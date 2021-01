Pourquoi l’accord européen avec la Chine empoisonnera les relations transatlantiques

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis a déclenché un élan d’enthousiasme en Europe pour une nouvelle aube dans les relations transatlantiques. Dommage que la Chine ait mis un frein à la fête.

À la suite des émeutes du Capitole, alors que le chef de l’industrie de l’UE, Thierry Breton, appelait à une alliance transatlantique pour réglementer le domaine numérique, des responsables américains et des diplomates européens ont averti que la signature d’un accord d’investissement par l’UE avec Pékin avait assombri les perspectives d’une réinitialisation profonde de liens transatlantiques.

Alors que Biden se prépare à prendre ses fonctions, les Européens espéraient pouvoir apporter des solutions à un différend en cours sur la taxe numérique, répondre à leurs préoccupations concernant la confidentialité et la surveillance et trouver des moyens communs de réglementer les médias sociaux. Ils ont lancé un nouveau «Conseil transatlantique du commerce et de la technologie» comme forum dans lequel un nouveau pacte transatlantique peut être forgé après des années d’affrontements sur tout, de la 5G à l’espionnage et aux subventions pour le secteur aérien.

Mais alors que les Européens considèrent ces questions comme étant distinctes de leur accord avec la Chine, les responsables américains soutiennent qu’ils ne peuvent pas être séparés. L’équipe de Biden a insisté sur le fait qu’elle travaillera avec ses alliés pour développer des normes communes sur la technologie et les droits de l’homme – mais uniquement dans la mesure où elles s’inscrivent dans une stratégie plus large de lutte contre ce qu’ils considèrent comme les pratiques commerciales déloyales de la Chine et les violations des droits de l’homme.

Certains responsables craignent que la signature par l’Europe d’un accord d’investissement chinois peu avant la nouvelle année limite la capacité de Bruxelles à exercer un effet de levier contre Pékin, car elle place les impératifs économiques au-dessus des autres objectifs politiques.

«Les décideurs politiques américains doivent se demander quel poids l’UE attache à ses priorités d’autonomie stratégique, d’engagement bilatéral avec la Chine et de coopération alliée», a déclaré Jeremie Waterman, vice-président pour la Chine à la Chambre de commerce américaine. « Malheureusement, [the EU-China Comprehensive Agreement on Investment] ne semble pas neutre en ce qui concerne la coopération alliée vis-à-vis de la Chine. »

La division se résume à ce que chaque partie veut et attend de tout partenariat transatlantique.

Pendant des années, l’UE a insisté sur le fait que Washington doit prendre des mesures substantielles pour protéger les données des Européens, faire reculer les pouvoirs d’espionnage, définir des normes pour l’intelligence artificielle, travailler sur une fiscalité plus équitable des géants du numérique et remédier aux distorsions du marché causées par la taille et la puissance de Big Tech – en plus de rejoindre l’accord de Paris sur le climat.

Sur nombre de ces questions, il y a un espoir d’amélioration. Biden a déclaré qu’il reviendrait dans l’accord de Paris et les États-Unis ont retenu l’imposition de tarifs en représailles à la taxe numérique française. Il y a aussi des indices que son administration pourrait reprendre les négociations sur la fiscalité des entreprises à l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Pendant ce temps, d’importantes poursuites antitrust ciblant Big Tech se poursuivent dans plusieurs États, et Biden a exprimé son intérêt pour l’amélioration de la protection de la vie privée aux États-Unis. Il est également utile que le nouveau président ait nommé un secrétaire d’État favorable à l’Europe à Antony Blinken, qui a passé une grande partie de son enfance à Paris.

Et pourtant, la décision de l’UE de conclure rapidement l’accord avec Pékin a soulevé des doutes à Washington sur la question de savoir si la Maison Blanche sera jamais en mesure de se mettre d’accord avec Bruxelles – et même Berlin – sur le rôle de la Chine.

Biden a clairement indiqué que, s’il ne poursuivra pas la politique de Trump envers Pékin, le pays restera au centre de son programme de politique étrangère. Il vise à maîtriser le Parti communiste chinois via une approche multilatérale dans laquelle l’UE, en tant qu’allié principal des États-Unis, jouerait vraisemblablement un rôle clé.

Compte tenu de ces objectifs, auxquels le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, avait fait allusion peu de temps avant la signature de l’accord, l’accord avec la Chine nuit aux relations transatlantiques à un moment où des travaux de réparation sont absolument nécessaires.

Doit-il en être ainsi?

