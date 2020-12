Ambiance fantomatique sur l’un des derniers ferries vers la Grande-Bretagne avant que le Brexit ne s’installe

Le ferry de jeudi matin de Dublin à Holyhead, l’un des derniers avant l’imposition, le 1er janvier, d’une frontière commerciale de l’Union européenne entre l’île d’Irlande et le Royaume-Uni, avait une qualité fantomatique.

L’Irish Ferries Ulysses a une capacité de près de 2 000 passagers, ainsi que 1 342 voitures et 241 camions. Dans l’événement, il y avait peut-être 50 voitures, réparties à peu près à égalité entre les plaques d’immatriculation irlandaise et britannique.

Les remorques de fret étaient visibles principalement par leur absence. J’en ai vu seulement quatre.

Le café du navire était vide pendant presque toute la traversée. Au restaurant Boylan, la moitié des chaises étaient empilées sur des tables, telle était l’absence de demande. La salle à manger séparée du chauffeur de fret a été fermée, apparemment en raison d’un manque de clientèle.

Dans la boutique du navire, ornée de pulls molletonnés, de tatouages ​​touristiques, de parfums et d’alcool, l’absence de clients a permis au membre d’équipage en charge de se concentrer plutôt sur l’empilage des étagères pour l’attaque attendue des acheteurs une fois le 1er janvier arrivé – et le duty free est de retour.

Le ferry d’Ulysse Irish Ferries quitte le port de Dublin. Photographie de dossier: Nick Bradshaw



Un sentiment similaire de «calme avant la tempête» se retrouve sur la route à deux voies standard A55 qui mène de Holyhead, à travers Holy Island et traverse Anglesey jusqu’au pont Britannia sur le détroit de Menai.

Sur cinq miles à l’extérieur du terminal de ferry du nord du Pays de Galles, le deuxième plus fréquenté du Royaume-Uni, un côté de l’A55 a été désigné comme un parc de camions, similaire à la route d’accès à Douvres dans le Kent.

EU Exit Contraflow, annonce un panneau LED au milieu des centaines de cônes de signalisation et de poteaux dayglo qui poussent les voitures hors de la chaussée en direction ouest vers Holyhead et de l’autre côté, laissant la route d’approche libre pour les milliers de camions qui pourraient devoir s’arrêter là si leurs papiers sont rejetés au port et qu’ils sont refusés aux ferries. Mais pour l’instant, le vaste parc de camions linéaires est complètement vide – pas un camion rejeté en vue.

À partir de 23 heures, heure irlandaise, le jeudi 31 décembre, le Royaume-Uni quitte officiellement le marché unique et l’union douanière de l’UE, pour être remplacé par l’accord commercial conclu la veille de Noël entre les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni, et ratifié depuis par le parlement britannique.

Ce qui se passe sur le terrain est une hypothèse. Là où autrefois, et aussi longtemps que presque tout le monde s’en souvienne, il n’y avait pas de contrôles aux frontières des marchandises circulant dans le marché unique entre les États membres de l’UE, maintenant tout ce qui entre ou sort du Royaume-Uni en provenance des autres États membres doit être conforme aux conditions de le nouvel accord.

Cela signifie que les importateurs et les exportateurs, ainsi que ceux qui acheminent leurs produits vers ou depuis le Royaume-Uni, doivent avoir leurs papiers en ordre. Si ce n’est pas le cas, les opérateurs portuaires n’ont d’autre choix que de refuser l’entrée d’un camion au port – d’où la zone d’attente A55.

Le tout s’appelle l’Opération Cbyi, du nom du saint du 6ème siècle qui a fondé un monastère sur Holy Island et est l’idée originale du gouvernement gallois et des autorités portuaires, notamment Ian Davies de Stena Line qui dirige une équipe qui dirige en fait le port.

En attendant le 1er janvier et tout ce qui vient par la suite, il se décrit comme calme et mentionne l’an 2000, le bogue du millénaire dont on craignait qu’il planterait les ordinateurs le 1er janvier 2000, conduisant au chaos mondial, mais qui en l’occurrence n’a pratiquement eu aucun impact. .

Si cela se produit ce week-end, cela sera dû en grande partie à la planification et à la préparation.

«Au-dessus de l’eau, je suis assez calme», dit Davies, mais «comme un canard, je pagaie furieusement. . . »