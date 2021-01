LONDRES – Les scientifiques ont trouvé «des preuves» que la variante britannique du coronavirus est associée à «un degré plus élevé de mortalité», a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

Cependant, toutes les preuves actuelles continuent de montrer que les vaccins «restent efficaces» contre cette variante qui a été identifiée pour la première fois à l’automne, a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse vendredi.

«Je dois vous dire cet après-midi que nous avons été informés aujourd’hui qu’en plus de se propager plus rapidement, il apparaît également maintenant qu’il existe des preuves que la nouvelle variante, la variante qui a été identifiée pour la première fois à Londres et dans le sud-est, pourrait être associée à un degré plus élevé de mortalité », a déclaré Johnson.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, a déclaré que pour 1000 hommes dans la soixantaine infectés par la nouvelle variante, environ 13 ou 14 pourraient mourir, contre 10 qui le feraient avec l’ancienne variante. Mais aucune différence n’avait encore été identifiée parmi les patients hospitalisés.

« Ces preuves ne sont pas encore solides, il existe différents éléments d’information qui se rassemblent pour soutenir cela », a déclaré Vallance, soulignant que ces données sont toujours « incertaines ».

Les scientifiques ont «confiance» que la nouvelle variante transmet entre 30 et 70% plus facilement que l’ancienne, a-t-il ajouté.

Vallance a souligné que les variantes récemment identifiées au Brésil et en Afrique du Sud sont plus inquiétantes car elles pourraient être moins sensibles aux vaccins. « Ils sont certainement plus préoccupants que celui du Royaume-Uni pour le moment, et nous devons continuer à l’examiner et à l’étudier très attentivement », a-t-il déclaré.

Le conseiller scientifique en chef a déclaré que seules les études cliniques pouvaient répondre définitivement à la question. «Il est vrai que les variantes identifiées sud-africaines et brésiliennes ont plus de différences de forme, ce qui pourrait signifier qu’elles sont reconnues différemment par les anticorps… mais il est trop tôt pour connaître l’effet que cela aura sur la vaccination des personnes, et c’est il convient de rappeler que la réponse du vaccin est des niveaux d’anticorps très, très élevés, et ils peuvent surmonter une partie de cela », a déclaré Vallance. « Nous ne savons donc pas quelle est la réponse, mais il y a évidemment une source de préoccupation. »

