Merkel défend l’achat conjoint de vaccins dans l’UE contre les critiques croissantes

Angela Merkel a défendu la décision des pays de l’UE d’autoriser la Commission européenne à se procurer des vaccins contre les coronavirus pour l’ensemble du bloc. En réponse aux critiques internes croissantes, elle a déclaré que cette décision était « correcte et importante ».

Lors d’une conférence de presse mardi où elle a également annoncé une prolongation du verrouillage national de l’Allemagne et un resserrement des restrictions convenues avec les dirigeants régionaux, la chancelière allemande a déclaré que l’achat conjoint de vaccins européens était également dans l’intérêt de l’Allemagne.

«Nous avons une fois de plus clairement indiqué que le gouvernement allemand et les États fédéraux se félicitent du fait qu’il existe une commande conjointe de vaccins de l’Union européenne et que l’objectif consistant à garantir le vaccin conjointement pour les 27 pays de l’UE est un objectif important », a déclaré Merkel.

« C’est aussi un objectif qui est dans l’intérêt de l’Allemagne, car nous sommes entourés de nombreux États membres de l’Union européenne, nous travaillons dans un marché intérieur libre, nous travaillons dans un espace Schengen dans lequel la libre circulation est possible. »

Elle a ajouté: « Un nombre élevé de personnes vaccinées en Allemagne, combiné à un grand nombre de personnes non vaccinées dans notre quartier, ne serait pas à l’avantage de l’Allemagne. Et c’est pourquoi nous ne voulons pas faire des courses nationales en solo, mais nous pensons que le plus une protection sanitaire efficace pour nous peut être obtenue grâce à une approche européenne commune. «

La défense de Merkel fait suite aux critiques croissantes en Allemagne concernant la décision de confier à Bruxelles la responsabilité des achats de vaccins et la gestion ultérieure de ces achats par la Commission européenne. Dimanche, le premier ministre de l’État bavarois, Markus Söder, a qualifié la procédure d’achat de l’UE d ‘ »inadéquate » et a suggéré qu’elle « était probablement » devenue « trop ​​bureaucratique ».

Merkel a insisté sur le fait que la Commission avait « déployé beaucoup d’efforts dans ce domaine » et a souligné que « bien sûr … la Commission ne peut négocier que ce que veulent les États membres ».

Le chancelier a déclaré que compte tenu de l’approbation attendue de nouveaux vaccins par l’Agence européenne des médicaments dans les semaines et les mois à venir, il y avait « une perspective qu’au deuxième trimestre, nous aurons beaucoup plus de vaccins à notre disposition qu’au premier trimestre ».

Elle a ajouté qu’il y avait « un espoir justifié » qu’une usine de vaccins BioNTech / Pfizer à Marburg, en Allemagne, serait opérationnelle d’ici la fin du mois de février ou en mars, ce qui augmenterait encore les capacités de production.