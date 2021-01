LONDRES – Les pêcheurs écossais avaient l’impression d’être la cible d’une blague du gouvernement britannique jeudi.

Dans les bras parce que les frictions commerciales à la frontière du Brexit les empêchent de faire parvenir des captures à l’UE, leur plus grand marché, peu étaient d’humeur à rire.

Interrogé sur ce que fait le gouvernement britannique pour aider les exportateurs écossais de fruits de mer qui voient le prix du poisson cratère, le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré aux députés: « La clé est que nous avons récupéré notre poisson. Ils sont maintenant britanniques. poisson. Ils sont meilleurs et plus heureux pour cela.

Les prix de certains fruits de mer écossais ont baissé de 40 à 50% cette semaine, chutant de 80% dans certains cas. « C’est parce que les transformateurs et les intermédiaires n’achètent pas, car ils ne sont pas garantis de pouvoir vendre des fruits de mer aux clients de l’UE car ils ne peuvent pas les sortir du Royaume-Uni », a déclaré l’organisme industriel Seafood Scotland dans un déclaration. Ils appellent cela une «crise des fruits de mer».

« Les problèmes liés à une panne informatique ou au manque de clarté de la paperasse ont rendu les efforts de certaines entreprises écossaises pour exporter des produits de la mer presque impossibles », ont-ils ajouté. La semaine dernière, ont-ils souligné, une entreprise écossaise de fruits de mer qui vend généralement 1 million de livres de fruits de mer dans l’UE chaque semaine n’a pu vendre que 12 000 £.

Rees-Mogg a déclaré que «le gouvernement s’attaque à ce problème et agit aussi vite qu’il le peut».

«ASSEZ, C’EST ASSEZ QUE NOUS NE POUVONS PAS METTRE NOTRE PRODUIT SUR LE MARCHÉ DE L’UE NOUS SOMMES FAILLES FAILLES, faites le tri», la société écossaise de crustacés Loch Fyne Seafarms tweeté Mercredi.

Le Scottish National Party, manifestement anti-Brexit et pro-écossais, appelle quant à lui la ministre britannique de la Pêche, Victoria Prentis, à démissionner après avoir reconnu qu’elle n’avait pas lu les détails de l’accord commercial UK-UE sur la pêche. Elle avait, dit-elle, «organisé le sentier de la Nativité locale» la veille de Noël quand il a été annoncé.

Les commentaires de Prentis ont même vu le porte-parole de Boris Johnson pousser jeudi pour confirmer que le Premier ministre britannique avait en fait lu l’accord.

« Qu’il s’agisse de commentaires sur les sentiers de nativité ou sur le bonheur des poissons, les tentatives d’humour n’aident pas, » m’a dit James Withers, directeur général de Scotland Food & Drink, à la suite des commentaires de Rees-Mogg jeudi.

«Les gens sont stressés, en colère et certains ont le sentiment que leur entreprise est en train de disparaître.» Withers a déclaré qu’il serait préférable que le gouvernement se concentre sur les solutions, «pas sur des plaisanteries dédaigneuses».

L’industrie de la pêche écossaise souhaite une période de grâce de six mois pour les documents qu’elle doit désormais remplir pour faire franchir la frontière de l’UE à ses prises. Ils ont souligné que certaines expéditions sont retournées «parce que la paperasse a utilisé la mauvaise couleur» de l’encre, et que les codes de marchandises requis ne sont pas dans le système et doivent donc être saisis manuellement.

Mercredi, Johnson a déclaré que les exportateurs «seront indemnisés» pour les millions de pertes dues aux retards pour les exportateurs de poissons et de crustacés, tandis que le secrétaire britannique à l’Environnement, George Eustice, a été confronté aux questions des députés jeudi sur ce que cela pourrait impliquer.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: «Nous reconnaissons qu’il y a eu des problèmes administratifs temporaires après la période de transition en ce qui concerne spécifiquement la pêche.»

