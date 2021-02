Pris au piège dans le cauchemar COVID de l’Allemagne

Appuyez sur play pour écouter cet article

Matthew Karnitschnig est POLITICOcorrespondant en chef de l ‘Europe.

BERLIN – Alors que la pandémie de coronavirus faisait rage aux États-Unis l’été dernier, un vieil ami d’école de l’Arizona m’a écrit avec admiration pour la gestion de la crise par l’Allemagne.

Pendant des années, lui, avec d’autres amis américains et ma famille, a dessiné sans limites Schadenfreude imaginer les difficultés quotidiennes auxquelles je dois faire face en tant qu’Américain parmi les «krauts» supposément sans humour.

Mais maintenant, alors que les États-Unis luttaient pour faire face à la pandémie, ils ont regardé de l’autre côté de l’Atlantique avec envie, voire humilité. Contrairement aux États-Unis, où les politiciens avaient tâtonné la réponse à la pandémie depuis le début, l’Allemagne semblait à de nombreux Américains avoir tout fait correctement. Quelle que soit la mesure, de la disponibilité des EPI au taux d’infection, en passant par le nombre total de décès, la gestion du COVID-19 par l’Allemagne était de loin supérieure à celle des États-Unis.

Comme il doit être «fou», a écrit mon ami, d’être «un journaliste américain en Allemagne qui regarde de loin alors que les États-Unis s’effondrent fondamentalement».

Mes amis allemands étaient d’accord. J’ai eu la chance, m’ont-ils dit, de résider dans un pays qui fonctionne, dirigé par un scientifique qualifié et non par un «fou incompétent».

Mais six mois plus tard (la plupart d’entre eux ont passé dans les limites de ma maison), je ne me sens pas aussi chanceux.

Cette semaine, l’Allemagne entamera son cinquième mois consécutif de verrouillage sans fin en vue. Bien que les taux d’infection aient diminué ces dernières semaines, on ne sait toujours pas quand les écoles et les magasins, sans parler des restaurants et des bars, rouvriront. Au milieu de l’incertitude, les petites entreprises du pays sont confrontées à la ruine. Ces craintes, associées à la frustration face aux restrictions apparemment interminables, ont aigri l’humeur nationale.

Les États-Unis, quant à eux, prennent le virage. Les écoles rouvrent lentement, le chômage diminue et l’économie revient lentement à la vie. L’optimisme viscéral de l’Amérique, qui a toujours déconcerté les Européens, a également commencé à réapparaître.

La raison de ce retournement de fortune s’explique en un seul mot: les vaccins.

Vendredi, les États-Unis avaient administré environ 68 millions de doses de vaccin contre le coronavirus, atteignant environ 14% de la population avec au moins un vaccin. Pour sa part, l’Allemagne avait livré environ 5,7 millions de coups, couvrant environ 4,5 pour cent de la population. En d’autres termes, moins d’un tiers du taux des États-Unis. Le problème n’est pas que l’Allemagne n’a pas assez de vaccins, mais plutôt qu’il a mis du temps à les mettre dans les bras des gens. Sur les 8,5 millions de doses reçues jusqu’à présent, l’Allemagne n’en a utilisé que 68%. Cela se compare à un taux de 75% aux États-Unis

L’Allemagne n’est pas seulement à la traîne par rapport aux États-Unis ou aux pays étrangers comme Israël et le Royaume-Uni. D’autres pays de l’UE, y compris le Danemark voisin, se sont révélés plus efficaces que le prétendu foyer d’efficacité.

L’Allemagne a peut-être engendré certaines des entreprises les plus grandes et les plus prospères du monde, du géant du logiciel SAP à BASF en passant par Mercedes, mais elle ne parvient pas à trouver comment accélérer le déploiement d’un vaccin vital pour sa propre population.

Alors, qu’est-il arrivé aux célèbres prouesses organisationnelles et logistiques de l’Allemagne? Il semblerait qu’il ait disparu sur une ligne de fax quelque part entre Berlin et Bruxelles.

Les raisons de la lutte de vaccination de l’Allemagne sont à la fois structurelles et politiques. Alors que les dirigeants du pays ont cherché à expliquer les problèmes en signalant des obstacles structurels, tels que la structure fédérale décentralisée de l’Allemagne ou l’implication de l’UE dans l’achat de vaccins, les lacunes les plus flagrantes sont enracinées dans leurs propres échecs politiques.

Prenez les télécopieurs. Dinosaure technologique ailleurs en Occident, les télécopieurs restent un pilier de nombreux cabinets médicaux et bureaux de santé gouvernementaux. Cela a rendu la coordination entre près de 400 bureaux de santé allemands particulièrement difficile. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a dépensé des millions pour essayer de mettre en ligne les soins de santé allemands, avec jusqu’à présent des résultats mitigés.

La télécopie n’est cependant que le symptôme d’un problème plus profond. Angela Merkel évoque depuis des années la nécessité de «numériser» la société allemande, un objectif que de nombreuses autres économies avancées ont depuis longtemps concrétisé. En effet, la première chose que de nombreux nouveaux arrivants en Allemagne remarquent est son manque de connectivité, de la pénurie de Wifi gratuit dans les cafés et restaurants à la lenteur des vitesses Internet. Le fait que le gouvernement fédéral allemand emploie encore près de 1 000 télécopieurs dans ses différents ministères vous dit tout ce que vous devez savoir sur le succès de la révolution numérique de Merkel.

Cela dit, la technologie des années 1970 est relativement moderne par rapport au stylo et au papier encore utilisés dans la profession médicale allemande. Qu’un gouvernement ne puisse pas compter sur des outils de communication désuets pour immuniser rapidement les 83 millions d’habitants de l’Allemagne devrait être évident.

