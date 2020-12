Jusqu’à 1500 foyers sans électricité alors que la tempête Bella frappe l’Irlande

GEZE Ferme-porte série TS 1500 sans bras finition blanc - GEZE - 101 794

Ferme-porte à crémaillère droite à force réglable 3 et 4.Côtes réduites 177 x 50 mm.Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.Possibilité de mettre un bras à glissière ou à compas.En option bras compas à arrêt et support bras parallèle, support plat et limiteur d'ouverture de bras à