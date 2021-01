Coronavirus: la vaccination des plus de 70 ans commencera le mois prochain, dit Donnelly

La vaccination des plus de 70 ans contre Covid-19 doit commencer le mois prochain malgré les difficultés d’approvisionnement, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

En supposant l’autorisation du vaccin Oxford / AstraZeneca par l’Agence européenne des médicaments plus tard cette semaine, les personnes âgées seront vaccinées dans l’ordre: 85 ans et plus, 80-84, 75-79 et 70-74, selon le ministre.

La livraison en Irlande du vaccin AstraZeneca sera «dans le bas de l’échelle» des attentes pour février et «considérablement inférieure» à celle initialement annoncée par la société pour mars, a-t-il admis.

Les personnes les plus vulnérables au Covid-19 continueraient d’être prioritaires «dans un contexte d’approvisionnement limité en vaccins», a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué que les gens n’avaient pas besoin de prendre de mesures spécifiques «pour le moment».

«La prochaine étape de notre programme de vaccination commencera avec les personnes âgées de 85 ans et plus et sera administrée initialement par les médecins généralistes dans leurs chirurgies.

Il a dit que «chaque résident possible» des maisons de soins infirmiers a reçu une dose maintenant. Au cours des prochaines semaines, des secondes doses seront administrées à 77 000 agents de santé.

L’administration des premières doses dans les établissements de soins de longue durée devait être terminée dimanche dernier, mais le HSE indique qu’en raison d’épidémies virales, quatre établissements n’ont pas été inclus dans la première série de vaccinations et 120 n’ont pas été complètement terminés en raison de flambées actives.

Celles-ci seront réexaminées «au moment opportun», a déclaré une porte-parole.

Le HSE indique que 45 000 travailleurs de la santé recevront cette semaine une deuxième dose de vaccin, tout comme environ 3 000 résidents et membres du personnel des établissements de soins de longue durée.

M. Donnelly a déclaré que dimanche, 143 000 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées, légèrement au-dessus de l’objectif.

Du côté de l’offre, l’Irlande devrait recevoir 32 760 doses du vaccin Pfizer / BioNTech cette semaine, contre 24 750 la semaine dernière lorsque les livraisons ont été supprimées en raison des mises à niveau de fabrication entreprises par Pfizer dans son usine européenne.

Une porte-parole de la société a déclaré que les livraisons devraient passer à environ 41 000 par semaine la semaine prochaine, pour passer à 50 000 en mars.

Dans le cadre des accords d’achat de l’UE, l’Irlande pourrait recevoir jusqu’à 6,6 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, la plupart plus tard dans l’année.

Le HSE a déclaré que le calendrier de livraison des vaccins dans le cadre de l’accord d’achat anticipé de l’UE reste «fluide».

«Les plans de déploiement des vaccins doivent être flexibles pour s’adapter aux événements imprévus et fonctionner dans une situation en évolution internationale.

«Nous ne fournissons pas actuellement le séquençage pour le déploiement des vaccins dans chacune des différentes cohortes, car les calendriers de livraison sont confirmés sur une base continue.

Un certain nombre de groupes, y compris des patients transplantés et des personnes atteintes de fibrose kystique, ont appelé à se voir accorder une priorité plus élevée dans le déploiement des vaccins par le gouvernement.

«Tous les groupes prioritaires seront couverts à mesure que de nouveaux stocks de vaccins seront disponibles et que le programme de vaccination sera déployé au niveau national. Le HSE travaille conformément à la priorisation du gouvernement », a déclaré le porte-parole du HSE.

Bien que la publication des chiffres de vaccination quotidiens ait été promise, le HSE a un arriéré de chiffres à saisir et à valider, selon M. Donnelly.