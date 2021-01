Au-delà des lignes directrices: comment ne pas obtenir Covid-19 ce week-end

Bien qu’il existe des restrictions strictes de niveau 5, elles présentent deux problèmes potentiels. Premièrement, que certaines personnes contournent les règles, oublient les règles ou les ignorent complètement; deuxièmement, les gens suivent les règles à la lettre mais oublient le principe sous-jacent de vigilance constante qui tient le virus à distance: faire de l’exercice à l’extérieur est autorisé, par exemple, mais le faire dans une zone bondée ou en groupe crée un risque.

«Nous avons besoin que tout le monde reste à la maison autant que possible … Vous ne devriez pas rencontrer des amis ou des êtres chers, à moins que vous ne preniez soin d’eux», a déclaré cette semaine le médecin-chef Dr Tony Holohan. Le week-end dernier, alors que le nombre augmente, il a déclaré: «Trop de gens ne se conforment toujours pas aussi pleinement que nous en avons besoin aux conseils.»

Le Dr Breda Smyth, directrice de Public Health West, fait un point similaire: «Les comportements individuels peuvent prévenir et arrêter la transmission de ce virus, nous devons donc considérer que chaque fois que nous rencontrons quelqu’un, c’est un risque potentiel d’infection.»

Dans cet esprit, voici quelques rappels de ce que sont les règles – et quand vous devriez les dépasser pour vous assurer de ne pas mettre en danger ni vous-même ni les autres.

Ne …

Ne quittez pas votre maison à moins que ce ne soit pour vous procurer des fournitures essentielles ou pour faire de l’exercice dans votre région: Les restrictions de niveau 5 nous obligent tous à rester à la maison et à travailler / étudier à domicile, sauf si nous travaillons dans les services essentiels. Les restrictions de niveau 5 signifient également que nous devons rester dans un rayon de 5 km de notre maison, alors ne soyez pas tenté de voyager dans des zones pittoresques qui sont en dehors de cette limite (comme beaucoup de gens l’ont fait). Non seulement vous enfreignez les directives, mais vous vous exposez également au risque d’une amende sur place de 100 € de la part de gardaí en cas d’arrêt (beaucoup de gens les ont reçus). Gardaí a été surpris que tant de personnes aient encore visité les montagnes de Wicklow le week-end dernier. «Le message ne passe pas», a déclaré l’un d’eux.

Ne soyez pas tenté d’avoir des amis ou de la famille chez vous ou pour des visites dans votre jardin: Alors que nous souffrons tous de fatigue Covid et que nous ne voyons pas les gens, des experts en santé publique ont déclaré que la variante britannique de Covid 19 – qui est plus contagieuse que les souches précédentes de Covid-19 – représente désormais plus de 50% des cas en Irlande. . Alors que les lignes directrices actuelles permettent aux gens de rencontrer des personnes d’un autre foyer lorsqu’ils font de l’exercice à l’extérieur, le médecin-chef est allé plus loin en demandant cette semaine de ne pas rencontrer d’amis ou d’êtres chers à moins que nous ne prenions soin d’eux.

Ne sors pas sans ton masque: Il est obligatoire de porter des masques dans les magasins, les banques, les bureaux de poste et tous les bâtiments publics. Il est également sage de porter un masque si vous marchez le long d’un sentier bondé ou même sur des sentiers très fréquentés dans des parcs ou d’autres espaces d’agrément. En fait, si vous le pouvez, évitez complètement les zones encombrées et passez aussi peu de temps que nécessaire à acheter de la nourriture et d’autres articles essentiels. Et n’oubliez pas de rester à deux mètres l’un de l’autre lorsque vous êtes dans une file d’attente car cette action limite la possibilité que le virus soit transmis d’une personne à une autre.

Ne réservez pas encore de vacances à l’étranger: Alors que la fin du mois de janvier est le moment traditionnel pour de nombreuses personnes de réserver des vacances d’été, l’incertitude quant à la sécurité ou à l’admissibilité à voyager dans d’autres pays, même s’ils sont vaccinés, continuera probablement pendant un certain temps. Jeudi, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a de nouveau déconseillé aux gens tout voyage international non essentiel. Il a également noté qu’avec l’émergence de nouvelles variantes de souches de Covid-19, de nombreux pays de l’UE ont adopté des politiques de voyage plus strictes. Le Dr Holohan a exhorté les personnes qui envisagent de planifier des vacances à l’étranger «dans un avenir pas très lointain» à suivre les conseils de santé publique et à rester à la maison. Il a qualifié la publicité des vacances à cette époque d ‘«irresponsable».

N’allez pas à une fête «Covid-19 friendly»: Il n’a guère besoin d’être dit, mais les publications sur un compte Instagram privé vu par The europe-infos.fr cette semaine ont été des soirées publicitaires à Dublin. Bien que les organisateurs disent que les événements sont «favorables à Covid-19», ils constituent une violation flagrante des règles de santé publique, qui interdisent les visites à domicile.

Faire…

Lavez-vous les mains régulièrement: Cela signifie tout au long de la journée et surtout lorsque vous rentrez chez vous après vos achats ou lorsque vous voyagez avec les transports en commun. Les conseils de santé publique sur le lavage des mains ont été l’un des premiers éléments d’orientation émis lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé en mars 2020 et reste l’un des moyens les plus importants d’arrêter de vous infecter en touchant votre visage avec des particules virales sur vos mains.

Faites vous auto-isoler si vous avez été testé positif: Restez dans votre chambre pendant 10 jours si vous avez été testé positif pour Covid-19 ou si vous présentez des symptômes et attendez les résultats d’un test Covid. Et limitez vos mouvements si vous êtes un contact étroit avec quelqu’un qui a été testé positif pour Covid-19. Voir gov.ie/covid-19 pour des détails spécifiques sur l’auto-isolement et la restriction de vos mouvements.

Faites attention si vous vous occupez de quelqu’un: Une personne âgée ou atteinte d’une maladie sous-jacente est plus vulnérable aux maladies graves si elle contracte le virus. Bien que les restrictions de niveau 5 nous permettent d’être dans une bulle sociale avec une autre famille pour des raisons de compassion / bienveillance, vous devez toujours rester à 2 mètres l’un de l’autre et respecter les règles de toux et d’éternuements lorsque vous visitez des personnes vulnérables. Il est également conseillé d’assurer une bonne ventilation dans les espaces partagés.

Soyez courtois: Très peu de gens ont prédit que l’Irlande passerait de l’un des pays avec les taux d’infection à Covid-19 les plus bas d’Europe en décembre au pays avec la plus forte augmentation des cas au monde en janvier (44% de tous les cas de Covid-19) 19 en Irlande ont été identifiés au cours des deux premières semaines de janvier 2021). C’est une période particulièrement effrayante pour tout le monde maintenant, alors soyez doux dans vos interactions avec vos proches et ceux que vous rencontrez à l’extérieur de votre maison. Faites de la place pour les autres lorsque vous passez et essayez de ne pas haranguer ceux qui oublient de faire de même.