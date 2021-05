Coronavirus: 453 cas signalés au total depuis le début de la pandémie au-delà de 250000

453 autres cas confirmés de Covid-19 ont été signalés dans l’État, ce qui porte le total depuis le début de la pandémie à plus de 250 000.

Aucun décès supplémentaire lié au coronavirus n’a été signalé lundi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Au total, 4 906 décès et 250 290 cas ont été enregistrés dans l’État au cours de la pandémie.

Un peu plus de 700 000 vaccins Covid-19 ont été administrés en avril, nettement moins que l’objectif espéré de 860 000, selon les chiffres HSE.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré plus tôt que le programme de vaccination avait un «grand élan», tweetant que près de 200 000 000 vaccinations avaient été effectuées la semaine dernière et «plus de 788 000 jusqu’en avril».

«Notre plan révisé visera à maintenir l’élan et à travailler à travers les âges avec les fournitures disponibles», a déclaré M. Reid.

Des sources HSE ont reconnu que le chiffre de 788 000 incluait les chiffres de vaccination de quelques jours fin mars et début mai, ces jours étant comptés comme des «semaines d’avril».

Au cours du mois civil d’avril, les chiffres HSE montrent que seulement 707 000 doses du vaccin ont été administrées, nettement moins que l’objectif espéré de 860 000. Samedi, 1,59 million de doses avaient été administrées. Un total de 1,146 million de personnes ont reçu leur première dose tandis que 445 326 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Le programme de vaccination a été entravé par des difficultés d’approvisionnement et par des restrictions imposées à l’utilisation de certains vaccins.

On s’attend à ce que ce soit la semaine la plus chargée à ce jour pour le programme, avec 220 000 à 240 000 vaccinations prévues et le portail d’inscription en ligne HSE sera ouvert aux personnes âgées de 50 à 59 ans dans les prochains jours. Les ministres examineront cette semaine des plans pour accélérer la fourniture de vaccins à ce groupe.

Cependant, les modifications apportées aux restrictions d’utilisation des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, alliées à des calendriers de livraison fluctuants, ont offert aux ministres le choix d’accélérer le programme pour les moins de 50 ans ou d’avoir potentiellement des centaines de milliers de doses inutilisées d’ici le milieu. l’été.

M. Reid a déclaré dimanche que si l’idée de fournir des vaccins en parallèle à différents groupes d’âge peut sembler bonne pour certains, elle pourrait créer des problèmes.

Il a averti que si les personnes dans la cinquantaine attendaient toujours les vaccins alors que celles dans la trentaine les recevaient, ce ne serait pas bon du point de vue de la santé publique étant donné que la cohorte plus âgée est considérée comme plus à risque de Covid-19.

Les responsables du HSE ont travaillé sur un calendrier de vaccination révisé et une note sur le programme devrait être discutée lors de la réunion du Cabinet de mardi. La question clé sera de déterminer comment créer une dynamique dans le programme et atteindre l’objectif de plus de quatre adultes sur cinq recevant ou se voyant offrir une première dose d’ici la fin du mois prochain.

Le Conseil consultatif national de l’immunisation (Niac) a essentiellement conseillé d’utiliser les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson pour les personnes de plus de 50 ans.

Un total de 129 personnes ont été hospitalisées avec Covid-19 lundi matin, selon les chiffres publiés par le HSE. Quarante étaient en soins intensifs et il y a eu cinq hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, le médecin-chef Tony Holohan a exhorté les personnes qui ont été cocoonées mais qui sont maintenant vaccinées à avoir confiance pour ouvrir leur vie.

Dans une «lettre ouverte», le Dr Holohan a déclaré que certaines personnes pourraient être inquiètes à l’idée d’une activité et d’une interaction accrues.

«Bien que cette anxiété soit compréhensible, vous pouvez avoir confiance en votre vaccin, quel que soit celui que vous avez reçu», a-t-il déclaré.

L’un des moyens de gérer l’anxiété, a-t-il poursuivi, était de planifier chaque voyage, en s’assurant d’apporter des masques faciaux et du désinfectant pour les mains, d’arriver à temps et d’éviter les foules.

«Risk évaluez vos choix et vos environnements. Si vous vous sentez mal à l’aise ou en danger, sentez-vous le pouvoir de vous éloigner et de revenir une autre fois », a-t-il écrit.

«Encouragez vos proches à ressentir de la même manière la priorité accordée à leur propre sécurité.»

Dans sa lettre, le Dr Holohan a déclaré qu’il était «important que vous recherchiez les conseils de santé publique qui vous intéressent et que vous prévoyiez de le faire en toute sécurité, mais il est important de continuer et de le faire!