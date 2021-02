Autoriser les pharmacies à administrer AstraZeneca Jab aux agents de santé pourrait accélérer le déploiement – Syndicat

Le déploiement du vaccin Covid-19 pourrait être «accéléré» en permettant aux pharmacies d’administrer le vaccin Oxford / AstraZeneca aux travailleurs de la santé, a déclaré le groupe de pharmaciens.

L’Irish Pharmacy Union a appelé à modifier le séquençage du déploiement des vaccins auprès des groupes prioritaires et à ce que les pharmacies donnent les vaccins AstraZeneca aux agents de santé après avoir été informé que les vaccins Pfizer et Moderna soient administrés aux personnes de plus de 70 ans lorsque cela est possible.

L’appel intervient après que le médecin-chef de l’État, Tony Holohan, ait recommandé aux personnes de plus de 70 ans de recevoir les vaccins Pfizer et Moderna plutôt que le vaccin récemment approuvé Oxford / AstraZeneca étant donné l’absence de données sur son efficacité dans les groupes plus âgés.

Le groupe de travail de haut niveau sur les vaccins et le Health Service Executive (HSE) travaillent sur des changements opérationnels pour le déploiement des vaccins à la lumière des conseils sur le jab Oxford / AstraZeneca.

Le professeur Karina Butler, présidente du comité consultatif national de vaccination, a déclaré qu’il n’y aurait pas de retard significatif dans le déploiement et que le HSE travaillait très dur sur la livraison des vaccins, que ce soit par le biais des centres de vaccination ou des médecins généralistes.

Elle a déclaré à Morning Ireland de RTÉ que le vaccin AstraZeneca pourrait toujours être utilisé pour les personnes âgées de plus de 70 ans s’il y avait des retards dans la livraison des vaccins Pfizer et Moderna.

«S’il y a des retards importants, le meilleur vaccin est celui dont vous disposez à ce moment-là», a-t-elle déclaré.

Tous les vaccins pourraient être utilisés dans tous les groupes d’âge et tous pourraient protéger les gens contre l’hospitalisation et la maladie grave avec Covid-19, a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que les premiers vaccins Oxford / AstraZeneca devraient arriver dans l’État la semaine prochaine avec des livraisons initiales de 35 000 doses.

Le gouvernement vaccine les deux principaux groupes prioritaires – les personnes âgées de 65 ans et plus dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée, et les agents de santé de première ligne – et prévoit ensuite de commencer à vacciner les personnes de plus de 70 ans et les autres agents de santé qui ne sont pas en contact direct avec les patients.

La décision de favoriser les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna par rapport à AstraZeneca pour les plus de 70 ans permet aux personnes de tous âges de bénéficier de l’un des trois premiers vaccins Covid-19.

Changement de séquençage

Le secrétaire général de l’Union irlandaise des pharmacies, Darragh O’Loughlin, a déclaré que le HSE devrait autoriser les pharmaciens à utiliser Oxford / AstraZeneca pour vacciner les agents de santé restants dans les deuxième et quatrième groupes prioritaires afin que les médecins généralistes puissent utiliser les vaccins Pfizer et Moderna chez les personnes âgées.

«Au lieu que tout le monde doive attendre son tour, pendant que les médecins généralistes vaccinent les plus de 70 ans, nous pouvons utiliser les vaccins que les généralistes n’utiliseront pas et commencer à les introduire dans la population plus jeune: les agents de santé et les personnes en âge de travailler, dans leur pharmacies immédiatement », dit-il.

Retirer toutes les personnes en âge de travailler de la file d’attente et les «mettre dans la file d’AstraZeneca» pour recevoir ce vaccin dans les pharmacies «ne fait qu’accélérer l’ensemble du plan de vaccination», a-t-il déclaré.

Il ne pensait pas que le changement de séquençage causerait de la confusion.

«Les gens sauront s’ils ont plus de 70 ans ou pas, donc si vous avez plus de 70 ans, vous allez entendre votre médecin généraliste qui va vous administrer le vaccin Pfizer ou Moderna», a-t-il déclaré.

«Si vous êtes un agent de santé, rendez-vous à votre pharmacie et identifiez-vous. Séquestrons tout ça [the Pfizer and Moderna vaccines] pour la population plus âgée de plus de 70 ans et laissez les généralistes se mettre en contact avec cette population et peut-être faire en sorte que les deux populations soient traitées en parallèle.

Le professeur Butler a déclaré à Newstalk Breakfast qu’une réponse mitigée dans le programme de vaccination pourrait fournir le meilleur niveau d’immunité pour toute la communauté.

S’il y avait un vaccin qui était efficace pour prévenir la transmission, alors cela serait favorisé pour les plus jeunes «qui sont le plus dehors» plutôt que parmi les personnes âgées, a-t-elle dit.

«Vous voulez une protection maximale et une protection rapide aussi vite que possible pour ceux qui sont les plus vulnérables et vous voulez briser la propagation autant que vous le pouvez chez ceux qui risquent le plus de contracter une infection parce qu’ils sont en déplacement, mais ont un risque beaucoup plus faible de le transmettre », dit-elle.

La combinaison «pourrait nous donner le mélange» pour obtenir un niveau d’immunité dans la population «qui peut réellement nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment», a-t-elle déclaré.

«Chacun de ces vaccins va trouver sa place», dit-elle.