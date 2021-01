Brexit: fin d’une époque où le Royaume-Uni quitte complètement l’Union européenne

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne quatre ans, 27 semaines et deux jours après un référendum qui a divisé le pays dans un départ particulièrement discret et marqué par des avertissements de perturbations probables à venir.

Dans un message de nouvelle année parfois sombre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a largement ignoré le Brexit, un résultat qu’il a sans doute façonné plus que tout autre homme politique, pour se concentrer plutôt sur le bilan de Covid-19 et ce qu’il a appelé «la gravité de 2020».

Alors que la majorité de l’Angleterre est soumise à de sévères restrictions et que les hôpitaux mettent en garde contre une crise calamiteuse du coronavirus hivernal dans les semaines à venir, le carillon du Big Ben de Londres, temporairement rétabli des travaux de restauration en cours, a sonné dans des rues vides à 23 heures.

Ce fut le moment charnière du Brexit. Alors que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE à la fin du mois de janvier 2020, une période de transition a signifié que presque tous les changements tangibles ont été reportés – jusqu’à 23 heures GMT jeudi.

À partir de vendredi matin, les particuliers et les entreprises au Royaume-Uni et au-delà sont confrontés à une nouvelle gamme vertigineuse de formalités administratives, dont une grande partie reste à confirmer, couvrant tout, des voyages, de la résidence, du travail et du tourisme, à la fourniture de biens et de services. .

Une inquiétude considérable du gouvernement reste concentrée sur la situation dans les ports de la Manche dans le Kent, en particulier après que les retards liés à Covid plus tôt en décembre ont vu des milliers de camions reculer sur un aérodrome désaffecté – l’un des 10 sites préparés à une éventuelle perturbation causée par le Brexit.

Les routes étant en grande partie calmes alors que de nombreuses entreprises de fret attendaient apparemment de voir comment le nouveau système a commencé, les responsables espéraient un démarrage en douceur de la nouvelle ère. Cependant, ils restent prêts à d’éventuels retards la semaine prochaine, les estimations du gouvernement suggérant que plus de la moitié des petites entreprises ne se sont pas encore préparées à la fin de la libre circulation des biens et des services.

Tout cela s’ajoute à un bac d’entrée du Premier ministre déjà débordant de l’impact du coronavirus, notamment la décision du gouvernement de reporter le retour à l’école de certains élèves la semaine prochaine, et les travaillistes accusant le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, d ‘«incompétence en série ».

M. Johnson a utilisé une grande partie de son message du Nouvel An pour annoncer la fin d’une année «au cours de laquelle le gouvernement a été obligé de dire aux gens comment vivre leur vie, combien de temps pour se laver les mains, combien de ménages pourraient se réunir».

C’était loin de son message de 2019, où, fraîchement sorti d’une victoire électorale écrasante, le Premier ministre avait promis «une année fantastique et une décennie remarquable pour notre Royaume-Uni».

M. Johnson a maintenu une partie de son amplificateur de Brexit cette fois-ci, affirmant que le développement du vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca illustrait un Royaume-Uni «libre de faire les choses différemment, et si nécessaire mieux, que nos amis de l’UE».

«C’est un moment incroyable pour ce pays», a déclaré le Premier ministre, citant ce qu’il a dit être des possibilités illimitées en matière de commerce et d’innovation. «Nous avons notre liberté entre nos mains et c’est à nous d’en tirer le meilleur parti.»

La réalité, du moins à court terme, est que 23 heures jeudi ont marqué la fin de nombreuses libertés antérieures pour les particuliers et les entreprises britanniques, même au point de restreindre les endroits où les chauffeurs de fret peuvent voyager au Royaume-Uni.

Pour éviter l’accumulation de camions dans les ports de la Manche, les transporteurs ont désormais besoin de ce qu’on appelle un permis d’accès Kent, ou «kermit» en abrégé, pour même entrer dans le comté. À partir de vendredi, ceux qui n’ont pas le laissez-passer de 24 heures peuvent être interceptés par des agents du gouvernement, condamnés à une amende de 300 £ (335 €) et renvoyés.

L’Irlande du Nord verra une approche plus progressive dans le monde post-Brexit, avec l’exigence de déclarations en douane lorsque les détaillants britanniques envoient des marchandises à des clients non commerciaux en Irlande du Nord différée de trois mois.

L’Irlande du Nord restant soumise aux règles du marché unique et de l’union douanière de l’UE, les produits alimentaires d’origine animale qui y sont expédiés depuis le reste du Royaume-Uni nécessiteront également des certificats sanitaires d’exportation à partir d’avril.

Ailleurs, une question non résolue dans l’accord commercial, convenu entre M. Johnson et l’UE la veille de Noël et votée mercredi par le Parlement, a été partiellement réglée.

Un accord de dernière minute entre le gouvernement britannique et l’Espagne permettra aux Gibraltariens de se déplacer librement entre le territoire britannique d’outre-mer et l’UE – mais l’accord n’entrera en vigueur que plus tard dans l’année.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que des contrôles aux frontières, quoique légèrement appliqués, soient requis pendant les six prochains mois pour permettre en principe l’officialisation de l’accord.

En vertu de cet accord, Gibraltar fera partie de la zone de libre-échange Schengen de l’UE. Les contrôles seront plutôt effectués à l’aéroport et dans les ports de Rock par l’agence frontalière Frontex de l’UE, un point de discorde dans les discussions avec le gouvernement britannique.

Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré: «Toutes les parties se sont engagées à atténuer les effets de la fin de la période de transition sur Gibraltar, et en particulier [to] assurer la fluidité des frontières, ce qui est clairement dans l’intérêt supérieur des personnes vivant des deux côtés. Nous restons fermes dans notre soutien à Gibraltar et à sa souveraineté. »

L’Espagne a refusé que l’accord commercial et de sécurité post-Brexit soit appliqué à Gibraltar, sur lequel elle a une revendication territoriale. Le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré: «Il y aura de la complexité à venir – nous pourrions aboutir à un accord sur la [free] des personnes mais pas des marchandises. » – Gardien