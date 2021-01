Rapport Mother and Baby Homes: Un «  chapitre honteux de l’histoire récente de l’Irlande  »

L’Irlande a de nouveau été confrontée à son passé froid et insensible avec le rapport de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles révélant des histoires de cruauté, de violence psychologique et de flambée des taux de mortalité infantile dans une série d’états – et religieux – gérer des institutions.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le rapport décrivait un «chapitre sombre, difficile et honteux de l’histoire récente de l’Irlande» dans lequel une «culture extraordinairement oppressive» avait «traité les femmes de manière exceptionnellement mauvaise».

L’État, les églises et, surtout, les familles des femmes enceintes et les pères de leurs enfants sont responsables des mauvais traitements infligés aux femmes, selon le rapport qui a nécessité plus de cinq ans de recherche et de compilation.

«Les femmes auraient dû être à la maison avec leur famille», a déclaré la commission, «mais elles ont été rejetées par leurs familles.»

Une série de témoignages personnels déchirants ont été publiés dans le cadre du rapport, décrivant l’impact durable que le temps passé à y consacrer a eu sur la vie des survivants.

Mères célibataires

Quelque 56 000 mères célibataires et 57 000 enfants sont passés par les foyers pendant la période examinée par la commission, 1920-1998.

Le rapport indique que 25 000 femmes supplémentaires et un plus grand nombre d’enfants étaient susceptibles d’avoir résidé dans des foyers de comté, qui n’ont pas été examinés par la commission.

Les taux de mortalité infantile sont un sujet de préoccupation particulier pour la commission, qui estime que 15% des enfants qui se trouvent dans les foyers y meurent.

Des lainages pour enfants sont suspendus à un arbre sous la pluie au cimetière des bébés des Tuam. Photographie: Joe O’Shaughnessy



Le taux de mortalité le plus élevé de toutes les maisons était dans la maison Sean Ross (1931 – 1969) à Roscrea, Co Tipperary, où 1 090 nourrissons sur 6 079 sont morts.

«Sean Ross avait une incidence beaucoup plus élevée de mortalité due aux principales maladies infectieuses, telles que la diphtérie et la typhoïde, que toute autre maison mère et bébé», indique le rapport.

Il attribuait cela au «transfert des mères à l’hôpital local de la fièvre, où elles travaillaient comme infirmières non rémunérées, et à leur retour à Sean Ross, où elles semblent avoir transmis l’infection à leur enfant».

Dans une conclusion accablante, le rapport a conclu que les maisons «n’avaient pas sauvé» la vie d’enfants «illégitimes» dans les années précédant 1960; en fait, «ils semblent avoir considérablement réduit leurs chances de survie». Le terme «illégitime», se référant aux enfants nés de mères célibataires, a été utilisé en Irlande jusqu’en 1987.

‘Vraiment choquant’

Il y a eu une réaction mitigée de la part des survivants. Dans un communiqué, la Coalition of Mother and Baby Home Survivors a déclaré que le rapport «vraiment choquant» justifiait les militants. L’organisation a déclaré qu’il était mal que les familles envoient des filles vulnérables, célibataires et enceintes «incarcérées» dans les maisons. Pourtant, il a déclaré que cela n’autorisait pas ceux qui dirigeaient les foyers à «priver les jeunes filles de leurs droits légaux et constitutionnels et du droit d’être traitées avec dignité et respect».

«Nous ne devons pas oublier le fait que le gouvernement et l’Église catholique romaine et les églises protestantes géraient les maisons ensemble main dans la main», ont-ils dit, ajoutant que le rapport était «fondamentalement incomplet» car il ignorait la question de la «séparation forcée des célibataires les mères et leurs bébés ».

Un autre groupe, Irish First Mothers, a décrit le rapport comme un «blanchiment» qui avait dégagé les Églises et l’État de «toute responsabilité systémique».

L’historienne Catherine Corless, dont les recherches sur la mortalité infantile à la maison mère-bébé des Tuam ont été un catalyseur pour la création de la commission, a déclaré qu’elle se sentait «complètement dégonflée» par les résultats.

Maison mère et bébé Tuam, Galway. Photographie: Tuam Home Graveyard Committee / PA Wire



Elle a dit qu’elle n’était pas d’accord avec le Taoiseach «nous blâmant – la société» pour ce qui s’était passé et a appelé à des excuses claires de la part de la congrégation de Bon Secours qui dirigeait la maison et l’archidiocèse de Tuam.

Programme de réparation

Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les recommandations du rapport et le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, a déclaré qu’il présenterait des propositions d’ici le 30 avril pour un mécanisme de réparation, qui verrait une compensation financière versée aux survivants. M. Martin et M. O’Gorman ont déclaré qu’ils demanderaient aux ordres religieux qui géraient certains des foyers de contribuer au coût de l’indemnisation.

Des changements juridiques seront également introduits pour donner aux survivants le droit d’accéder à leurs dossiers, y compris les dossiers de leur adoption. Le rapport de la commission recommandait que si un amendement constitutionnel était nécessaire pour garantir l’accès, il devrait être introduit.

Le Taoiseach présentera aujourd’hui des excuses officielles au nom de l’État aux anciens résidents et survivants du Dáil.

«Stigmatisé»

Le chef de l’Église catholique irlandaise, l’archevêque Eamon Martin, a déclaré hier soir qu’il acceptait que l’Église «faisait clairement partie» d’une culture dans laquelle les gens «étaient fréquemment stigmatisés, jugés et rejetés».

«Pour cela, et pour la souffrance et la détresse émotionnelle durables qui en ont résulté, je m’excuse sans réserve auprès des survivants et de tous ceux qui sont personnellement touchés par les réalités qu’il révèle», a-t-il déclaré.

Les Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, qui possédaient et dirigeaient trois des plus grandes maisons, ont admis «que tant de femmes qui ont été rejetées et humiliées par la société n’ont pas trouvé le soutien et le niveau de soins dont elles avaient besoin et méritaient dans une telle situation. épouvantables et douloureuses de leur vie ». Ils ont dit que c’était «une question de grande tristesse pour nous que les bébés mouraient sous nos soins».