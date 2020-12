2020: l’année en chiffres et en graphiques

Au départ, 2020 semblait être une autre année dominée par des négociations interminables sur le Brexit et des explosions de Donald Trump – jusqu’à ce qu’un virus apparaisse et provoque plus de chaos que ces deux combinés.

COVID-19 a tué quelque 1,8 million de personnes dans le monde et a changé presque tous les aspects de notre vie: beaucoup moins de voyages, beaucoup plus de Netflix et un peu de papier toilette. Les nouveaux vaccins offrent maintenant un certain espoir de revenir à la normale – mais tout le monde n’a pas envie de faire la queue pour ce vaccin contre le coronavirus.

De la pandémie mondiale à l’égalité des sexes et à la lutte contre le changement climatique, voici les chiffres derrière les thèmes qui ont défini l’année.