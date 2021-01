Le maire d’Anvers surpris sans pantalon lors d’un entretien pour le nouvel an

Le maire d’Anvers, Bart De Wever, a lancé 2021 de manière embarrassante lorsqu’il a été appelé pour ne pas porter de pantalon lors d’un entretien samedi.

«Vous portez une très belle chemise, vous l’avez probablement mise spécialement pour nous. Mais sous cette chemise, se pourrait-il que vous soyez là en sous-vêtements? a demandé l’animatrice de Radio 2 Kim Debrie lors de l’interview, également diffusée en ligne.

De Wever, chef du parti séparatiste New Flemish Alliance (N-VA) et l’un des politiciens les plus puissants de Belgique, a commis l’erreur de faire l’interview devant un miroir, exposant ses jambes nues dans le reflet.

« Comment pouvez-vous le savoir? » demanda De Wever après avoir été surpris. «Merde, parce que je suis probablement assis devant un miroir. Je n’avais pas pris cela en compte. L’année commence par un moment particulièrement embarrassant, je m’en souviendrai longtemps.

Le chef du Mouvement réformateur des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, des médias sociaux pour proposer à De Wever un short aux couleurs du drapeau belge.