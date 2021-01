Wall Street fait face à la répression de Washington après les montagnes russes GameStop

La ferveur attirera un large éventail d’acteurs de Wall Street, déclenchant ce que de nombreux critiques qualifient de débat depuis longtemps sur la question de savoir si la structure complexe du marché sert les investisseurs moyens ou est pleine de conflits d’intérêts et susceptible de manipulation.

«Je suis profondément préoccupé par le fait que ces fluctuations de la valeur de GameStop et d’autres actions de la société, comme celles d’un casino, soient un autre exemple de l’esprit de jeu qui interfère avec le fonctionnement ‘juste, ordonné et efficace’ du marché, soulevant des questions évidentes sur la confiance du public. sur le marché et ceux qui y négocient », a déclaré vendredi la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) dans une lettre à la SEC.

Le chaos commercial qui secoue Robinhood et d’autres plates-formes de trading est lié à des rallyes dans plus d’une douzaine d’actions qui semblent être en partie attribuables aux utilisateurs du site Web de médias sociaux Reddit. Les utilisateurs du site ont déclaré vouloir punir les hedge funds qui pariaient sur de nouvelles baisses de GameStop et d’autres sociétés en difficulté. Comme le stock a augmenté, les vendeurs à découvert ont souffert. Les actions de GameStop ont augmenté de 68% vendredi, rebondissant après la forte baisse de jeudi.

L’extrême volatilité a forcé au moins un fonds spéculatif à chercher un renflouement des investisseurs et a provoqué un tollé des traders de Wall Street. On ne sait pas exactement qui est de tous les côtés des métiers, mais la dynamique a déclenché un tollé populiste de la part des législateurs qui en ont profité pour dénoncer les entreprises financières.

Dans une succession rapide jeudi, deux des critiques les plus implacables de Washington de Wall Street – la nouvelle présidente du Comité des banques du Sénat Sherrod Brown (D-Ohio) et la présidente des services financiers de la Chambre Maxine Waters (D-Californie) – ont annoncé qu’elles tiendraient des auditions sur le marché boursier. .

Brown et Waters promettent de demander des comptes aux entreprises de Wall Street lors des audiences, qui n’ont pas été officiellement programmées. Ils n’ont montré aucune sympathie pour les hedge funds prenant des pertes massives et ont plutôt juré de sonder leur rôle dans l’affaire.

« Nous devons traiter avec les hedge funds dont la conduite contraire à l’éthique a directement conduit à la récente volatilité du marché », a déclaré Waters dans un communiqué. «Nous devons examiner le marché en général et la manière dont il a été manipulé par les hedge funds et leurs partenaires financiers pour en profiter pendant que d’autres en paient le prix.»

L’incident peut déclencher l’attention la plus politique sur les mécanismes de la négociation d’actions depuis le «flash crash» de 2010, lorsqu’une oscillation épique et inattendue des cours des actions a déconcerté les fonctionnaires et les investisseurs, provoquant des auditions et des enquêtes de plusieurs années.

«Malheureusement, cela devrait être un autre moment de« crash flash »qui réveille les gens à leur faux sentiment de sécurité que nos marchés fonctionnent correctement lorsqu’ils sont pleins de fraudes, de manipulations et de conflits d’intérêts qui profitent aux grands acteurs et vident l’achat. -side et les acteurs du commerce de détail », a déclaré le président et chef de la direction de Better Markets, Dennis Kelleher, qui préconise une plus grande surveillance de Wall Street.

Bien que de nombreuses autres plates-formes proposant des échanges basés sur des applications pour les investisseurs de détail – y compris Interactive Brokers, E-Trade et Schwab – aient également limité l’accès commercial à GameStop et à d’autres actions, la plupart des critiques visaient Robinhood, un courtier en démarrage qui dit que c’est activé. une mission de «démocratisation de la finance pour tous».

La plateforme de trading a été critiquée l’année dernière alors qu’une vague d’investisseurs individuels bloqués chez eux pendant la pandémie a utilisé son application pour s’investir dans les actions et surfer sur un marché en hausse. Robinhood a attiré des clients avec son interface simple et conviviale et affirme qu’il propose des transactions «sans commission» comme celles accordées aux «grandes entreprises de Wall Street».

Mais Robinhood est confronté à des questions croissantes pour savoir s’il est à la hauteur de son nom en tant que sauveur pour les investisseurs maman-et-pop.

L’année dernière, Robinhood a accepté de payer 65 millions de dollars pour régler les frais de la SEC pour avoir omis de divulguer les revenus qu’il avait reçus de la vente des commandes de ses clients à d’autres sociétés commerciales pour les exécuter à des frais élevés, privant ses clients de 34 millions de dollars.

Les régulateurs du Massachusetts ont accusé séparément la société de violer les lois sur les conseils en investissement et de traiter les transactions boursières comme un «jeu» pour inciter les clients jeunes et expérimentés à effectuer davantage de transactions.

L’ancien président de la SEC, Jay Clayton, a déclaré aux législateurs l’année dernière que «nous devons faire quelque chose» après le suicide d’un homme de 20 ans qui pensait avoir subi d’énormes pertes sur Robinhood.

Au milieu de l’examen minutieux soudain de Washington, Robinhood s’est lancé dans une frénésie d’embauche de lobbyistes et d’anciens fonctionnaires.

Sa masse salariale comprend l’ancien commissaire de la SEC, Dan Gallagher, maintenant directeur juridique de Robinhood; Beth Zorc, ancienne assistante du Congrès et fonctionnaire de l’administration Trump, avocate générale associée de la société; l’ancien chef de cabinet de la SEC et le principal conseiller d’enquête du Comité sénatorial des banques, Lucas Moskowitz, avocat général adjoint de l’entreprise; et l’ancien porte-parole de l’Autorité de régulation du Trésor et de l’industrie financière Josh Drobnyk, son vice-président des relations d’entreprise et des communications.

