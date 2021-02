Vendredi, l’OMS a exhorté l’Europe et les entreprises pharmaceutiques à travailler plus étroitement ensemble, leur demandant de partager les doses de vaccin avec les pays plus pauvres et d’accélérer les campagnes de vaccination contre le coronavirus.

« Nous devons nous associer pour accélérer les vaccinations », a déclaré à l’AFP le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, ajoutant que les sociétés pharmaceutiques concurrentes devraient unir leurs forces pour « augmenter considérablement la capacité de production ».

Il a également suggéré que les pays plus riches partagent leurs doses de vaccin avec des pays qui ne peuvent pas se les permettre une fois que «les personnes âgées, les agents de santé et les personnes souffrant de comorbidité» ont eu leur tour. objectif.

« N’attendez pas d’avoir 70 pour cent [of your population vaccinated] à partager avec les Balkans, à partager avec l’Asie centrale, l’Afrique « , a déclaré Kluge.

Il s’est également déclaré préoccupé par les nouvelles mutations du coronavirus, appelant les pays à étendre leur capacité de séquençage génomique.

Kluge a répété à l’AFP la position de l’OMS contre les passeports vaccinaux, qui permettent aux personnes vaccinées de voyager, prévue dans des pays comme le Danemark. «C’est quelque chose auquel nous ne souscrivons certainement pas car cela augmentera les inégalités», a-t-il déclaré.

