Presque tous les médecins généralistes reçoivent la première dose lors de l’ouverture des centres de vaccination de masse

Presque tous les médecins généralistes de l’État ont maintenant reçu leur première dose de vaccin Covid-19 après que quelque 1 800 membres du personnel de soins primaires aient été vaccinés samedi.

Des médecins généralistes et des infirmières responsables de cabinet ont été vaccinés dans des centres de l’hôpital St Mary’s du Phoenix Park, à Dublin, à Portlaoise et à Galway avec le vaccin Moderna récemment arrivé.

Environ 1 000 membres du personnel médical ont été vaccinés dans des tentes érigées par le Service national d’ambulance et l’armée sur le terrain de l’hôpital St Mary à Dublin.

Le directeur national de l’amélioration de la qualité du HSE, le Dr Philip Crowley, a déclaré qu’il prévoyait que les 3600 médecins généralistes et infirmiers gestionnaires de l’État auraient reçu les deux doses de vaccin d’ici la fin du mois prochain.

Il a également déclaré que la décision de Pfizer-BioNTech de limiter l’approvisionnement de ses vaccins aux pays européens – pour lui permettre d’augmenter la production – n’affecterait pas négativement le déploiement du vaccin en Irlande.

«Je crois comprendre que nous pourrons survivre à cela. Cela aura moins d’impact qu’il n’y paraissait initialement. Nous pouvons diffuser le vaccin existant afin de nous assurer que quiconque reçoit la première dose reçoive la deuxième dose. »

Une fois que tous les médecins généralistes auront été vaccinés, ils pourront administrer des vaccins à la population générale. Cela devrait se produire une fois que le vaccin Oxford / AstraZeneca sera déployé, a déclaré le Dr Crowley.

Le Dr Crowley, qui est également médecin généraliste en exercice, a déclaré que la journée avait été «fantastique» pour les généralistes et les infirmières gestionnaires qui ont reçu le vaccin. Il a déclaré qu’aucun effet secondaire n’avait été signalé à ce jour.

«Les gens sont tellement ravis de recevoir le vaccin, tellement soulagés de pouvoir reprendre leurs pratiques et se sentir un peu plus confiants et un peu plus en sécurité afin de pouvoir fournir les soins dont les gens ont besoin», a-t-il déclaré.

Certains médecins généralistes, qui ont déjà été vaccinés, ont donné le vaccin à d’autres médecins généralistes de l’hôpital St Mary.

Environ la moitié des médecins généralistes du pays avaient reçu le vaccin soit dans une maison de soins infirmiers, soit dans un hôpital avant aujourd’hui.

«Nous aurons plus de Moderna pour essayer d’éponger d’autres membres du personnel de soins primaires. Nous allons vacciner énergiquement tout le monde dans les maisons de soins infirmiers et tout leur personnel en parallèle », a déclaré le Dr Crowley.

Des voitures et des gens faisaient la queue au centre de vaccination de Phoenix Park, à Dublin, où une campagne de vaccination de masse pour les généralistes et les infirmières en exercice a eu lieu samedi. Photographie: PA



«Nous espérons obtenir davantage de ce vaccin Moderna dans deux à trois semaines.»

Le Dr Amy Morgan, un médecin généraliste basé à Co Louth, a décrit le fait de recevoir le vaccin comme un «énorme soulagement».

Le Dr Morgan a déclaré que les médecins généralistes vivaient dans la peur non seulement de contracter Covid-19 d’un patient, mais aussi de devoir s’auto-isoler s’ils entraient en contact en dehors de leur chirurgie avec une personne infectée par le virus.

«Nous voyons toujours des patients quotidiennement. Cela devrait nous donner cette confiance pour maintenir la pratique générale. Surtout lorsque le vaccin sera déployé dans la population générale, nous serons prêts », a-t-elle déclaré.

«Louth a des niveaux obstinément élevés de Covid. Alors que nous nous efforçons de garder nos pratiques aussi sûres que possible, la transmission communautaire est si répandue et il y a encore des choses que nous ne savons pas sur ce virus. Le risque théorique est toujours là. Nous serions le premier port d’escale pour les personnes de la communauté qui ont besoin d’une assistance médicale à propos de Covid. »

Le médecin généraliste basé à Dublin, le Dr Maitiú Ó Tuathail, a déclaré que de nombreux médecins recevaient des appels jusqu’à minuit vendredi pour les inviter à se faire vacciner.

«Ce que le HSE a fait est impressionnant.» Ils ont appelé presque tous les médecins généralistes du pays pour proposer des rendez-vous et «ont réalisé aujourd’hui un très grand exploit logistique».

Le GP Muhammad Ghaffar, basé à Dublin, faisait partie de ceux qui ont reçu un vaccin au centre du parc Phoenix de la ville.

Il a dit que c’était un processus simple. «Un temps a été alloué alors je suis allé là-bas et je me suis inscrit, ils ont vérifié ma vérification et je suis entré, dans les cinq minutes qui ont suivi j’ai eu la vaccination et ensuite j’ai été dans l’observation pendant 15 minutes», a-t-il dit.

«C’était sympathique et j’en étais content.» Le médecin a dit qu’il était soulagé d’avoir reçu le coup. «J’espère que cela fonctionnera», dit-il.

«La raison et la justification pour l’obtenir est parce que nous sommes exposés à beaucoup de patients, donc nous ne savons pas qui a le Covid et qui n’en a pas, donc c’est un soulagement maintenant. Il a ajouté: «Une fois que tout le grand public l’aura compris, ce sera plus de soulagement, car nous pourrons alors nous déplacer librement et reprendre contact avec les gens.»

Shannon Fagan, une travailleuse sociale dans les services résidentiels, a également été vaccinée au parc Phoenix aujourd’hui.

Elle a découvert vendredi soir qu’elle avait une place pour un coup le samedi après-midi. «C’était simple et rapide. un beau processus ». Elle a déclaré que la vaccination offrait la perspective de plus de liberté et de «lumière au bout du tunnel».

«Cela signifie la liberté, je suppose, ne pas avoir peur de voir sa famille et ses amis, se sentir un peu plus protégée», dit-elle. «C’est vraiment la tranquillité d’esprit.» – Rapports supplémentaires PA