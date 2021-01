La surveillance sanitaire française appelle à retarder la deuxième injection de vaccin

L’autorité nationale de la santé française – la Haute Autorité de la Santé – a appelé à un retard dans l’administration de la deuxième dose des vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna de six semaines afin de donner à davantage de personnes leur premier vaccin.

« Le nombre toujours élevé de contaminations et l’arrivée inquiétante de nouvelles variantes appellent à une accélération de la vaccination pour faire face au risque d’une flambée d’épidémie dans les semaines à venir », a écrit samedi le chien de garde dans un communiqué.

« Afin de protéger plus rapidement un plus grand nombre de personnes à risque d’hospitalisation ou de décès, la HAS recommande d’allonger à 6 semaines l’intervalle entre deux doses des vaccins Pfizer et Moderna », a-t-elle ajouté.

L’appel est intervenu un jour après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la variante britannique du coronavirus était plus mortelle qu’on ne le pensait.

Le chien de garde français a estimé que retarder le deuxième coup pourrait accélérer la protection des personnes les plus vulnérables. Il a calculé qu’attendre six semaines avant la deuxième injection de vaccin permettrait à 700 000 personnes de plus d’être vaccinées le premier mois.

Paris a du mal à déployer sa campagne de vaccination, avec seulement 1,21 vaccination pour 100 personnes (823 567 injections au total). Cela le place en bas de la liste par rapport aux autres pays de l’UE, selon les recherches de POLITICO.

À la suite de la déclaration de Johnson sur les dangers de la variante britannique, des médecins expérimentés ont appelé le gouvernement britannique à réduire l’écart entre l’administration des première et deuxième doses du vaccin Pfizer / BioNTech de 12 semaines à six, selon la BBC.

Vendredi, le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré que le pays était à un point « extrêmement précaire », a rapporté la BBC. Bien que le taux de reproduction (ou R) du virus soit estimé à ou inférieur à un pour la première fois depuis début décembre, Whitty a déclaré « un très petit changement et il pourrait recommencer à décoller à partir d’une base extrêmement élevée ».