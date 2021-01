Les démocrates au bord du contrôle du Sénat américain avec la victoire d’un siège en Géorgie

Loeffler a été nommé au Sénat il y a un an pour remplacer l’ancien sénateur du GOP Johnny Isakson, qui a démissionné pour des raisons de santé. Warnock, le pasteur principal de l’église historique baptiste Ebenezer d’Atlanta, servira les deux dernières années de ce mandat, mais devra se présenter pour une réélection pour un mandat complet en 2022.

Les républicains cherchent à conserver leur place au pouvoir à Washington pendant les deux prochaines années après que le président Donald Trump a perdu la Maison Blanche en novembre. Les espoirs du GOP de conserver le contrôle du Sénat reposent désormais sur la défaite d’Ossoff par Perdue.

Warnock a prononcé des remarques de célébration et a déclaré la victoire sur Loeffler après minuit, alors qu’il menait par moins d’un point de pourcentage.

« Géorgie, je suis honoré de la foi que vous avez témoignée en moi, et je vous le promets ce soir: je vais au Sénat travailler pour toute la Géorgie, peu importe pour qui vous avez voté lors de cette élection », a déclaré Warnock dit dans de brèves remarques prononcées virtuellement.

S’adressant aux supporters d’Atlanta avant que la course ne soit déclenchée en faveur de Warnock, Loeffler a insisté sur le fait qu’elle avait encore un chemin vers la victoire.

« Nous allons gagner cette élection », a déclaré Loeffler.

Les démocrates étaient à la traîne, mais ont reçu un énorme coup de pouce car un grand nombre de votes du comté de DeKalb, très démocrate, ont été comptés tôt mercredi matin.

Dans un communiqué, la directrice de campagne d’Ossoff, Ellen Foster, a pratiquement déclaré la victoire.

«Lorsque tous les votes seront comptés, nous nous attendons pleinement à ce que Jon Ossoff ait remporté cette élection pour représenter la Géorgie au Sénat américain», a déclaré Foster. «Le vote exceptionnel se trouve carrément dans les régions de l’État où la performance de Jon a été dominante.»

Mais la campagne de Perdue a promis de se battre dans sa propre déclaration: << Il s'agit d'une élection exceptionnellement serrée qui nécessitera du temps et de la transparence pour être certains que les résultats sont justes et exacts et que les voix des Géorgiens sont entendues. Nous mobiliserons toutes les ressources disponibles et épuiserons tous les recours légaux pour s'assurer que tous les bulletins légalement déposés sont correctement comptés. Nous croyons qu'en fin de compte, le sénateur Perdue sera victorieux. "