Pourtant, ce n’est pas le cas, surtout pour les Allemands (une majorité de la population) qui s’inquiètent du plus saint de tous les droits allemands – Datenschutz (la confidentialité des données).

Dans le cadre de son accord avec BioNTech-Pfizer, Israël, qui a immunisé plus de la moitié de sa population de 9 millions d’habitants, a accepté de fournir au fabricant de médicaments un large éventail de données anonymes sur les personnes vaccinées, y compris l’âge et le sexe. L’accord sur les données était l’une des raisons pour lesquelles Israël était en première ligne pour les livraisons de vaccins.

Dans l’Allemagne obsédée par la vie privée, l’idée d’adopter une telle collecte de données rencontre beaucoup de résistance.

Il est important «que nous prenions autant de mesures de confiance que possible et que nous accordions la priorité à Datenschutz afin de renforcer la confiance dans les vaccinations», a déclaré Merkel au début du mois.

En d’autres termes, tout Allemand qui meurt du COVID-19 parce qu’il n’a pas reçu de vaccin à temps peut se réconforter en sachant que ses données seront en sécurité dans les années qui suivent.

Ce qui frappe particulièrement un étranger comme moi dans la gestion de la pandémie par l’Allemagne, c’est la quantité d’énergie que le pays consacre à l’identification et à la dissection des problèmes, plutôt qu’à leur résolution.

Pendant des mois, des millions d’Allemands ont écouté l’un des talk-shows politiques nocturnes du pays aux heures de grande écoute pour voir leurs dirigeants parler de la pandémie, souvent des deux côtés de leur bouche.

Le coronaporn attire un public avec une fausse promesse de perspicacité nouvelle (le titre d’un récent programme de ce type: « Lockdown au lieu d’une voie à suivre – N’y a-t-il vraiment pas d’alternative à la stratégie de lutte contre la pandémie de l’Allemagne? ») Seulement pour laisser les questions sans réponse, envoyant les téléspectateurs au lit insatisfait.

La plupart des discussions tournent autour de la question de savoir qui devrait être tenu responsable du désordre.

Ces jours-ci, la plupart des doigts pointent dans la direction de Spahn. Et bien que le ministre soit sans aucun doute coupable d’avoir trop promis et sous-livré sur tout, de la rapidité du déploiement du vaccin à la disponibilité de tests auto-administrés contre les coronavirus, j’ai été frappé par le peu de critiques que son patron a reçues.

Tout comme les Allemands ont été déconcertés par l’allégeance de millions d’Américains à Donald Trump face à son incompétence évidente, je suis mystifié par la volonté des Allemands de donner à Merkel un laissez-passer sur sa gestion de la pandémie. Malgré les problèmes profonds avec la réponse de l’Allemagne au COVID-19 et les perspectives incertaines, Merkel reste la politicienne la plus populaire du pays avec un taux d’approbation approchant les 70%.

L’histoire ne sera probablement pas si indulgente.

La plus grande erreur de Merkel pendant la pandémie – sans doute de tout son mandat en tant que chancelière – est survenue en juin dernier lorsqu’elle a accepté de retirer à son propre gouvernement la responsabilité de se procurer des vaccins et de les remettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Parmi les nombreuses qualités démontrées par von der Leyen au cours de ses années au sein du cabinet de Merkel, la compétence en faisait rarement partie. C’est pourquoi il n’aurait dû surprendre pratiquement personne que le processus de passation des marchés se soit transformé en fiasco, marqué par de longues négociations et des retards, qui obligeront l’Allemagne et d’autres pays de l’UE à maintenir des restrictions bien plus longtemps qu’il n’aurait été nécessaire autrement. Même si l’Allemagne avait agi de concert sur la logistique de la livraison des vaccins à ses citoyens, elle se serait rapidement épuisée de toute façon en raison du manque d’approvisionnement.

Une solution plus sage aurait été pour l’Allemagne, qui avait formé une alliance de négociation avec la France, l’Italie et les Pays-Bas, de poursuivre des pourparlers avec les sociétés pharmaceutiques, de négocier et même de payer la facture pour vacciner l’ensemble de l’UE dans un beau geste de solidarité européenne.

Bien sûr, cela n’aurait fonctionné que si la scientifique Merkel s’était souvenue comment et où produire suffisamment de vaccin. Elle n’avait qu’à écouter Bill Gates qui sonnait l’alarme depuis des mois sur la nécessité de garantir une capacité de production adéquate.

Au lieu de cela, l’Allemagne et l’Europe n’ont pratiquement rien fait, laissant l’accalmie de la pandémie au cours de l’été aller et venir pour se rendre compte au début de cette année que les sociétés pharmaceutiques étaient confrontées à des déficits de production massifs.

«Nous avons besoin d’une subvention publique massive pour développer la production de vaccins», a déclaré cette semaine Clemens Fuest, le directeur de l’Institut Ifo, un groupe de réflexion économique basé à Munich.

Les retards de vaccination, a-t-il averti, étranglent l’économie allemande, un fait que la classe politique du pays semble prendre en considération alors qu’elle déplore l’inévitabilité de tout cela à la télévision. Les violations des droits fondamentaux des citoyens, que ce soit pour diriger une entreprise, recevoir une éducation ou simplement rencontrer des amis dans le parc, ne sont que temporaires, nous assurent-ils.

Cet été, mon vieil ami d’école espérait nous rendre visite à Berlin.

Au vu des choses, il vaut probablement mieux que nous allions le voir en Arizona à la place.