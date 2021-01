Des émeutiers néerlandais incendient un centre de test de coronavirus

Un centre de test de coronavirus dans une petite ville néerlandaise a été incendié par des émeutiers en colère contre le pays imposant un couvre-feu.

Selon les médias locaux, «des dizaines de jeunes» à Urk – une ville d’un peu plus de 20 000 habitants, à quelque 80 kilomètres au nord-est d’Amsterdam – se sont rassemblés dans la zone portuaire juste après le couvre-feu de 21 heures et ont incendié un centre de test de coronavirus.

Le maire Cees van den Bos a déclaré qu’il avait «honte» et a appelé la police anti-émeute. Selon l’Associated Press, les autorités locales ont publié une déclaration exprimant leur colère face aux émeutes, «du lancement de feux d’artifice et de pierres à la destruction de voitures de police et à l’incendie du lieu d’essai».

«C’est non seulement inacceptable, mais aussi une gifle, en particulier pour le personnel de l’autorité sanitaire locale qui fait tout ce qu’il peut au centre de test pour aider les habitants d’Urk», ont déclaré les autorités locales.

La police a également été appelée à Stein, une ville de 24 000 habitants du Limbourg, près de la frontière belge, où un groupe d’une centaine de personnes a refusé d’obéir au couvre-feu et a bombardé les agents de feux d’artifice, selon 1Limburg.

Les Pays-Bas ont introduit un couvre-feu de 21 h 00 à 4 h 30, qui a commencé samedi soir et sera en vigueur jusqu’au 10 février. Quiconque enfreint le couvre-feu doit emporter avec lui un formulaire officiel indiquant pourquoi il est à l’extérieur, ou risquer un 95 €. bien.