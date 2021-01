«  Nous en sommes au dernier centime  »: les insulaires d’Aran en cette année de pandémie

La vie sur les îles d’Aran engendre la résilience. Après une année pas comme les autres, les insulaires commencent 2021 pleins d’inquiétudes et d’espoir, mais avec moins de réserve si l’année à venir apporte de nouveaux problèmes.

Ayant grandi à Malahide dans le comté de Dublin, Dara Molloy a trouvé la vie urbaine insatisfaisante avant de finalement revenir sur les traces de ses parents, qui étaient passés d’une enfance à la campagne à la ville, en s’installant dans les îles en 1985.

Molloy, qui était prêtre mariste à l’époque, sut rapidement qu’il était chez lui. Dans les années qui ont suivi, il a vécu dans une tente; puis dans une cabane. Plus tard, il a quitté la prêtrise. Aujourd’hui, il est marié, père de quatre enfants.

Il travaille comme célébrant de mariage sur l’île et sur le continent pour ceux qui recherchent des cérémonies spirituelles mais non religieuses. Avec autant de mariages en attente, l’année dernière a été calme.

«Je ne pense pas [the] l’année prochaine va être plus facile. Ce sera une année de reprise. Je ne peux me contenter que de mes affaires, mais toute la graisse que nous avons accumulée a disparu. Nous n’avons plus que le dernier sou », a-t-il déclaré au europe-infos.fr.

«J’ai une voiture devant ma maison que je ne peux pas réassurer. Nous n’avons tout simplement pas d’argent. Et cela prendra du temps parce que les gens devront rembourser ce qu’ils doivent.

Les événements sur le continent affectent finalement les îles d’Aran. Mais au cours de l’année surprenante qui était 2020, il y avait une distinction frappante entre les deux, puisque les îles ont réussi à rester presque entièrement exemptes de Covid-19.

Une jetée tranquille sur Inis Mór plus tôt cette année pendant la pandémie de Covid-19. Photographie: Andrew Downes



Un seul ménage y a été touché. Lors du premier verrouillage, les insulaires se sont demandé s’ils devaient ouvrir les itinéraires de ferry et d’avion aux visiteurs estivaux une fois les restrictions nationales levées. Au début de l’été, un vote a eu lieu pour évaluer les sentiments locaux. La grande majorité des résidents – environ 80% – souhaitaient garder leur quartier fermé.

«Nous avons fini par voter par messagerie téléphonique. J’étais très contre parce que je savais que ce serait un facteur de division – et ça l’était. Nous avons tous été très en colère et nous avons tous pris parti », dit Molloy.

«J’ai dit que j’irais avec le Nphet [National Public Health Emergency Team] Conseil. Si le reste du pays s’ouvrait, nous devrions le faire aussi. Cela n’allait pas m’affecter de toute façon, mais j’étais du côté des entreprises ici. Je sentais que nous souffririons tous de la fermeture.

Le tourisme est crucial pour de nombreux insulaires d’Aran. Mais l’eau entre eux et le continent offrait une forteresse naturelle contre le virus. Pour beaucoup, il semblait imprudent d’inviter des étrangers à marcher parmi eux. Cela a conduit à une période tendue dans ce qui est généralement une société décontractée.

« C’était en effet [tense]», Déclare Marian Hernon. «Et les gens avaient raison de s’inquiéter. Chacun a droit à sa propre opinion.

«Pour moi, je ne pense pas que quiconque ait le droit de priver quelqu’un d’autre d’un revenu. La différence ici était que si le pays était autorisé à s’ouvrir, alors pourquoi pas nous? Nous faisons partie de l’Irlande.

«C’est ainsi que nous avons fini par être ouverts. Je comprends l’élément de peur que les gens avaient. Tout le monde ici n’est pas dépendant du tourisme. Beaucoup le sont, mais pas tout le monde. »

Une année sombre

Inis Mór, l’île principale, est certainement assez grande pour un ex-ermite et, il s’avère, plusieurs Kiwis. L’arrière-arrière-grand-père de Dave Cotter a quitté l’Ulster dans les années 1860 pour chercher fortune dans la ruée vers l’or en Nouvelle-Zélande.

Aujourd’hui, Cotter est l’un des quatre Néo-Zélandais vivant à Inis Mór. Avec sa femme Jenny O’Halloran, Cotter dirige une entreprise de récolte d’algues qui a été lancée par son beau-père, Máirtin Concannon, en 2000. La pandémie les a frappés comme un éclair.

