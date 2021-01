Comment une ville isolée de Mayo est-elle devenue le lieu le plus infecté par les Covid d’Irlande?

La voiture du Dr Keith Swanick entre dans le parking de son cabinet familial moderne et bien équipé à Belmullet après un autre week-end de visite à domicile – cette fois à un homme de 95 ans atteint de Covid qui est pris en charge par son enfant de 62 ans. fils.

Cette partie reculée du nord-ouest de Co Mayo, une zone de taille similaire à Co Louth mais avec seulement 12 600 habitants, a connu une explosion de cas de Covid depuis Noël. Et la fréquence des funérailles augmente.

«Je suis qualifié depuis 23 ans et je n’ai jamais travaillé aussi dur», dit-il en ouvrant le coffre de sa voiture pour montrer un sac d’élimination en plastique jaune. Il est bourré d’équipement de protection individuelle (EPI) usé, chaque blouse médicale étant utilisée une seule fois après quoi, en raison de l’extrême transmissibilité du virus, elle doit être détruite.

«J’ai trois infirmières ici référant des personnes présentant des symptômes. Cinquante, 60 références par jour. Le taux de positivité est maintenant descendu à moins de 50%, mais il reste très élevé. . . »

Le Dr Swanick était de garde le week-end dernier parce que son collègue de l’autre cabinet de la ville, le Dr Fergal Ruane, s’isolait, étant entré en contact personnel étroit avec Covid, en dehors de son travail de médecin. Vendredi, le Dr Ruane a confirmé qu’il avait été testé positif pour Covid, épuisant ainsi encore plus la capacité de soins de santé de Belmullet, très sollicitée.

La ville a récemment acquis une notoriété nationale – voire internationale – en raison de la flambée des infections après Noël. Le taux national de l’État entre le 4 et le 18 janvier était de 1 334,6 personnes infectées pour 100 000. Autour de Belmullet, avec 700 cas confirmés, le taux est passé, incroyablement, à 5556,6 pour 100000.

Et c’est une amélioration par rapport aux chiffres précédents, car Belmullet atteignait auparavant 6 031,7 pour 100 000 habitants – ce qui signifie qu’une personne sur 17 dans la localité avait le virus.

«Il y a un sentiment de terreur tranquille, de peur, dans toute la région», dit le prêtre de Kilmore Erris, le père Kevin Hegarty. « [People are asking themselves] «Où sera la prochaine frappe? Si moi ou ma famille l’obtenons, est-ce que je serai guéri? Vous pouvez le sentir dans la région, ce sentiment de désolation.

Dimanche dernier, le père Kevin a aidé à célébrer les funérailles de Paddy Conroy, 81 ans, un publicain local, directeur populaire à la retraite de l’école secondaire St Brendan et frère du commissaire adjoint à la retraite Noel Conroy. Deux jours auparavant, les funérailles de Peter Gaughan, un agriculteur également âgé de 80 ans.

Tous deux sont morts de Covid, mais la mort qui a vraiment mis les gens à court était celle de l’infirmière à la retraite Bernie McAndrew, âgée de 57 ans. Mme McAndrew, qui avait une maladie sous-jacente, est décédée subitement à son domicile de Belmullet le 10 janvier. Mme McAndrew a travaillé à temps partiel avec un fournisseur de soins de santé local.

Finale de football

On ne sait pas comment l’une des régions les plus reculées d’Irlande est devenue l’endroit le plus infecté par Covid de tout le pays. Localement, les gens et les professionnels de la santé citent trois facteurs d’infection probables, tous liés à des personnes qui baissent la garde par rapport à la façon dont ils ont réagi lors de la poussée initiale de Covid en mars et avril 2020.

La première a été la finale de football All-Ireland GAA le 19 décembre lorsque, au milieu de l’excitation et de l’espoir que 2020 pourrait être l’année de Mayo, les gens se sont rassemblés chez l’un l’autre, dans des bars et des hôtels servant de la nourriture pour regarder le match.

Dans le même temps, les gens avaient commencé à revenir pour Noël, beaucoup du Royaume-Uni, certains apportant avec eux la variante britannique Covid plus facile à transmettre et ne s’isolant pas complètement à leur arrivée.

Enfin, il y a eu Noël lui-même et l’apparente détermination de certains à célébrer la saison dans les restaurants et les hôtels locaux.

Beaucoup de gens se sont retrouvés dans un nombre limité de contextes sociaux

Le Dr Swanick déclare: «Même s’il s’agit d’une vaste zone géographique et que les hôtels et restaurants ont été autorisés à rouvrir, si vous comptez le nombre, beaucoup de gens se sont retrouvés dans un nombre limité de contextes sociaux.»

Selon des sources locales, cela représentait des centaines de personnes rassemblées, notamment dans la nuit du 26 décembre. L’hôtel Talbot de la ville avait fermé à partir du 23.

Gardaí a confirmé avoir effectué des patrouilles Covid à Belmullet le 26. L’europe-infos.fr comprend qu’ils ont appelé deux fois dans la nuit du 26 au 27 au plus grand hôtel de la ville, le Broadhaven Bay Hotel.

Le propriétaire de l’hôtel, Eamon Padden, a déclaré que la saison de Noël 2020 était plutôt calme par rapport aux autres années.

«Notre hôtel n’aurait pas été occupé», a-t-il déclaré au europe-infos.fr. «Nous n’avons été ouverts que trois ou quatre jours. . il [the hotel wasn’t any busier than normal. Everything was carried out [according] aux règles Covid. Nous avions la sécurité et tout.

