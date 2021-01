Neuf autres cas de la nouvelle souche de Covid-19 découverte pour la première fois en Grande-Bretagne ont été détectés dans la République.

Le Dr Cillian De Gascun, directeur du laboratoire national de référence des virus UCD, a déclaré vendredi soir que des tests d’échantillons datant du 23 au 29 décembre avaient trouvé neuf autres cas de la variante la plus infectieuse.

Il a déclaré que cela portait le nombre total de cas identifiés par le laboratoire à 16, sur 169 testés à ce jour.

Le Dr De Gascun a déclaré sur Twitter que le petit nombre de cas identifiés suggérerait que la variante britannique, «à une proportion inférieure à 10%», n’était pas responsable de la récente augmentation «significative et préoccupante» du nombre de cas de coronavirus.

Ses commentaires s’inscrivent dans un contexte d’inquiétude persistante concernant l’augmentation rapide du niveau des infections à coronavirus dans tout l’État et de craintes quant aux répercussions sur le service de santé. 1 754 autres cas de Covid-19 ont été confirmés vendredi soir, mais en raison de retards dans la notification, plus de 9 000 nouveaux cas supplémentaires seront enregistrés dans les prochains jours. Plus de 500 personnes sont hospitalisées avec Covid-19.

Vendredi, le directeur clinique de Health Service Executive, le Dr Colm Henry, a déclaré au europe-infos.fr que les mesures de contrôle du virus avaient déjà un impact sur le secteur hospitalier. «Il y a plus de 400 lits hors service ces derniers jours», a-t-il dit, en raison des mesures de prévention des infections «liées dans de nombreux cas au Covid-19 et, deuxièmement, à l’incapacité de fournir des lits pour le personnel» parce que le personnel a Covid-19 ou est réputé un contact étroit.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «Notre système de santé ne continuera pas à faire face à ce niveau d’impact.»

Les vaccinations

Dans l’intervalle, l’État doit examiner si le délai entre les deux doses requises de vaccinations contre le Covid-19 pourrait être prolongé afin d’accélérer le déploiement, comme cela se fait au Royaume-Uni.

Le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail Covid-19 de l’État, a déclaré que la question de l’augmentation de l’écart entre les doses de vaccin avait été discutée par le groupe ces derniers jours.

«Au pied de nos discussions, une demande formelle a été émise de [Dr Holohan] demander [the National Immunisation Advisory Committee] explorez la question et donnez des conseils à ce sujet.

«Étant donné que nous voulons être aussi ambitieux et efficaces que possible, et compte tenu du contexte de croissance rapide des chiffres et de notre concentration prioritaire sur les personnes vulnérables dans les maisons de retraite et les travailleurs de la santé de première ligne, nous devons envisager toutes les options», a-t-il déclaré.