Au fur et à mesure que le tumulte commercial se déroulait, Robinhood avait une offre d’emploi ouverte sur LinkedIn pour un directeur des affaires fédérales.

Jeudi, le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a été contraint de nier les rumeurs selon lesquelles il agissait au nom de fonds spéculatifs et a plutôt déclaré que la société effectuait des opérations limitées en raison d’exigences financières et de «protéger l’entreprise et protéger nos clients».

Robinhood a levé 1 milliard de dollars auprès des investisseurs alors qu’il tentait de gérer la demande des investisseurs.

Tenev a déclaré que la société avait agi «de manière préventive» dans un contexte de volatilité extrême du marché pour empêcher ses clients d’acheter les actions de 13 sociétés alors qu’elle tentait de gérer les obligations financières, y compris les règles de capital de la SEC et les dépôts de la chambre de compensation nécessaires pour sauvegarder les transactions. Dans une interview accordée à CNBC, Tenev a nié que la société soit confrontée à une pénurie de liquidités et a rejeté les rumeurs selon lesquelles elle agissait au nom d’un fonds spéculatif extérieur ou d’un grand acteur du marché.

Les responsables de la SEC ont indiqué aux assistants de la Chambre lors d’un briefing vendredi qu’une partie de la raison pour laquelle certaines maisons de courtage ont restreint les achats cette semaine était qu’elles essayaient d’équilibrer les obligations financières liées aux transactions pendant une volatilité intense, ont déclaré des sources proches du briefing.

«C’était une décision difficile, et c’est ce que nous avons dû faire dans le cadre des opérations normales», a déclaré Tenev.

La controverse commerciale a également renouvelé l’attention sur l’empire financier du milliardaire Ken Griffin, fondateur de deux entreprises exposées à la question sur différents fronts.

Le hedge fund de Griffin Citadel a aidé lundi à renflouer un autre hedge fund, Melvin Capital Management, qui a subi des pertes importantes en raison de la volatilité GameStop.

Cela a intensifié l’examen d’une autre entreprise de Griffin, Citadel Securities, l’une des sociétés de négociation électronique qui achète des ordres d’actions à Robinhood et exécute les transactions. La pratique largement répandue dans le secteur – connue sous le nom de paiement pour le flux d’ordres – est controversée en raison des préoccupations quant à savoir si elle profite aux investisseurs individuels. Les partisans disent que cela réduit les coûts de transaction.

Les entreprises de la Citadelle n’ont pas été accusées d’actes répréhensibles, mais ce sont des cibles évidentes pour les législateurs qui creusent la question. Les représentants des entreprises disent que les entreprises fonctionnent séparément. Citadel Securities a déclaré qu’elle n’avait ordonné à aucune maison de courtage de suspendre ses activités. Citadel, le fonds spéculatif, a déclaré qu’il n’était pas responsable de la décision d’un courtier d’arrêter de négocier.

Compte tenu du niveau d’intérêt du public, la sonde GameStop deviendra l’un des premiers problèmes et des plus examinés en attendant l’attention de Gary Gensler, un régulateur agressif qui a été sollicité par le président Joe Biden pour diriger la SEC, s’il est confirmé par le Sénat.

« Gensler aurait été partout là-dessus s’il était à la présidence, mais il ne l’est pas et il ne le sera pas avant la mi-mars au plus tôt », a déclaré Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique chez Compass Point Research & Trading.

La SEC devra faire face à des pressions pour montrer qu’elle répond aux préoccupations du marché de longue date que les législateurs et les défenseurs des investisseurs disent avoir été laissées sans surveillance, y compris la force des règles de manipulation du marché et des mesures de transparence pour aider les investisseurs individuels.

Les fonds spéculatifs, qui investissent de l’argent au nom d’individus et d’institutions fortunés, avaient déjà attiré l’attention des autorités réglementaires au début de la pandémie. Le stress extrême sur les principaux marchés de la dette a contraint la Réserve fédérale à intervenir pour garantir que toutes sortes d’entreprises seraient en mesure d’emprunter de l’argent pour survivre aux verrouillages nationaux. Les stratégies de trading risquées de certains hedge funds ont explosé, ce qui a été identifié comme un contributeur potentiel à la situation difficile du marché.

Ces événements et l’épisode GameStop se chevauchent peu en termes de détails, mais une attention renouvelée des législateurs pourrait alimenter des appels à plus de transparence dans les activités des hedge funds. Les entreprises ont résisté à la poussée car les algorithmes et les stratégies propriétaires sont au cœur de leur rentabilité.

«Le degré de réponse que nous constatons à la fois parmi les législateurs et le public en général nous rappelle qu’il reste beaucoup de questions sur l’intérêt de savoir à qui le système financier sert réellement», a déclaré Kathryn Judge, professeur à la Columbia Law School.

Néanmoins, la volonté des hedge funds de parier contre des actions, tactique parfois prédatrice au cœur de leur souffrance financière dans ce cas, peut également aider à maintenir les prix plus proches de la valeur perçue d’une entreprise. Cela pourrait rendre plus difficile pour les législateurs de signaler des lacunes réglementaires spécifiques liées à GameStop, d’autant plus que les hedge funds perdent régulièrement de l’argent sur ce que l’on appelle la vente à découvert.

«L’industrie des hedge funds soutient un meilleur accès aux marchés financiers», a déclaré Bryan Corbett, président et chef de la direction de la Managed Funds Association, qui représente ce secteur. «L’équité essentielle pour tous les investisseurs exige qu’il y ait un marché ordonné avec une fonction efficace de découverte des prix. Il favorise la stabilité, réduit les risques et encourage la confiance du marché. »