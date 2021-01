Près de 500000 personnes de plus de 70 ans recevront le vaccin Covid de leur médecin généraliste

Environ 480 000 personnes de plus de 70 ans recevront le vaccin Covid-19 de leur médecin généraliste, dans le cadre de plans remis au Cabinet.

Le gouvernement a officiellement approuvé mardi un plan de 91 millions d’euros qui verra les médecins généralistes et les pharmaciens administrer le vaccin Covid-19 à environ 1,5 million de personnes.

La vaccination de près de 500 000 personnes de plus de 70 ans et vivant dans la communauté sera de la responsabilité des généralistes. On s’attend à ce qu’ils soient appelés à se faire vacciner en groupes en fonction de leur âge, en commençant par les plus de 85 ans.

Environ 1 800 médecins généralistes ont reçu le vaccin dans trois centres à travers le pays la fin de semaine dernière et plus de 3 000 autres médecins de famille et leur personnel seront vaccinés dans d’autres cliniques à grande échelle qui seront mises en place plus tard ce mois-ci.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré au Cabinet que sur la base d’un taux de participation de 80%, le programme de vaccination impliquant les médecins généralistes et les pharmaciens devrait coûter 91 millions d’euros.

Le ministre a déclaré que les frais seraient revus dans les mois à venir «pour évaluer si leur maintien à ce niveau est viable ou justifié».

L’accord couvrira l’administration du vaccin dans les cabinets de médecins généralistes, les locaux potentiellement plus grands dans des localités telles que les salles de sport ou paroissiales et dans les centres de vaccination de masse qui seront établis par le HSE.

Le nouveau système entrera en vigueur dès que possible après l’approbation du vaccin AstraZeneca Covid-19 par les autorités réglementaires de l’UE et la livraison des fournitures en Irlande, éventuellement fin janvier ou début février.

Centres de vaccination

Dans le cadre du nouvel accord, les médecins généralistes et les pharmaciens recevront 25 € pour l’administration de chaque dose de vaccin dans leurs cabinets ou dans des centres de leur localité. Des frais de traitement supplémentaires de 10 € seront payés par patient. Pour un vaccin à deux doses, tel que celui produit par AstraZeneca, le montant total payé sera de 60 €.

Si un vaccin à dose unique est approuvé par la suite, le montant total payé aux généralistes sera de 35 €.

Les médecins généralistes qui participent à des centres de vaccination de masse plus importants à établir par le HSE recevront une rémunération horaire de 120 €.

Les pharmaciens qui participent aux cliniques de vaccination de masse recevraient une rémunération de 70 € par heure.

Le nouvel accord devrait durer six mois et serait ensuite revu.

Personnel de pharmacie

Le Dr Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, a déclaré: «Les médecins généralistes ont été à l’avant-garde de la bataille contre Covid depuis le début en tant que premier point de contact pour les patients dans l’évaluation des tests et la gestion continue de la maladie chez les patients. Les généralistes sont particulièrement bien placés pour soutenir cet effort de vaccination de masse. Nous avons une vaste expérience de campagnes similaires, y compris le programme annuel de vaccination contre la grippe, qui a vu les généralistes administrer le vaccin contre la grippe à plus d’un million de personnes en quelques semaines à la fin de l’année dernière.

Le secrétaire général de l’Union irlandaise des pharmacies Le secrétaire général de l’UIP, Darragh O’Loughlin, a déclaré qu’il y avait plus de 1 800 pharmacies communautaires dans chaque ville, village et quartier du pays et que les pharmaciens soutenaient sans réserve la campagne de vaccination.

Cependant, il a déclaré qu’il était essentiel que le personnel de la pharmacie soit vacciné sans délai. Il a déclaré que tout nouveau retard dans la vaccination des pharmaciens «pourrait gravement affecter le rythme du déploiement national».

«Cet accord augmentera considérablement la capacité du pays à fournir des vaccins contre le Covid-19 et, avec des pharmaciens assurant la vaccination dans les communautés à travers le pays, nous augmenterons la facilité d’accès et l’adoption globale du vaccin. «