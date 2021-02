Les négociateurs UE-Royaume-Uni conviennent de reprendre les négociations sur le protocole de l’Irlande du Nord

Les négociateurs britanniques et européens ont convenu de reprendre les négociations sur le protocole de l’Irlande du Nord la semaine prochaine après que Boris Johnson a menacé d’invoquer l’article 16 pour annuler ses termes à moins que ses demandes ne soient satisfaites.

Le ministre britannique du cabinet Michael Gove, le vice-président de la Commission européenne Maros Sevcovic et la première ministre d’Irlande du Nord Arlene Foster et la vice-première ministre Michelle O’Neill se sont rencontrés par vidéoconférence mercredi soir.

Au cours de la réunion, M. Sevcovic a décrit les difficultés rencontrées par les entreprises et les consommateurs en Irlande du Nord comme des problèmes de démarrage et a suggéré que la Grande-Bretagne pourrait utiliser davantage la flexibilité intégrée dans le protocole.

En vertu du protocole, tous les produits sont normalement autorisés à être exportés de l’UE vers l’Irlande du Nord sans contrôle, car l’Irlande du Nord reste sur le marché unique des marchandises et continue de fonctionner selon les règles douanières de l’UE.

Le protocole a été conçu pour éviter un retour des points de contrôle le long de la frontière irlandaise et minimiser les perturbations potentielles du commerce transfrontalier.

Cependant, au milieu d’une dispute sur les pénuries de vaccins, l’UE a invoqué le 29 janvier l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord qui permet à l’UE ou au Royaume-Uni de suspendre unilatéralement certains aspects de ses opérations si l’une ou l’autre partie considère que cet aspect est à l’origine de ou des difficultés environnementales ».

La Commission européenne a annulé la décision peu de temps après.

Dans une lettre adressée à M. Sevcovic avant la réunion, M. Gove a déclaré que l’action de la Commission vendredi dernier en activant brièvement l’article 16 avait profondément sapé le fonctionnement du protocole et la confiance intercommunautaire à son égard.

Il a demandé qu’un délai de grâce exemptant les supermarchés de certains contrôles, qui doit se terminer le 31 mars, soit prolongé au moins jusqu’au 1er janvier 2023.

Il a appelé à une extension similaire des dérogations permettant aux produits de viande réfrigérée et aux colis de passer facilement de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord. D’autres demandes incluaient un appel à la Commission pour autoriser l’Irlande à convenir d’un accord bilatéral avec la Grande-Bretagne sur le mouvement des animaux de compagnie entre les îles.

Restaurez la confiance

«Je dois préciser que le gouvernement britannique cherche une solution urgente à ces problèmes dans le contexte de notre obligation de rechercher des solutions acceptables par tous, et reconnaissant le besoin pressant de restaurer la confiance des habitants d’Irlande du Nord que l’accord de Belfast du« Vendredi saint »est en cours. respecté dans toutes ses dimensions.

«S’il n’est pas possible de convenir d’une voie à suivre de la manière que nous proposons, alors le Royaume-Uni envisagera d’utiliser tous les instruments à sa disposition», a-t-il écrit.

«Dans tous les cas, il faut désormais des solutions politiques et non techniques. Une approche essentiellement technique a conduit à ce que je sais que vous convenez était une grave erreur le 29 janvier. L’Irlande du Nord ne serait pas là où elle est aujourd’hui si les négociations conduisant à l’accord de 1998 avaient été menées sur une base technique et juridique.

«Ce qu’il faut maintenant, c’est une réinitialisation urgente pour mettre l’accord de Belfast sur le« Vendredi saint », le peuple d’Irlande du Nord et, en fait, l’île d’Irlande.

À la Chambre des communes, M. Johnson a déclaré qu’il était prêt à invoquer l’article 16 si l’UE n’accédait pas rapidement aux demandes de la Grande-Bretagne de modifier la manière dont le protocole est mis en œuvre.

«Nous ferons tout ce que nous devons faire, que ce soit sur le plan législatif ou en invoquant l’article 16 du protocole, pour garantir qu’il n’y a pas de barrière en mer d’Irlande», a-t-il déclaré.

Après la réunion virtuelle, Mme O’Neill a déclaré que «des têtes calmes et stables» étaient nécessaires pour faire fonctionner le protocole et elle a opposé l’approche de M. Sevcovic à celle de M. Johnson.

Mme O’Neill a également déclaré que M. Sefcovic était «catégorique» là où l’UE n’avait «aucune intention de causer des difficultés politiques» concernant l’application potentielle de l’article 16 politiquement sensible la semaine dernière.

Problèmes de démarrage

« La vice-présidente de la Commission européenne a été très claire en disant » haut la main, nous avons fait une énorme erreur la semaine dernière « et a accepté cela », a-t-elle déclaré à la BBC.

«Cependant, l’approche de Boris Johnson aujourd’hui est tout aussi imprudente. Vous ne combattez pas le feu par le feu. Prenez du recul, montrez un leadership politique mûr et traitez-vous à ce que l’on décrit comme des problèmes de démarrage, des problèmes, comme vous voulez les appeler.

Elle s’est félicitée de l’engagement de M. Sefcovic de se rendre à Londres la semaine prochaine pour discuter des questions qui ont émergé autour du protocole d’Irlande du Nord, le décrivant comme une voie «très pragmatique et très constructive».

Elle a déclaré qu’il était « très clair en termes de mise en œuvre rigoureuse du protocole et s’attend à ce que cela soit respecté, mais il a reconnu que nous ne sommes que six semaines dans le protocole », ajoutant qu ‘ »il y a des flexibilités intégrées qu’il pense avoir » t même eu la chance de s’entraîner.

S’exprimant après la réunion, le député DUP Jeffrey Donaldson a déclaré que les difficultés avec le protocole n’étaient «pas seulement à court terme, mais à long terme.

«C’est pourquoi nous n’avons pas seulement besoin d’une solution à court terme ou de bricoler sur les bords de cela ou de donner un coup de pied à la boîte sur la route», a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il devait y avoir une «solution permanente qui garantira que nous continuerons à avoir un accès sans entrave au marché britannique et que l’UE est en mesure de protéger son marché, et nous avons besoin que cet accord soit atteint le plus rapidement possible».

M. Donaldson a également déclaré que le protocole endommageait les relations entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

«Si nous allons voir la relation Est-Ouest, Grande-Bretagne-Irlande du Nord diminuée, alors nous ne pouvons pas nous attendre à voir une situation où il y a des relations normales Nord-Sud parce que les deux sont interdépendantes – l’une a un impact sur L’autre.

«Par conséquent, nous devons que le gouvernement irlandais reconnaisse que c’est la totalité des relations ici, y compris la relation cruciale entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, qui doit être préservée et protégée, ainsi que la protection du marché unique de l’UE.»

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture du Nord n’a pas encore pris de décision concernant le retour au travail des employés des ports de Larne et de Belfast qui ont été retirés en raison de préoccupations concernant leur sécurité.

Le Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) a déclaré par la suite qu’il n’y avait «absolument aucune information» que des paramilitaires loyalistes étaient impliqués dans des menaces ou des intimidations à l’encontre du personnel effectuant des contrôles dans les ports, affirmant que les responsables étaient «des individus ou de petits groupes».

Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré que le département «continue de travailler en liaison avec le PSNI et d’autres organisations partenaires pour déterminer quand les contrôles physiques pourraient reprendre. Toute décision sera basée sur une évaluation formelle de la menace. »

Rapports supplémentaires – PA