David Frost nommé représentant de la politique britannique sur le Brexit

LONDRES – David Frost deviendra le représentant britannique pour le Brexit et la politique internationale plutôt que d’assumer le rôle de conseiller à la sécurité nationale comme annoncé précédemment.

Frost, ancien négociateur en chef du Royaume-Uni sur le Brexit et proche allié du Premier ministre Boris Johnson, dirigera une nouvelle unité de politique internationale à Downing Street, a annoncé vendredi le numéro 10.

Il assumera la responsabilité des relations futures du Royaume-Uni avec l’UE, contribuant à conduire des changements «pour maximiser les opportunités du Brexit», y compris sur le commerce international et les questions économiques, a déclaré Downing Street.

«Je suis extrêmement reconnaissant à Lord Frost pour ses efforts herculéens pour parvenir à un accord avec l’UE, et je suis ravi qu’il ait accepté d’être mon représentant pour le Brexit et la politique internationale alors que nous saisissons les opportunités de notre départ de l’UE», Johnson a déclaré dans un communiqué.

Frost devait commencer en tant que conseiller à la sécurité nationale dans les semaines à venir, mais il y avait retour important à cette nomination.

L’ancienne Premier ministre Theresa May et d’anciens conseillers à la sécurité nationale tels que Peter Ricketts ont exprimé des inquiétudes concernant le manque d’expertise de Frost dans les affaires de sécurité, May le qualifiant de nommé politique.

Le rôle de la défense reviendra plutôt à Stephen Lovegrove, secrétaire permanent du ministère de la Défense depuis 2016. En tant que principal mandarin du département de la défense, Lovegrove a été le principal conseiller du gouvernement en matière de défense, de finances et de planification. La formation de Lovegrove est en économie et en communication, après avoir passé 10 ans à la Deutsche Bank.

Ricketts, maintenant pair croisé et président du sous-comité européen de la sécurité et de la justice de la Chambre des Lords, a déclaré que Lovegrove était «un excellent choix» en tant que conseiller à la sécurité nationale et un rendez-vous rafraîchissant après le recrutement des quatre premiers titulaires de poste au ministère des Affaires étrangères.

«Cela signifie que le Royaume-Uni aura à nouveau un professionnel de haut niveau à plein temps avec une réelle expertise dans ce poste clé», a-t-il déclaré. «Cela signifie également que la position de David Frost est beaucoup plus claire en tant que conseiller politique du Premier ministre.»

L’une des premières tâches de Lovegrove sera de contribuer à un examen majeur de la politique de défense et étrangère du Royaume-Uni, qui devrait éclairer la manière dont la Grande-Bretagne devrait réformer ses forces armées.

Il devra également tisser des liens avec Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de l’administration américaine.