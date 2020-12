L’Irlande au niveau 5: troisième verrouillage national au moins jusqu’à fin janvier

Le pays entrera jeudi dans un troisième verrouillage national qui durera au moins jusqu’à fin janvier après la propagation rapide du coronavirus.

Les écoles resteront fermées jusqu’au 11 janvier afin de donner aux familles 10 jours pour minimiser leurs contacts sociaux.

Tous les commerces non essentiels fermeront à partir de jeudi soir alors que les rassemblements sociaux ou les visiteurs à la maison ne sont plus autorisés.

On dit au public de rester à la maison et de ne pas voyager au-delà d’une limite de cinq kilomètres. Les sports intérieurs et extérieurs tels que les gymnases, ainsi que le tennis et le golf, ne seront pas non plus autorisés.

S’exprimant dans les bâtiments gouvernementaux à la suite d’une réunion spéciale du Cabinet, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le virus «se propage à un rythme qui dépasse les modèles les plus pessimistes dont nous disposons».

Il est entendu que le Tánaiste Leo Varadkar a averti le Cabinet qu’il est peu probable que bon nombre des restrictions soient levées après la date de fin suggérée du 31 janvier, tandis que les ministres ont également été avertis de l’impact significatif que cette décision aurait sur l’économie.

M. Varadkar a déclaré mercredi soir que la décision d’entrer dans un verrouillage plus strict représentait un «coup très dur pour les travailleurs et les employeurs».

L’indemnité de chômage en cas de pandémie restera en place aux taux actuels jusqu’à la fin du mois de mars au moins, en vertu d’une note qui sera présentée au Cabinet la semaine prochaine par la ministre de la Protection sociale Heather Humphreys. Quelque 40 000 travailleurs supplémentaires seront licenciés dans les semaines à venir en raison du resserrement des restrictions. Les entreprises forcées de fermer à partir de jeudi recevront un double paiement pendant deux semaines dans le cadre du programme de soutien aux restrictions de Covid (CRSS).

«Effet cicatrisant»

Le Taoiseach a toutefois averti qu’il y aurait un «effet cicatriciel» à long terme sur l’économie.

«Le coût économique est important. La préoccupation que nous aurions concerne l’impact sur certains secteurs et certaines entreprises en termes d’effet de cicatrisation à long terme, nous continuerons donc à évaluer cela.

Alors que M. Martin a déclaré que les écoles rouvriraient le 11 janvier, un communiqué du gouvernement a indiqué qu’il y aurait «un examen plus approfondi de la situation précise avant cette date».

«La santé publique n’a cessé de dire que les écoles sont des endroits sûrs pour les enfants. Dans certains cas, ce sera trois jours supplémentaires [off] dans certaines écoles ou deux jours supplémentaires dans d’autres. En prolongeant la pause, vous donnez aux familles l’occasion de mettre en place des mesures pour garantir que les contacts sont minimisés et que les enfants peuvent retourner à l’école en toute sécurité.

Le Taoiseach a déclaré qu’il était «juste de dire qu’un certain nombre de ces restrictions continueront au-delà de la fin de ce mois».

Le chef du Parti vert, Eamon Ryan, a déclaré que l’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne serait prolongée jusqu’au 6 janvier, tandis qu’une interdiction distincte de voyager depuis l’Afrique du Sud a également été annoncée jusqu’à la même date après la découverte d’une nouvelle souche similaire de Covid-19.

Pour la deuxième journée consécutive, un nouveau record de cas supplémentaires de virus a été établi, avec 1718 tests positifs signalés. 13 autres décès liés à Covid ont également été confirmés.

Les responsables de la santé publique ont réagi à la détérioration des chiffres en disant aux gens de «rester à la maison» afin que la transmission du virus puisse être limitée.

Réduction partielle

Ils ont également mis en garde contre jusqu’à 3 000 nouveaux cas par jour et 1 200 patients hospitalisés d’ici fin janvier, même avec une réduction partielle de la transmission du virus.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que l’Irlande était à nouveau dans une phase d’atténuation, ce qui signifie que les ressources devraient être concentrées sur les personnes les plus malades.

Le Health Service Executive (HSE) a averti que le système de test et de suivi des contrats approchait de sa capacité maximale.

La croissance exponentielle continue des cas mettra le système au défi et réduira le bénéfice marginal qu’il fournit, ont déclaré des responsables.

L’avantage des individus qui prennent des mesures pour prévenir l’infection «dépasse de loin» ce que les tests et le traçage peuvent actuellement réaliser, a déclaré le directeur général de HSE Paul Reid lors d’un briefing.

La plupart des indicateurs de la maladie se sont fortement détériorés au cours de la semaine écoulée, avec une augmentation de 41% des tests et une augmentation de 129% des appels pour la recherche des contacts.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital est passé à 455 mercredi, contre 411 la veille. Le nombre d’USI a légèrement augmenté à 37, en hausse de trois.

Le nombre de reproduction, une mesure de la mesure dans laquelle le virus se transmet, est actuellement estimé à 1,6-1,8, et le nombre de cas double tous les sept à 10 jours.

Le HSE indique que 650 lits d’hôpitaux sont disponibles, dont 55 lits de soins intensifs.