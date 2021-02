Le chef d’extrême droite estonien est en baisse mais pas en dehors

Appuyez sur play pour écouter cet article

En Estonie, le chef du parti d’extrême droite Martin Helme prépare déjà son retour.

Après deux années agitées au pouvoir, son Parti populaire conservateur anti-immigrés, mieux connu sous son acronyme EKRE, n’a pas été invité à rejoindre une nouvelle coalition assermentée mardi. Le nouveau Premier ministre Kaja Kallas, du Parti réformiste de centre-droit, a déclaré que l’absence de chevauchement sur les valeurs fondamentales signifiait que les partis ne pouvaient pas travailler ensemble.

Helme a répondu en esquissant une feuille de route pour retourner au gouvernement quelques jours à peine après avoir été expulsé du bureau.

Il estime qu’avec une bonne performance aux élections locales d’octobre, il peut secouer le nouveau gouvernement et donner un élan à son parti avant les élections nationales de 2023. C’est à ce moment-là qu’il pense qu’EKRE peut à nouveau assurer le contrôle du programme politique de l’Estonie.

«On a le sentiment que maintenant nous avons été repoussés dans l’opposition, nous serons là pendant des années et des années; ha ha, non nous ne le ferons pas », a déclaré Helme dans une interview.

«Nous avons deux ans avant les prochaines élections parlementaires et nous sommes en train de devenir le plus grand parti politique d’ici là et d’avoir ensuite une chance de former le gouvernement», a-t-il déclaré.

Un récent sondage réalisé par le radiodiffuseur national ERR a donné à Helme une raison d’être optimiste, EKRE constatant une augmentation du soutien en janvier à 17% contre 15% en décembre. Cependant, le Parti réformiste est resté bien en avance avec 27%, le Parti du centre – également au gouvernement – avec 20%.

Pour créer et diriger un gouvernement stable, EKRE devra probablement non seulement dépasser ses rivaux, mais également conclure des alliances avec un ou plusieurs d’entre eux. L’expérience des partis d’extrême droite dans les États voisins montre de nombreuses preuves qu’un tel processus pourrait être difficile.

Le parti des démocrates suédois, qui a ses racines dans le mouvement néo-nazi des années 1990, s’est avéré populaire auprès des électeurs, lui permettant parfois même de se hisser au sommet des sondages d’opinion. Cependant, son refus d’adoucir la position anti-immigration très dure qui a conduit sa popularité l’a jusqu’à présent laissé sans alliés et coincé dans une opposition perpétuelle.

Pendant ce temps, le parti d’extrême droite finlandais a suscité un fort soutien des électeurs à l’approche des élections de 2015 pour voir ce soutien diminuer une fois que le parti a commencé à faire des compromis avec les partenaires de la coalition afin de conserver sa place au gouvernement.

La stratégie de Helme semble être plus proche du modèle des démocrates suédois, alimentée par sa conviction qu’une approche sans compromis lui rapportera tellement de soutien que d’autres partis seront forcés de traiter avec lui.

«Personne ne nous amène au gouvernement ou ne nous inclut dans le gouvernement parce que nous sommes des gens gentils, ou parce que nous leur ressemblons ou leur ressemblons», a-t-il déclaré. «Ils nous incluent parce qu’ils le doivent.»

Alors que les experts s’attendent à ce qu’un retour de l’opposition soit positif pour les notes d’EKRE, ils se demandent également si le soutien à la position politique du parti – qui se caractérise par des contrôles aux frontières rigoureux et le conservatisme social – est vraiment là pour qu’ils atteignent des sommets plus élevés.

«Pour EKRE, c’est une bonne chose, bien sûr, d’être dans l’opposition maintenant; ils s’exprimeront certainement en marge », a déclaré Vello Pettai, politologue à l’Université d’Estonie de Tartu. « Mais il se peut que leur nouveauté se soit dissipée. »

EKRE est apparu comme une véritable force dans la politique estonienne en 2019 lorsqu’il est arrivé troisième aux élections générales.

Mais la plus grande surprise est venue lorsque le Parti du centre, deuxième, et le parti de centre-droit, quatrième, Fatherland, ont invité EKRE dans une coalition, excluant le vainqueur, le Parti réformiste.

Le chef du Parti du centre, Jüri Ratas, est resté Premier ministre, tandis que Helme est devenu ministre des Finances et son père Mart, ministre de l’Intérieur.

Pour de nombreux membres de l’estonien, ce fut une tournure des événements choquante. Une déclaration du jeune Helme à la télévision estonienne en 2013 selon laquelle «les Noirs devraient rentrer» a été fortement critiquée, et lors de la cérémonie de prestation de serment du gouvernement, les Helmes ont semblé faire un geste suprémaciste blanc.

Dans l’interview, le chef du parti a nié les accusations de racisme ou de xénophobie.

« C’est le genre de critique le plus paresseux que l’on puisse formuler », a déclaré Helme. «Nous savons que la foule des frontières ouvertes et la foule de la diversité disent toujours que quiconque n’est pas d’accord avec leurs plans de destruction des États-nations et de destruction de populations cohérentes au sein des États-nations est raciste; Je ne me soucie pas du tout de cette critique », a-t-il déclaré.

Helme a déclaré que ses arguments contre l’immigration ne sont pas racistes mais reposent plutôt sur des «faits socio-économiques, culturels et sécuritaires» que sur les «slogans flous» de ses opposants.

Il était clair que le nouveau Premier ministre Kallas cherchait à éloigner son gouvernement de la coalition précédente, qui, selon elle et d’autres, y compris des dirigeants du secteur technologique de pointe du pays, ont nui à la réputation de l’Estonie à l’étranger.

«Nous renforcerons à nouveau nos relations avec nos alliés, nos voisins, et nous essaierons de restaurer notre nom de bon pays dans lequel investir», a-t-elle déclaré après sa cérémonie de prestation de serment mardi.

Pendant ce temps, Helme a déclaré qu’EKRE chercherait à infliger des dommages aux partis au pouvoir à la première occasion: les élections locales d’octobre.

«Nous leur réservons toutes sortes de mauvaises surprises», a-t-il déclaré.