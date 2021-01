Donald Trump pardonne l’ancien stratège Steve Bannon

Le président américain sortant, Donald Trump, a accordé la clémence à Steve Bannon, l’ancien stratège en chef de la Maison Blanche qui était accusé d’avoir escroqué des donateurs politiques qui soutenaient la construction d’un mur frontalier que M. Trump a préconisé, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche.

M. Trump est également sur le point d’accorder la clémence à Elliott Broidy, une collecte de fonds pour le président qui a plaidé coupable l’année dernière pour avoir conspiré en vue de violer les lois de lobbying étrangères dans le cadre d’une campagne secrète visant à influencer l’administration au nom des intérêts chinois et malais, selon un haut fonctionnaire de l’administration. Parmi les autres personnes auxquelles le président devait accorder la clémence, on compte les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black, tous deux condamnés pour des accusations liées aux armes à feu.

M. Trump devrait également accorder la clémence à Kwame Kilpatrick, l’ancien maire de Detroit, qui a quitté ses fonctions en 2008 après avoir été reconnu coupable d’entrave à la justice et de parjure.

Le président a pris la décision sur M. Bannon après une journée d’efforts frénétiques pour influencer sa réflexion, y compris de la part de M. Bannon, qui lui a parlé par téléphone mardi.

La grâce a été décrite comme une mesure préventive qui effacerait effectivement les charges retenues contre M. Bannon, s’il était condamné.

M. Bannon a été inculpé et arrêté en août par les procureurs fédéraux de Manhattan pour des accusations liées aux fonds collectés pour promouvoir la construction du mur longtemps recherché par M. Trump.

La Maison Blanche avait prévu de publier la liste des personnes bénéficiant de la clémence plus tôt mardi, mais le débat sur M. Bannon, qui a publiquement encouragé Trump à lutter contre la certification des résultats des élections de 2020, faisait partie du retard, ont déclaré des responsables.

M. Bannon a aidé à guider la campagne du président vers la victoire en 2016. Il a ensuite eu une scission extraordinairement désordonnée avec M. Trump en août 2017, ce qui l’a incité à quitter la Maison Blanche. – New York Times