontière douanière et réglementaire rigoureuse qui s’appliquera à toutes les régions du Royaume-Uni à l’exception de l’Irlande du Nord à partir du 1er janvier.

L’accord couvre également la sécurité, l’énergie, les transports et la protection sociale et le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel a déclaré qu’un nouvel accord d’extradition simplifié remplacerait le mandat d’arrêt européen, que la Grande-Bretagne quitte.

«Je suis extrêmement fier de l’ensemble complet de capacités que nous avons convenu avec l’UE. Cela signifie que les deux parties disposent d’outils efficaces pour lutter contre les crimes graves et le terrorisme, protéger le public et traduire les criminels en justice », a-t-elle déclaré hier soir.

«Mais nous saisirons également cette occasion historique de rendre le Royaume-Uni plus sûr et plus sûr grâce à des contrôles aux frontières plus fermes et plus équitables.»

Annonçant l’accord à Bruxelles la veille de Noël, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il était juste et équilibré.

La séparation est une si douce peine

Citant Shakespeare, elle a déclaré que «la séparation est une si douce douleur», mais a promis que l’UE et la Grande-Bretagne seraient côte à côte pour atteindre leurs objectifs mondiaux communs.

«Bien sûr, tout ce débat a toujours porté sur la souveraineté. Mais nous devons passer outre les extraits sonores et nous demander ce que signifie réellement la souveraineté au 21e siècle », a-t-elle déclaré. «Aucun accord dans le monde ne peut changer la réalité ou la gravité de l’économie d’aujourd’hui et du monde d’aujourd’hui. Nous sommes l’un des géants. »

Le président français Emmanuel Macron, considéré en Grande-Bretagne comme le leader européen le plus dur pendant les négociations, a également salué l’accord.

«L’unité et la force de l’Europe ont payé», a-t-il déclaré. «L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous veillerons à ce que ce soit le cas. »

Les députés et les pairs retourneront à Westminster mercredi prochain pour débattre et voter sur la législation relative à l’accord en une seule journée.

Un petit nombre de Brexiteers conservateurs purs et durs devraient voter contre et certains députés travaillistes ont signalé qu’ils pourraient défier l’instruction de leur chef de voter en sa faveur.