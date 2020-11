Biden révèle une équipe de sécurité nationale empilée avec des vétérans d’Obama

Mayorkas, qui est né à Cuba et a déménagé aux États-Unis quand il avait un an, était l’ancien secrétaire adjoint du DHS dans l’administration Obama. Il est actuellement associé du cabinet d’avocats WilmerHale.

S’il était confirmé, Mayorkas deviendrait le premier secrétaire du DHS latino. Sous l’administration Trump, le département s’est éloigné de sa mission plus large de sécurité intérieure pour se concentrer fortement sur l’application de la loi en matière d’immigration. Les militants sont certains de faire pression sur Biden pour qu’il annule les nombreuses règles et réglementations des agences qui restreignaient l’immigration sous l’administration précédente.

Jeh Johnson, le secrétaire du DHS d’Obama de 2013 à 2017, a déclaré lundi qu’il était «très, très satisfait» du choix de Mayorkas pour reprendre le département sous l’administration de Biden.

Mayorkas a une «expérience bien équilibrée» avec le DHS, a déclaré Johnson, citant son mandat de secrétaire adjoint, de directeur des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis et d’avocat américain dans le sud de la Californie. « Je ne peux penser à personne de plus qualifié pour prendre la direction du DHS », a déclaré Johnson.

La confirmation de Haines serait également historique, car elle deviendrait la femme la plus élevée de la communauté du renseignement américain et la première femme directrice du renseignement national. Haines est un autre ancien fonctionnaire de l’administration Obama, ayant été ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale et directeur adjoint de la CIA.

Haines a également été l’un des dirigeants du cabinet de conseil stratégique WestExec Advisors, lancé en 2018 par les anciens collègues de l’administration Obama, Blinken et Michèle Flournoy – une ancienne sous-secrétaire à la Défense pour la politique qui est largement considérée comme le favori pour diriger le Pentagone de Biden.

Bien que Haines ait attiré l’attention des progressistes du Parti démocrate, l’ancien responsable de la CIA, Marc Polymeropoulos, a déclaré qu’elle était «un excellent choix» et a salué son «éthique de travail herculéenne».

«Ayant tous deux servi à la CIA et à la Maison Blanche à des postes de direction, elle a une excellente compréhension de la façon dont le renseignement peut soutenir la politique et du fonctionnement du processus interinstitutions», a déclaré Polymeropoulos, qui était officier de la CIA pendant 26 ans avant de prendre sa retraite en 2019.

«Elle entretient également des relations avec des dirigeants étrangers qui profiteront au rôle de diplomatie intel qu’elle jouera», a-t-il ajouté.

Sue Gordon, l’ancienne directrice adjointe principale du renseignement national sous l’administration Trump, a également salué Haines comme un «choix fantastique».

Kerry, un sénateur du Massachusetts de longue date et candidat démocrate à la présidence de 2004, a été le deuxième secrétaire d’État d’Obama de 2013 à 2017 après le départ d’Hillary Clinton de Foggy Bottom.

Il a été l’un des premiers soutiens de Biden lors des primaires démocrates de 2020 et a servi avec la représentante de New York.Alexandria Ocasio-Cortez en tant que l’un des deux coprésidents d’un groupe de travail pour l’unité sur le changement climatique qui a réuni des membres du parti ailes de l’établissement.

Marc Jacobson, ancien haut responsable du département de la Défense sous l’administration Obama et historien des opérations spéciales maintenant à l’Université de Syracuse, a déclaré lundi que «le choix de Kerry est vraiment incroyable d’un point de vue structurel».

Son choix, a fait valoir Jacobson, est «un aveu que nos structures de sécurité nationale du milieu du 20e siècle n’étaient pas conçues pour faire face à certaines des menaces les plus holistiques et potentiellement existentielles, dans ce cas, le changement climatique.

Sous l’administration de Biden, il y aura un fonctionnaire au niveau du Cabinet «qui aura un siège à la [National Security Council] qui peut se pencher sur un problème qui est national et international – franchir cette ligne artificielle tracée par les décideurs politiques. Vraiment intelligent », a déclaré Jacobson.

L’annonce du personnel de l’équipe de transition de Biden intervient après Ron Klain, le nouveau chef de cabinet de Biden à la Maison Blanche, a révélé dimanche que le président élu nommerait ses premiers responsables du cabinet mardi.

Plus tard dimanche, plusieurs médias ont rapporté que Biden avait fait appel à Blinken, un conseiller en politique étrangère; Sullivan, conseiller en politique intérieure; et Thomas-Greenfield, un diplomate chevronné, pour leurs rôles administratifs.

Natasha Bertrand, Lara Seligman, Martin Matishak et Daniel Lippman ont contribué à ce rapport.