Jenny O’Halloran et son mari Dave Cotter de Bláth na Mara sur Inis Mór. Photographie: Phil Doyle



«Nous vendions des algues entières et des algues séchées et en poudre pour les spas de toute l’Europe et le [United] États, et aux navires de croisière. Et cela s’est arrêté soudainement. Nous avons donc dû revenir vers les aliments », dit-il.

«Nous sommes vraiment chanceux d’avoir un garde-manger diversifié de choses que nous pouvons récolter et parce que nous n’avons que moi et ma femme employés à l’époque, nous n’avons pas eu à laisser personne partir.

Habituellement optimiste, Cotter s’inquiète de l’année à venir et de ce qu’elle apportera.

«Mon sentiment est que [2021] va être vraiment sombre, tu sais? Il y a cet éveil à venir maintenant que [the] la nouvelle année ne sera pas ce changement: débarrassons-nous de 2020 et tout ira bien. Même avec le vaccin, je ne pense pas que nous verrons une normalité pendant au moins neuf mois.

Une fois que la décision a été prise de rouvrir les îles et que les visiteurs ont commencé à réapparaître en juillet, il n’y a pas eu d’acrimonie. Certains B&B sont restés fermés. Il en a été de même pour l’American Bar sur le quai d’Inis Mór. Seuls le bar Joe Watty’s et l’Aran Hotel servent des plats chauds.

Expérience intacte

Le tourisme sur les îles d’Aran existe depuis des décennies. Son profil évolue, le signal wifi désormais enviable. Le glamping est désormais également disponible, mais l’expérience d’Aran est en quelque sorte restée intacte.

En fait, visiter ressemble à une évasion, une occasion de prendre du recul. Cette année, une chose étrange s’est produite. Le tourisme international ayant disparu, les visiteurs irlandais sont retournés aux îles d’Aran dans des volumes jamais vus depuis la fin des années 1970.

«Comme je l’ai vu. . . les personnes qui n’envisageraient normalement pas de séjourner ailleurs que dans un hôtel cinq étoiles [settings] sur le continent est venu à nous », sourit Grace O’Malley, qui a grandi dans le Connemara mais a vécu sur les îles pendant la majeure partie de sa vie adulte.

«Les installations ne sont pas vraiment là pour ça. Mais je pense que les gens ont été surpris de voir à quel point ils ont apprécié l’expérience ici. Je pense personnellement qu’il y a un esprit ici que vous pouvez ressentir. C’est un bon endroit avec de bonnes personnes.

Grace O’Malley, propriétaire du Joe Watty’s Bar



O’Malley possède et dirige Joe Watty’s, situé à cinq minutes à pied de la jetée d’Inis Mór, avec son mari, PJ Flaherty. La haute saison signifiait des jours de 13 heures et des semaines de sept jours. Le bar est maintenant fermé, au milieu des dernières restrictions de coronavirus.

Avec 19 employés, elle était inquiète du virus. Cependant, la demande des visiteurs était constante. Les longues et belles soirées, les vacanciers faisaient la queue dehors pendant des heures à attendre une table. Une fortune aurait pu être faite en récupérant des boissons, mais ils s’en sont tenus religieusement aux règles de Covid-19.

Laisser les gens attendre si longtemps allait à l’encontre des instincts d’hospitalité d’O’Malley, mais tout le monde était nourri. Chaque lieu manquait également de musique live, une anomalie sur l’île. Mais le respect des règles a gardé le virus à distance, pense-t-elle.

«Pour les propriétaires de chambres d’hôtes, en général, c’était leur maison qu’ils ouvraient, ce qui a dû être très difficile. Mais je pense qu’ils étaient simplement scrupuleux au sujet des règles », dit-elle.

«Les gardaí étaient souvent chez nous. Nous avons reçu un coup de téléphone une fois disant que quelqu’un qui a mangé sur le pont un dimanche a été testé positif plus tard. C’était ça. »

À 16 heures, la lumière hivernale baisse et les lumières de Noël scintillent. Ce qui arrive en 2021 est un livre non écrit, mais O’Malley pense que la pandémie, peu importe quand elle se termine, a définitivement changé des vies.

«Je pense que ce ne sera plus jamais la même chose dans ma vie professionnelle. . . Nous avions l’habitude de faire beaucoup de groupes d’Amérique, de France, d’Australie. Ce sera lent à revenir », dit-elle.

«Cela a bouleversé le monde entier. Les Irlandais que nous avons eu cette année étaient merveilleux. Si cela est maintenu, ce serait formidable. Si nous pouvons revenir aux sessions de musique, c’est encore mieux. Mais je ne sais pas comment cela va se passer.