La page Facebook de l’hôtel met l’accent sur le respect des restrictions Covid. Interrogée sur trois jours spécifiques à Noël et sur les affirmations locales de grandes foules à l’hôtel, la direction de l’hôtel a déclaré que les informations contenues dans les questions qui leur étaient posées étaient «incorrectes à plusieurs niveaux».

«Comme nous ne connaissons pas la source de ces [sic] commentaires, je crains que nous ne puissions pas en dire davantage », a déclaré la direction dans un communiqué au europe-infos.fr.

Chambres louées

Selon un travailleur de la santé, un local était submergé par une foule de buveurs. Des particuliers ont loué des chambres pour la nuit et ont invité des amis à se joindre à eux et à faire la fête.

«Il y avait quatre sur cinq cents personnes là-bas», a déclaré cette personne. «Le bar était plein, le foyer était plein, le bar arrière était plein, le restaurant était plein. Très peu de masques.

«Le personnel en était accablé; ils ne pouvaient rien faire; les gardes sont venus et ont expulsé les gens, mais ils ne pouvaient pas expulser les gens qui restaient là-bas.

Le surintendant principal Tony Healy, le principal gardien de la région, a confirmé qu’une enquête était en cours en raison de l’explosion de cas à Belmullet et aux alentours.

«Nous l’examinons et [checking] s’il y avait une infraction aux règlements de Covid », a-t-il dit.

Une partie de ce qui a incité l’enquête est le bavardage local sur les causes de la propagation soudaine du virus, bien que les gens se méfient de «faire honte» aux autres et ne veulent pas être perçus comme des accusations.

Cette perspective est partagée par un homme d’affaires local bien connu, pas dans le secteur de l’hôtellerie.

«Le personnel ne les laissait pas entrer», a-t-il dit, «mais ils sont entrés par les fenêtres et des boissons ont également été distribuées par les fenêtres aux personnes à l’extérieur.

Il a ajouté: « Un verrouillage devrait être un verrouillage. »

Début janvier, les médecins locaux ont réalisé que le virus déchirait Belmullet alors que la période d’incubation de 14 jours à Noël touchait à sa fin.

«Nous pensions que l’incidence du 24 décembre au 4 janvier, soit 2 100 pour 100 000, était mauvaise», explique le Dr Swanick. «Mais de manière anecdotique, j’ai toujours su que c’était pire que cela et le lundi 5, nous avons référé un nombre record de patients, plus de 200 patients, pour des tests et nous obtenions 50 à 60% de positivité alors que le reste du pays était 20 à 30 pour cent.

«Même s’il s’agit d’une vaste zone géographique et que les hôtels et restaurants ont été autorisés à rouvrir, si vous comptez le nombre, les gens se sont rassemblés dans un nombre limité de cadres sociaux.»

«900 pour cent d’augmentation»

Le collègue du Dr Swanick, le Dr Breda Smyth, directeur de la santé publique à HSE West, qui couvre Galway, Mayo, Roscommon, affirme que la région a connu une augmentation de 900% de la moyenne des cas quotidiens sur sept jours entre le 20 décembre et le 3 janvier.

Elle attribue cette poussée à la socialisation accrue à Noël. Elle dit qu’il y a eu de nombreuses épidémies dans les ménages familiaux et les familles élargies en raison de la socialisation accrue à l’approche de Noël, la veille de Noël et le jour de Noël et le jour de la Saint-Étienne, un jour où les hôtels sont restés ouverts, malgré le raccourcissement des assouplissements de Covid-19. .

«Le jour de Stephen, les restaurants avaient fermé mais les hôtels étaient restés ouverts. Je n’ai pas de preuve directe concernant un hôtel qui organise un événement particulier, mais je sais qu’il y a eu des rassemblements, des familles, des réunions de famille élargie, des fêtes », a-t-elle déclaré.

Le résultat est que les ambulances sont devenues un spectacle inhabituellement courant dans et autour de Belmullet. Les patients sont traités initialement à domicile, principalement avec des stéroïdes pour aider à renforcer la force pulmonaire.

Si les personnes continuent de se détériorer, l’apport en oxygène peut être augmenté à la maison avec un nébuliseur. Cependant, un déplacement à Galway pour des soins hospitaliers plus intensifs, y compris, dans le pire des cas, dans l’unité de soins intensifs (USI) peut être nécessaire.

À l’heure actuelle, il est entendu que plusieurs résidents de Belmullet sont à Galway ICU.

Les soupçons du Dr Smyth sont renforcés par la découverte initiale de traceurs de contact. Ils ont retracé plusieurs cas positifs de Covid à Belmullet jusqu’à la nuit du 26 décembre.

Le médecin généraliste basé à Galway, le Dr Martin Daly, ancien président de l’Irish Medical Organization, connaît bien la région de Belmullet et pense qu’une explication de la poussée sans précédent de Covid est nécessaire de toute urgence.

«Nous devons savoir pourquoi ces chiffres sont si élevés», a-t-il déclaré. «L’idée qu’une communauté rurale comme Belmullet était si hors de portée par rapport au reste du pays doit être comprise afin que d’autres communautés puissent apprendre de leur expérience et éviter une situation catastrophique similaire.

Dans l’intervalle, la communauté – et les médecins locaux – doivent continuer de travailler du mieux qu’ils peuvent.

«Le virus a endommagé notre sens de la communauté», dit le père Hegarty. «Les gens manquent ce sentiment d’unité. Il y a tellement de gens que l’on sait qui sont brisés maintenant [because] soit eux-mêmes ou un membre de leur famille ont le virus.

«Je crains beaucoup plus de morts.»