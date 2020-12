Coronavirus: l’Irlande du Nord entre en lock-out de six semaines

Tous les commerces de détail non essentiels ont fermé en Irlande du Nord après avoir conclu un verrouillage de six semaines samedi matin.

La première semaine des mesures est la plus difficile à ce jour, avec une forme de couvre-feu en vigueur à partir de 20 heures, les magasins fermés à partir de cette heure et tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits jusqu’à 6 heures du matin.

Les commerces non essentiels seront fermés au cours des six prochaines semaines, tout comme les services de contact.

Les points de vente seront limités aux services à emporter.

Le sport organisé sera interdit, les athlètes d’élite étant inclus dans l’interdiction pour la première semaine.

Les taux d’infection à Covid-19 restent élevés, avec une souche plus transmissible découverte pour la première fois dans le sud de l’Angleterre et à Londres récemment détectée en Irlande du Nord.

Le conseiller scientifique en chef de Stormont a déclaré que l’Irlande du Nord aurait été témoin de milliers de décès de Covid-19 si aucune mesure n’avait été prise pour supprimer le coronavirus.

Le professeur Ian Young a déclaré que le service de santé déjà surchargé aurait été complètement submergé en janvier.

Il a averti que le nombre de patients hospitalisés au Covid-19 aurait grimpé entre 3 000 et 4 000 d’ici la fin du mois si aucune mesure n’avait été prise.

Récemment, des files d’ambulances ont été observées dans les services des accidents et des urgences à travers l’Irlande du Nord alors que les patients étaient traités dans des parkings en raison d’un manque de capacité à l’intérieur des hôpitaux.

À un moment donné, 17 ambulances contenant des patients étaient alignées à l’extérieur du service des urgences de l’hôpital de la région d’Antrim. – PA