Tout le monde aime Tony: le nouveau secrétaire d’État obtient des notes élevées – pour le moment

Ce pourrait être une courte lune de miel pour Blinken. Déjà, des questions circulent pour savoir s’il promouvra suffisamment d’employés du gouvernement de carrière ou s’il s’appuiera largement sur des nominations politiques de l’extérieur. De plus, les deux prédécesseurs immédiats de Blinken, Mike Pompeo et Rex Tillerson, ont pris leurs fonctions avec beaucoup de bonne volonté – ou du moins un espoir méfiant – dans les rangs de carrière, mais les deux sont restés aussi profondément impopulaires.

Le fait que Blinken reçoive rapidement un coup de pouce de son patron aide: le président Joe Biden prévoit de se rendre au département d’État plus tard cette semaine, où il prononcera des remarques sur sa vision de la politique étrangère. Biden devrait parler en termes généraux de la nécessité d’un leadership américain dans le monde et de son désir de renforcer les institutions américaines comme le département d’État.

Blinken, un confident de longue date de Biden, sera essentiel à la mise en œuvre de cette politique. Mais d’abord, les diplomates américains comptent sur lui pour restaurer le moral. Le fait qu’il ait occupé le poste de secrétaire d’État adjoint sous l’administration Obama signifie que nombre de ces diplomates le connaissent déjà.

«Il a toujours été un partisan et un partisan de ses collègues de carrière et un dirigeant très collégial et prévenant», a déclaré Eric Rubin, président de l’American Foreign Service Association (AFSA), le syndicat des diplomates. «Nous le prenons au mot quand il dit qu’il nous soutient.»

Avant même que Blinken ne soit confirmé par le Sénat mardi, l’administration Biden a pris des mesures qui ont plu à de nombreux membres du département d’État. Par exemple, il a immédiatement enlevé une grande pancarte avec une «déclaration ethos» développée sous Pompeo. De nombreux employés du Département d’État ont été insultés par l’exercice d’éthique, estimant qu’il remettait en question leur professionnalisme.

Mercredi, sa première journée complète en tant que secrétaire, Blinken a prononcé une allocution au siège du département dans laquelle il a promis de soutenir ses employés et de «rechercher des opinions dissidentes et d’écouter les experts». En raison de la pandémie de coronavirus, la foule disponible était limitée, mais les organisateurs se sont assurés d’inclure des représentants des «groupes d’affinité» du département, qui soutiennent des personnes de divers horizons. (L’une des dernières déclarations publiques de Pompeo, émis via Twitter, était de déclarer que le «multiculturalisme» n’est «pas qui est l’Amérique».)

Blinken a également répondu aux questions des médias mercredi et le département a confirmé que le point de presse quotidien, une tradition vieille de plusieurs décennies qui a largement disparu sous Trump, reprendrait cette semaine.

La nouvelle que le briefing reviendrait « était vraiment bien », a déclaré un membre du personnel du Département d’Etat, sous couvert d’anonymat en raison d’un manque de permission de s’exprimer sur le sujet. Le briefing est suivi de près par les gouvernements étrangers, pas seulement par les journalistes, et il donne aux bureaux du Département d’État un point focal pour les aider à organiser leurs horaires et leur réflexion.

Dans un geste très apprécié, des membres du personnel subalternes – en particulier, des agents de bureau qui suivent des pays particuliers – ont été invités à informer Blinken avant qu’il n’appelle ses homologues à l’étranger, ont déclaré trois membres du personnel du département d’État. La nouvelle administration a même changé le format d’un document utilisé pour organiser de tels appels pour ajouter une section pour énumérer les noms de ces employés subalternes, a déclaré l’un d’eux.

Rubin, le chef du syndicat, a déclaré que Blinken et d’autres nominés pour des postes de haut niveau dans le département avaient déjà été en contact avec lui. «Ils sont très proactifs pour tendre la main et très accessibles», a-t-il déclaré. En revanche, selon un haut responsable de l’AFSA, Pompeo n’a jamais tenu de réunion formelle avec le président du syndicat pendant son mandat. Blinken doit rencontrer les dirigeants de l’AFSA lundi. Un représentant de Pompeo ne discuterait pas de la question sur le compte rendu ou sur le fond.

Un autre changement considéré comme un vote de confiance dans la bureaucratie: l’opération de presse est de plus en plus décentralisée, les agents des relations publiques des différents bureaux du département d’État n’ayant plus besoin d’obtenir des réponses à de nombreuses demandes approuvées par de hauts fonctionnaires à Washington. La centralisation de ce processus sous Trump avait entravé la capacité du ministère à faire rapidement refléter ses opinions dans la couverture médiatique.

Courtiser les fonctionnaires de carrière

Blinken amène avec lui un grand nombre de personnes nommées politiques, dont beaucoup ont déjà commencé à occuper des postes clés, tels que les sous-secrétaires d’État adjoints. C’est la norme pour toute nouvelle administration. Mais les employés de carrière actuels sont de plus en plus anxieux car ils n’ont pas encore vu Blinken nommer les gens dans leurs rangs aux premières places.

Cela pourrait changer bientôt. Un haut responsable du Département d’État a indiqué qu’un fonctionnaire de carrière sera élevé à un poste important au début de cette semaine. D’autres membres du personnel de carrière devraient être nommés ou nommés aux postes les plus élevés, y compris en tant que secrétaires d’État adjoints, dans les semaines à venir.

« Lors de ses réunions avec ses hauts fonctionnaires, le secrétaire Blinken a toujours dit qu’il voulait que nous opérions sur nos orteils, pas sur nos talons », a déclaré le haut responsable du département d’État. «Nous devons être là-bas, et il a clairement indiqué qu’il aura toujours le dos de son équipe, même s’ils font des erreurs.

Mais il y a des sensibilités autour de qui est élevé, surtout après les années Trump.