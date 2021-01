L’UE abandonne son plan frontalier irlandais pour limiter les exportations de vaccins

La Commission européenne a inversé le cours vendredi soir après les hurlements de protestation du Royaume-Uni et de l’Irlande sur le déclenchement d’une disposition de dérogation d’urgence dans l’accord de retrait du Brexit dans le cadre du nouvel effort de Bruxelles pour contrôler les exportations de vaccins.

La décision de déclencher la disposition, l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, a aveuglé Dublin et Londres, et déclenché une tempête de feu, car elle aurait pour effet d’annuler temporairement l’arrangement spécial aux frontières destiné à préserver l’accord de paix du Vendredi saint.

La Commission a invoqué la disposition d’urgence dans le cadre d’un nouveau mécanisme de contrôle des exportations conçu pour restreindre les expéditions internationales de vaccins contre le coronavirus si les propres commandes de l’UE ne sont pas satisfaites conformément à ses contrats d’achat.

Deux responsables de la Commission ont décrit cette décision comme une erreur et la Commission a publié vendredi une déclaration dans laquelle elle n’expliquait pas l’erreur, mais déclarait qu’elle ne déclencherait plus la disposition de dérogation et que l’accord de retrait resterait intact.

« Dans le processus de finalisation de cette mesure, la Commission veillera à ce que le protocole Irlande / Irlande du Nord ne soit pas affecté », a-t-il déclaré dans le communiqué. «La Commission ne déclenche pas la clause de sauvegarde.»

La Commission a ajouté: «Si les transits de vaccins et de substances actives vers des pays tiers sont abusés pour contourner les effets du système d’autorisation, l’UE envisagera d’utiliser tous les instruments à sa disposition.»

La volte-face rapide est intervenue après que le Premier ministre irlandais Micheál Martin et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont téléphoné séparément à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour exprimer leurs profondes préoccupations. Johnson et Martin a également tenu une conversation sur la question.

Dans un tweeter vendredi soir, von der Leyen a déclaré qu’elle s’était entretenue avec Martin «pour convenir d’un moyen satisfaisant d’introduire un mécanisme d’exportation pour les vaccins COVID». Mais cela ne faisait que soulever la question de savoir pourquoi elle n’avait pas consulté le dirigeant irlandais avant que la Commission ne publie ses réglementations d’exportation plus tôt dans la journée.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney accueilli la déclaration de la Commission, mais a ajouté ostensiblement que « des leçons devraient être tirées; le protocole n’est pas quelque chose à manipuler à la légère, c’est un compromis essentiel, durement gagné, protégeant la paix et le commerce pour beaucoup ».

Un responsable en contact avec le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré que les meilleurs experts du Brexit de l’UE n’avaient pas été consultés sur la décision de déclencher la disposition de dérogation et étaient stupéfaits d’en savoir plus. Le fonctionnaire a suggéré que von der Leyen et son cabinet étaient directement responsables.

Plus tôt cette semaine, certains responsables avaient décrit les tensions entre les experts commerciaux de la Commission qui craignaient de créer des restrictions strictes à l’exportation et les dirigeants politiques et les responsables des capitales nationales désireux d’adopter une ligne ferme en exigeant que les fabricants respectent leurs engagements.

Un porte-parole du n ° 10 Downing Street a déclaré que lors de l’appel de Johnson à von der Leyen, le Premier ministre britannique « a exprimé ses graves inquiétudes quant à l’impact potentiel que les mesures que l’UE a prises aujourd’hui sur les exportations de vaccins pourraient avoir ».

Plus tard, von der Leyen tweeté qu’elle avait eu des entretiens « constructifs » avec Johnson: « Nous nous sommes mis d’accord sur le principe qu’il ne devrait pas y avoir de restrictions à l’exportation de vaccins par les entreprises où elles s’acquittent de responsabilités contractuelles. »

Les contretemps sur l’Irlande du Nord, sujet de certains des aspects les plus sensibles des négociations sur le Brexit, sont intervenus au terme d’une semaine extrêmement tendue, au cours de laquelle la Commission s’est ouvertement opposée à AstraZeneca, le géant pharmaceutique anglo-suédois, qui avait annoncé un énorme insuffisance des livraisons de vaccins pour l’UE au cours des trois premiers mois de cette année.