Les inquiétudes sont d’autant plus troublantes qu’elles coïncident avec un regain d’optimisme de Bruxelles et de certaines capitales de l’UE à l’égard des États-Unis.

Peu de temps après la victoire de Biden, la principale négociatrice commerciale de l’UE, Sabine Weyand, a lancé un nouveau «Conseil du commerce et de la technologie», dans lequel Washington et Bruxelles pourraient discuter des divergences sur des questions allant de la taxe numérique à la confidentialité et à la réglementation en ligne.

Et dimanche, le chef de l’industrie de l’UE, Breton, a doublé, appelant dans un éditorial à l’Europe et à l’administration Biden à «unir leurs forces, en tant qu’alliés du monde libre, pour entamer un dialogue constructif menant à des principes globalement cohérents» pour la régulation du Web. .

Pendant ce temps, un responsable de la Commission européenne a déclaré que les membres de l’équipe de transition de Biden sont déjà en contact avec leurs homologues à Bruxelles pour lancer le processus de coopération renforcée.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les Européens semblent si chaleureux et si flous à propos de l’équipe Biden. En plus de l’européisme de Blinken, Sullivan, le choix de la sécurité nationale, a martelé le message que la Maison Blanche cultivera des alliés au lieu de les frapper.

Sur le front de la technologie, de nombreux Européens soutiennent Anthony Gardner, l’ex-ambassadeur d’Obama auprès de l’UE, pour obtenir le signe de tête de toute task force transatlantique – ce qui équivaudrait à une équipe de rêve de diplomates américains amis de l’Europe.

Déjà, la décision de Washington de retarder les tarifs en représailles à la taxe numérique française était un signe d’un nouveau ton – un signe de temps plus doux à venir.

«Leur vision du monde est très similaire à la nôtre», a déclaré le conservateur allemand Norbert Röttgen, candidat pour succéder à la chancelière Angela Merkel après les élections de septembre, en se référant à la nouvelle équipe de Biden. Ils peuvent «apporter une nouvelle énergie dans les relations transatlantiques», a-t-il déclaré à un groupe de journaux allemands en décembre.

Les Européens le détestent aussi

Mais alors que la nouvelle administration américaine se prépare à prendre ses fonctions, la déconnexion béante au sujet de la Chine a jeté un froid dans le confort attendu.

Les champions de l’UE de l’accord avec la Chine, dont le contenu n’a pas été rendu public, soutiennent qu’il n’a rien à voir avec les relations transatlantiques, mais que cela sera probablement difficile à vendre à une administration Biden qui a placé les efforts alliés sur la Chine au sommet de sa hiérarchie. guide de politique étrangère.

Pour l’équipe présidentielle entrante, l’accord semble problématique de deux manières: Premièrement, l’optique suggère que l’accord a été conclu pour profiter de la diminution de la pression exercée sur Huawei par une administration Trump sortante. Deuxièmement, il ne contient aucun effet de levier crédible sur Pékin sur des questions telles que le travail forcé, ni de véritable mécanisme pour faire respecter les engagements pris.

Washington peut se réjouir du fait que l’accord avec la Chine a également de nombreux opposants en Europe – pas seulement au Parlement européen, qui pourrait le mettre à mort, mais aussi dans des pays comme la France.

«Par cet accord, l’UE n’a pas seulement trahi ses valeurs», a écrit le rédacteur en chef du Monde Jérome Fenoglio dans un éditorial cette semaine, «elle l’aura fait pour ne rien obtenir en échange.»

Au Parlement, des députés comme Guy Verhofstadt et Raphaël Glucksmann, au centre et à gauche du spectre, ont promis de bloquer la ratification de l’accord en raison des préoccupations concernant la répression en cours contre les militants pro-démocratie à Hong Kong et le traitement de la minorité ouïghoure au Xinjiang.

«La démocratie de Hong Kong meurt sous nos yeux. Et la priorité de nos chers dirigeants européens est de nous vendre leur accord d’investissement avec Pékin… Comment [they] être si déconnecté du temps? tweeté Glucksmann, un député européen français du groupe des socialistes et démocrates.

Mais même si l’accord est torpillé par le Parlement, Biden aura probablement du mal à faire en sorte que l’Europe le soutienne pleinement en ce qui concerne Pékin. L’Europe est divisée sur la Chine – Merkel étant fermement résolue à y maintenir l’accès au marché pour les voitures allemandes et les produits manufacturés de pointe.

La seule chose qui changerait la dynamique est une nouvelle direction en Allemagne après les élections de septembre. Mais quel que soit le successeur de Merkel, l’accès aux marchés chinois restera une priorité à Berlin. La question est – à quel prix.