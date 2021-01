Au milieu d’une amère querelle transmanche sur le vaccin Oxford / AstraZeneca, l’un des scientifiques à l’origine du médicament a accusé le président français Emmanuel Macron d’essayer de supprimer la demande.

Vendredi, Macron a déclaré que le vaccin était «quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus».

«Je ne sais pas d’où il vient», a déclaré samedi John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford, à l’émission Today de BBC Radio 4. «Je soupçonne qu’il s’agit d’un peu de gestion de la demande de la part de M. Macron», a-t-il déclaré. «Si vous n’aviez pas de vaccin, la meilleure chose à faire est de réduire la demande.

Ce mois-ci, les dirigeants de l’UE ont réagi avec colère à l’annonce d’AstraZeneca selon laquelle la production serait bien inférieure aux volumes initialement prévus. Les nouveaux commentaires de Macron sont survenus quelques heures avant que le vaccin Oxford / AstraZeneca ne soit approuvé par le régulateur européen pour une utilisation dans tous les groupes d’âge.

Alors que l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’il n’y avait pas encore suffisamment de preuves pour juger de son efficacité chez les personnes âgées, elle a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de penser que le vaccin ne fonctionnerait pas.

Bell, qui a supervisé le développement du vaccin, a admis que le nombre de personnes âgées testées «était faible, en toute justice», mais les données «indiquaient toujours un vaccin très efficace» dans tous les groupes d’âge.

Le vaccin AstraZeneca est au cœur d’un conflit d’approvisionnement en cours entre le Royaume-Uni et l’UE. L’UE a demandé vendredi aux autorités douanières de bloquer les exportations de tous les vaccins à partir de samedi sans autorisation explicite – une annonce qui aurait initialement inclus les exportations vers l’Irlande du Nord.

Cela a déclenché un retour de flamme immédiat de la part des capitales de l’UE et de Londres et un demi-tour de nuit de la part de la Commission européenne en raison de la sensibilité des arrangements frontaliers irlandais.

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a appelé au calme dans le Times dans une interview publiée samedi, disant: «Je crois que nous devons affronter cette crise avec responsabilité, certainement pas avec l’esprit d’une surenchère ou d’une concurrence malsaine.»

