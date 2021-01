Le nombre de cas de Covid-19 pourrait augmenter de 10% en raison des tests de contacts étroits

Le nombre de cas de Covid-19 pourrait augmenter jusqu’à 10% la semaine prochaine en raison de la reprise des tests sur les contacts, a averti un haut responsable de l’équipe nationale des urgences de santé publique.

Cependant, les chiffres recommenceront à baisser si les gens continuent de faire ce qu’ils ont fait pour freiner la propagation du virus, selon le professeur Philip Nolan.

Vendredi, le HSE a recommencé à tester les contacts, après s’être arrêté pendant un mois lorsque les cas ont atteint des niveaux records vers Noël.

Il a exhorté le public à ne pas se laisser «décourager ou distraire» par une augmentation des cas dans les jours à venir.

Malgré une forte baisse du nombre de cas depuis le pic post-Noël, avec une incidence tombant d’un tiers à un cinquième de ce qu’elle était, les chiffres restent «d’un ordre de grandeur plus élevé que ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait des progrès extraordinaires au cours du mois de janvier, mais #holdfirm. Nous avons encore des semaines pour supprimer le virus et réduire le plus possible le niveau d’infection et le nombre de cas », a-t-il déclaré dans une série de tweets publiés dimanche.

L’incidence est passée de 1 530 cas pour 100 000 habitants à 537, mais cela se compare à un sommet de 300 en octobre dernier, a-t-il souligné. Ce chiffre était de 80 au début de décembre et aussi bas que 3 en juillet.

«Il reste encore du chemin à parcourir», a commenté le professeur Nolan.

Le nombre moyen de contacts étroits pour les cas d’adultes est proche de 2 et stable, comparé à un minimum de 2,6 à la fin octobre, lorsqu’il a immédiatement dérivé vers le haut.

Le professeur Nolan a décrit l’incidence chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et en particulier parmi celles âgées de 85 ans et plus, comme étant «extrêmement élevée», mais a ajouté qu’elle avait commencé à diminuer.

Nous avons fait des progrès extraordinaires au cours du mois de janvier, mais disons #holdfirm. Nous avons encore des semaines pour supprimer le virus et réduire le plus possible le niveau d’infection et le nombre de cas. Nous avons montré que nous pouvons le faire; Continuons. 1/10 pic.twitter.com/vPTXZvhEnN – Professeur Philip Nolan (@President_MU)

31 janvier 2021

«Le niveau de maladie dans la communauté ces dernières semaines est au moins trois fois supérieur à ce qu’il était en mars-mai 2020, mais nous avons vu des nombres de cas similaires dans les établissements de soins de longue durée – ils sont mieux protégés, mais à des niveaux très élevés de transmission communautaire, nous ne pouvons tout simplement pas empêcher le virus d’entrer.

Selon la dernière modélisation de Nphet, il y aura entre 200 et 400 cas par jour d’ici la fin du mois de février. «Faisons un objectif commun pour y parvenir, puis faisons des pas stratégiques prudents en avant», a-t-il déclaré.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux est passé à 1515 dimanche matin, contre 1488 samedi.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé samedi 79 autres décès et 1 414 cas confirmés de Covid-19.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré samedi: «Nous avons connu plus de 1 000 décès et plus de 100 000 cas ce mois-ci.

«Nous avons signalé plus de cas en un mois que nous n’en avons connu tout au long de 2020. Cela montre à quelle vitesse cette maladie peut se propager et à quel point elle peut avoir un impact sur la santé publique.»

Il a rendu hommage aux efforts du public pour suivre les conseils de santé publique qui «nous ont permis de réduire très rapidement l’incidence de la maladie par rapport à la plupart des pays d’Europe. «

Dimanche, le professeur Nolan a déclaré à Newstalk On the Record avec Gavan Reilly: «Malheureusement, nous ne sommes encore qu’au niveau où nous étions au sommet en octobre». En décembre, il y avait 250 cas par jour avec une incidence cumulative de 80 sur 14 jours. Si vous pensez où nous en étions en juillet – 20 cas par jour et une incidence cumulée de trois sur 14 jours.

«Nous avons donc des semaines avant de réduire les cas à un niveau où nous avons des options stratégiques pour ouvrir nos priorités.»

Il a dit que l’essentiel était que 1 000, 800 ou 700 personnes à l’hôpital «elles sont toutes trop élevées. Ils sont tous plus élevés que le pic que nous avons eu en avril. «

Événements intérieurs

Le professeur Nolan a déclaré que le retour dans les salles de concert et les événements en salle bondés était peu probable «tant que la vaccination ne nous a pas amenés au point de l’immunité collective», qui représente au moins 70% de la population ou 80% en tenant compte des variantes de Covid-19.

Si le nombre de cas descend en dessous de 400 cas par jour, «nous vivrons avec un certain niveau de restriction, que ce soit au niveau 2 ou au niveau 3, pendant quelques mois. Mais cela donne au gouvernement quelques options.

Le professeur Nolan a également déclaré que «nous pouvons faire beaucoup plus» pour ouvrir des secteurs de la société, notamment les écoles et les classes. Il a souligné que la preuve est qu ‘«il n’y a pratiquement aucune preuve de transmission d’enfants à enfants ou d’enfants à adultes».

Le président de l’Université Maynooth a déclaré qu’il y avait un «petit nombre de cas que nous avons manqués parce que les contacts étroits asymptomatiques des cas ne sont pas testés. Cela pourrait gonfler ces chiffres d’environ 10%. »

Il pourrait y avoir «une augmentation des chiffres» bloquée à environ 1 300 cas par jour, car c’étaient des cas «nous aurions été portés disparus pendant les trois ou quatre dernières semaines. Ils auraient été parfaitement en sécurité car on leur aurait conseillé de rester à la maison, mais nous ne les aurions tout simplement pas testés.

Il a dit que «la chose la plus remarquable» au cours des dernières semaines était que, bien qu’il s’agisse de la troisième vague et de la quatrième expérience de restrictions de santé publique pour les habitants de Kildare, Laois et Offaly, «nous sommes vraiment restés fidèles» et les gens sont restés à la maison.

Zéro Covid

Il a réitéré son point de vue selon lequel une politique zéro-Covid n’est pas possible. Il a déclaré qu’il y avait un objectif commun de ramener le nombre de cas aussi près que possible de zéro et de «minimiser absolument le risque d’importation de nouveaux cas ou de variantes» et de fournir des ressources aux services régionaux de santé publique afin qu’ils puissent suivre les nouveaux cas.

Mais il a dit qu’il était différent de certains partisans de zéro Covid qui ont dit qu’ils pourraient aller au niveau 1 ou au niveau zéro «le genre de montagnes ensoleillées». Il a déclaré: «Je ne pense tout simplement pas que ce soit une proposition réaliste et il est préoccupant de dire ce genre de chose au public parce que la réalité est que nous allons vivre avec une distanciation sociale, des masques, des rassemblements sociaux très limités, non voyages non essentiels pendant un temps considérable.

«Et je pense qu’il y a une obligation pour ceux d’entre nous qui conseillent au gouvernement d’être franc à ce sujet.»