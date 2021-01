La Belgique réprime les voyages transfrontaliers

La Belgique suspendra tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du pays du 27 janvier au 1er mars pour lutter contre le coronavirus, a déclaré vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.

Cependant, le pays ne fermera pas ses frontières, conscient du chaos causé lorsque les pays de l’UE l’ont fait au printemps. Les résidents des régions frontalières seront autorisés à traverser la frontière pour les activités quotidiennes, tandis que les déplacements pour des raisons «essentielles», notamment professionnelles, médicales ou familiales, seront également autorisés. Ces voyageurs devront porter une déclaration sur l’honneur indiquant que leur voyage est essentiel.

« Soyons clairs: nous ne construisons pas de mur autour de notre pays. Notre pays reste accessible, nous pouvons toujours voyager dans d’autres pays, mais uniquement pour des raisons essentielles », a déclaré De Croo.

De Croo m’a dit en début de semaine, 160 000 Belges ont quitté le pays entre Noël et le Nouvel An, malgré les appels «urgents» du gouvernement à rester chez eux. «Nous avons vu ces dernières semaines que si les gens voyagent, le virus les accompagne», a-t-il déclaré vendredi.

Les mesures de voyage font partie d’un effort plus large visant à garantir que le virus ne se propage pas. Les voyageurs arrivant d’Afrique du Sud, d’Amérique du Sud et du Royaume-Uni devront être mis en quarantaine pendant 10 jours au lieu de 7. Les non-résidents devront présenter deux tests PCR; un avant le départ et un à l’arrivée, a déclaré De Croo. Les Belges dont le test est positif devront également s’isoler pendant 10 jours au lieu de 7.

Les chiffres de l’infection ne permettent pas aux professions de contact telles que les coiffeurs de reprendre leurs activités, a ajouté De Croo. La réouverture sera possible à partir du 13 février au plus tôt, et uniquement à la condition que la situation épidémiologique s’améliore. Il y aura une évaluation le 5 février.

Équilibre à la frontière

La Belgique et d’autres pays de l’UE tentent d’équilibrer les efforts pour garder le COVID-19 sous contrôle tout en ne tuant pas l’économie.

Alors que les gouvernements sont « totalement convaincus » que garder les frontières ouvertes est important pour protéger le marché intérieur, « nous sommes également convaincus que lorsqu’il s’agit de déplacements non essentiels, des restrictions doivent être possibles », Charles Michel, président du Conseil européen , a déclaré après une rencontre avec les dirigeants européens jeudi soir.

Dès dimanche minuit, la France exigera des voyageurs européens qu’ils réalisent un récent test PCR négatif, a déclaré le ministre des Affaires européennes Clément Beaune m’a dit après la réunion des dirigeants de l’UE jeudi soir. Les travailleurs frontaliers et les camionneurs seront exonérés.

Plusieurs pays de l’UE et de l’espace Schengen, dont la Grèce, l’Italie, Malte, l’Irlande et les Pays-Bas, ont déjà mis en place des mesures similaires.

Les Pays-Bas ont encore augmenté les exigences en matière de tests plus tôt cette semaine, demandant aux personnes voyageant en ferry ou en avion depuis une zone à haut risque non seulement de subir un test PCR négatif pas plus de 72 heures avant l’arrivée, mais également un deuxième test rapide dans les quatre heures. de départ.

« Nous essayons de lever autant d’obstacles que possible pour … empêcher l’importation du virus », a déclaré jeudi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, ajoutant qu’il était « carrément antisocial » de voyager maintenant.

L’Allemagne a introduit une exigence de test similaire la semaine dernière. La mesure, qui couvre également les camionneurs, a fait craindre à l’industrie des blocages aux frontières et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient déclencher un effet domino dans les pays voisins.

La fermeture des frontières est un « dernier recours », a déclaré jeudi la chancelière allemande Angela Merkel, ajoutant: « Nous ferons beaucoup pour empêcher que cela se produise ». Mais cela exige que d’autres pays de l’UE prennent des mesures tout aussi fortes pour lutter contre la pandémie, a-t-elle déclaré.

C’est aux pays de l’UE de décider des mesures aux frontières, mais les pays de l’UE devraient convenir de mesures pour cibler les zones du bloc présentant différents risques de coronavirus, « au lieu de penser en catégories d’États membres », a déclaré jeudi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La Commission présentera lundi une nouvelle proposition de coordination des mesures de sécurité visant à décourager les déplacements inutiles tout en autorisant les déplacements essentiels.

Camille Gijs a contribué au reportage.

