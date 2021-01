Biden a prêté serment en tant que président des États-Unis

Mais le nouveau président a fait appel massivement aux thèmes de l’unité nationale et du compromis bipartisan qu’il avait consciencieusement prêché depuis les premiers jours de la primaire démocrate et avait continué à résonner tout au long de la campagne électorale générale controversée.

«Pour surmonter ces défis, restaurer l’âme et assurer l’avenir de l’Amérique, il faut bien plus que des mots», a-t-il déclaré. «Cela exige la plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie: l’unité. Unité. »

Biden a continué en invoquant la proclamation d’émancipation d’Abraham Lincoln, qui a été signée «un autre janvier, le jour du Nouvel An en 1863».

Quand Lincoln « a mis le stylo sur papier, le président a dit, et je cite: » Si jamais mon nom entre dans l’histoire, ce sera pour cet acte, et toute mon âme est dedans « », a déclaré Biden. «Toute mon âme est dedans. Aujourd’hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est dans cela – rassembler l’Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause.

Biden, 78 ans, devient le plus ancien président de l’histoire américaine et le 15e vice-président à accéder à la présidence. Il a été sénateur du Delaware pendant plus de trois décennies et demie, de 1973 à 2009, avant de devenir vice-président de l’ancien président Barack Obama de 2009 à 2017.

Avant sa candidature à la Maison Blanche en 2020, Biden s’était présenté à deux reprises à la présidence, en 1988 et 2008. Sa troisième campagne a finalement été couronnée de succès, renversant un président sortant pour la première fois depuis 1992. Il a également battu le record d’Obama en 2008 pour le plus grand nombre de votes exprimés. pour tout candidat présidentiel américain de l’histoire, gagnant plus de 81 millions de voix.

En tant que vice-président, Biden a choisi Kamala Harris, qui a prêté serment plus tôt mercredi par la juge associée Sonia Sotomayor, comme première femme et première personne de couleur à devenir vice-présidente.