L’article 16 du protocole autorise une partie à annuler unilatéralement l’accord de retrait dans certaines circonstances, mais cette décision est explosive car elle impose effectivement une frontière douanière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, ce qui est un anathème pour l’accord du Vendredi saint. Certaines personnalités politiques d’Irlande du Nord avaient immédiatement commencé à demander au Royaume-Uni de déclencher une mesure de représailles.

Erreur flagrante

L’erreur de la Commission était particulièrement flagrante, car son département du commerce est désormais dirigé par Sabine Weyand, qui était l’un des principaux négociateurs de l’UE sur l’accord de retrait du Brexit et qui connaît bien la volatilité politique entourant le protocole sur l’Irlande du Nord. Les responsables du commerce ont déclaré que l’erreur était causée par les inquiétudes des responsables de la santé de l’UE selon lesquelles l’Irlande du Nord pourrait devenir une plaque tournante pour les expéditions illicites de vaccins au Royaume-Uni depuis l’UE.

Les responsables ont déclaré que le déclenchement de l’article 16 était probablement inutile en premier lieu car il n’y a pas de stocks de vaccins en Irlande à expédier nulle part.

Un haut responsable du gouvernement irlandais a déclaré que la Commission avait complètement ignoré les sensibilités politiques tout en se concentrant sur la question des vaccins. « Bruxelles semble avoir regardé la situation dans son ensemble et a détourné les yeux du Protocole », a déclaré le haut fonctionnaire. « Nous notons que l’annonce initiale d’une interdiction d’exportation en dehors de l’UE ne mentionnait même pas l’Irlande ou la frontière. C’est tout un oubli, si c’est vraiment ce que c’était.

La crainte en Irlande était que même avec le renversement de la décision de la Commission, la décision de la Commission inspirerait une grande impulsion de la part des syndicalistes d’Irlande du Nord pour obtenir l’annulation de divers problèmes liés à la frontière douanière de la mer d’Irlande, en faisant en sorte que le Royaume-Uni déclenche le même article 16 dans un nouveau volet de négociations, alors que le nouvel accord commercial sur le Brexit n’a même pas encore été ratifié.

« C’est la dernière chose à laquelle nous nous attendions », a déclaré le haut responsable irlandais. « Nous espérons que les dommages causés par cette confusion pourront être rapidement contenus et que la communication s’améliorera. »

Les développements chaotiques de vendredi soir ont été un embarras sérieux pour von der Leyen, qui fait déjà face à certaines critiques sur la gestion inégale de la stratégie vaccinale par l’UE. Alors que la Commission a réussi à unir les 27 pays de l’UE autour d’un processus d’achat commun de vaccins – garantissant l’équité entre les pays, quelle que soit leur taille ou leur richesse -, l’UE a pris le pas sur des pays comme Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni pour vacciner ses citoyens.

La nouvelle du déficit de production d’AstraZeneca est intervenue après que les chefs d’État et de gouvernement de l’UE aient déjà exprimé leur colère face à un autre ralentissement de la fabrication d’un vaccin différent par BioNTech / Pfizer. Pfizer a déclaré qu’il devait ralentir brièvement la production ce mois-ci pour réaménager une usine en Belgique, mais a insisté pour que la production reprenne rapidement.

Le nouveau mécanisme de contrôle des exportations a été conçu après qu’AstraZeneca ait effectivement rejeté les demandes de la Commission de fournir des vaccins à l’UE à partir d’usines du Royaume-Uni. – une affirmation que la Commission a catégoriquement réfutée.

Signe supplémentaire du processus précipité et aléatoire par lequel les fonctionnaires de l’UE ont développé les nouveaux contrôles des exportations de vaccins, la Commission a également déclaré qu’elle apporterait des changements non spécifiés à la manière dont les décisions sont prises pour autoriser – ou potentiellement bloquer – les expéditions de vaccins.

« Dans le processus de finalisation du document, la Commission peaufinera également le processus décisionnel dans le cadre du règlement d’application », a déclaré la Commission dans sa déclaration de vendredi soir, ajoutant qu’une version finale des nouvelles règles serait publiée. Samedi.

Un responsable de l’UE a déclaré que le changement de décision garantirait la coopération entre la Commission et les États membres de l’UE, mais n’a fourni aucun détail.

Emilio Casalicchio, Shawn Pogatchnik et Maïa de La Baume ont contribué au reportage.