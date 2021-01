Le Cabinet s’apprête à approuver des restrictions plus strictes de Covid sur les voyages

Les nouvelles restrictions Covid, y compris la mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels désignés pour les voyageurs entrants sans test négatif pour le virus, des amendes accrues pour non-respect des règles existantes et une interdiction de voyager en provenance d’Afrique du Sud et du Brésil, devraient être approuvées par le Cabinet. le mardi matin.

Les voyageurs sans test négatif s’exposeront également à une amende pouvant aller jusqu’à 2500 € et / ou jusqu’à six mois d’emprisonnement, tandis que les vacanciers de retour s’exposeront à des amendes accrues.

Tous les voyages de courte durée sans visa depuis l’Afrique du Sud et le Brésil seront temporairement interrompus, tandis que les ministres seront également informés mardi que la Gardaí augmentera les contrôles dans les aéroports et les ports.

Gardaí installera également des points de contrôle à moins de 5 km de la frontière pour éviter les déplacements inutiles. Un projet de loi sera présenté pour la première fois pour imposer des amendes aux personnes venant du territoire nordique qui ne sont pas des travailleurs essentiels.

Cependant, les ministres ont décidé de ne pas recommander une quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs, similaire au régime en vigueur en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines parties de l’Asie de l’Est.

Le Cabinet sera averti que la mise en œuvre des nouvelles mesures prendra du temps.

Extension de verrouillage

Les mesures accompagneront une prolongation du verrouillage actuel jusqu’au 5 mars au moins. La réouverture de l’éducation spéciale, de la construction et des écoles en général n’est pas considérée comme étant à l’ordre du jour de mardi. Les négociations, visant à résoudre les problèmes qui ont conduit à l’annulation de la réouverture prévue de l’enseignement spécial la semaine dernière, ont repris lundi et devraient se poursuivre dans les prochains jours.

Mais il semble peu probable d’une approche conjointe avec l’administration Stormont, malgré les appels téléphoniques entre le Taoiseach Micheál Martin et les premiers et vice-premiers ministres du Nord, Arlene Foster et Michelle O’Neill, lundi.

Il est entendu qu’il n’y a pas eu de discussions significatives sur une stratégie pan-irlandaise pour la mise en œuvre des restrictions ou sur une approche des «deux îles» qui verrait la République et le Royaume-Uni adopter une approche similaire des restrictions.

Plusieurs sources politiques ont également minimisé la perspective de tout progrès imminent sur une approche des «deux îles». Lundi, interrogé sur une approche conjointe avec le Royaume-Uni, le ministre des Transports Eamon Ryan a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit encore politiquement possible».

Plus tôt lundi, la dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que le gouvernement irlandais n’avait pas suffisamment utilisé son influence pour faire pression en faveur d’une approche de la pandémie sur toute l’île en exhortant l’exécutif d’Irlande du Nord à autoriser l’application de mesures restrictives similaires dans les deux juridictions.

Le professeur Philip Nolan de Nphet dit que l’incidence reste très élevée dans les établissements de soins de longue durée et parmi les personnes vulnérables. Photographie: Colin Keegan, Collins Dublin



Cependant, les DT du gouvernement, y compris M. Ryan, ont critiqué Mme McDonald, arguant que son parti était dans un cadre de partage du pouvoir dans le Nord et devrait exercer son influence.

L’autre principal parti de l’administration de partage du pouvoir du Nord, le DUP, a essentiellement exclu toute nouvelle mesure qui imposerait des restrictions aux voyages aériens ou maritimes de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord.

Préoccupations liées aux vaccins

Le programme de vaccination a suscité de nouvelles inquiétudes lundi soir lorsque les médias allemands ont rapporté que le vaccin AstraZeneca n’était pas très efficace pour les personnes de plus de 65 ans.Les responsables allemands craignent maintenant que le vaccin ne soit pas approuvé par les autorités de l’Union européenne pour une plus de 65 ans, selon les rapports. Mais la société a fermement démenti les informations lundi soir, insistant sur le fait que ses essais ont montré une forte réaction chez les personnes âgées. Un porte-parole du ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré: «L’EMA doit prendre une décision vendredi et sur cette base, la Commission européenne décidera de l’approbation. L’Irlande sera guidée par ces décisions. »

Pendant ce temps, la tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas de virus s’est poursuivie lundi soir, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) annonçant 1372 nouveaux cas et sept autres décès.

Le nombre de cas diminuait de moitié tous les 10 jours et, collectivement, les gens avaient réussi à supprimer la maladie, a déclaré le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif de modélisation épidémiologique de Nphet.

Mais l’incidence est restée très élevée dans les établissements de soins de longue durée et parmi les personnes vulnérables, a-t-il dit, et la mortalité restait élevée.

Le professeur Nolan a également déclaré que les admissions à l’hôpital avaient diminué au cours des deux dernières semaines et que les admissions aux soins intensifs «pourraient commencer à baisser».