Michael Gove: Les problèmes frontaliers en Irlande du Nord ne sont pas des «  problèmes de démarrage  »

La frontière nord-irlandaise n’est pas confrontée à des «problèmes de démarrage» mais à des «problèmes importants», a reconnu mardi le ministre britannique Michael Gove, à la suite de menaces contre le personnel effectuant des contrôles post-Brexit à la frontière.

«Ces derniers jours, nous avons constaté une augmentation de la tension dans la communauté», a déclaré Gove aux députés après que le personnel du port de Larne ait été tenu à l’écart du travail alors que la police locale enquêtait sur les menaces à leur sécurité.

Le ministre du Cabinet a cité des problèmes à la frontière qu’il «ne qualifierait pas de problèmes de démarrage», une phrase précédemment utilisée par le Premier ministre Boris Johnson. Les problèmes, a-t-il dit, «sont des problèmes importants qui affectent la vie des habitants d’Irlande du Nord , qui doivent être résolus. »

Gove a signalé le caractère éphémère des dérogations de trois et six mois sur les chèques pour les produits d’origine animale comme le fromage et le lait entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, ainsi que la viande fraîche. Il y a deux semaines, des commerçants ont déclaré aux députés que la fin des délais de grâce bloquerait les approvisionnements et entraînerait «moins de choix pour les consommateurs» en Irlande du Nord.

« Nous devons nous assurer que les délais de grâce sont prolongés », a déclaré Gove, et « nous assurer que les supermarchés et les commerçants peuvent continuer, comme ils le sont actuellement, à fournir aux consommateurs les produits dont ils ont besoin. »

Le Royaume-Uni est actuellement aux prises avec la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord, négocié dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE dans le but d’éviter une frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Une vidéoconférence est prévue demain entre Gove et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, tous deux membres d’un comité chargé de superviser le protocole. Les deux hommes discuteront de la situation dans les ports d’Irlande du Nord et seront rejoints par la première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, et la vice-première ministre Michelle O’Neill.

«La résolution des problèmes sur le terrain exige maintenant que nous travaillions tous calmement», a déclaré Gove. «L’UE doit travailler avec nous rapidement et avec détermination pour résoudre une série de problèmes en suspens avec le protocole.»

