Les plans de sortie du certificat comprennent des examens et une option d’évaluation alternative

La planification a officiellement commencé pour une combinaison d’examens Leaving Cert et d’une option d’évaluation alternative qui n’impliquera pas d’examens pour les étudiants.

La ministre de l’Éducation Norma Foley a confirmé cette décision à la suite d’une réunion avec les parties prenantes de l’éducation vendredi après-midi.

Le ministère de l’Éducation a déclaré que ces réunions ont permis «aux partenaires de l’éducation de parvenir à une compréhension commune des défis auxquels sont confrontés les examens d’État cette année et de l’urgence de les relever».

Le ministre invite maintenant ces intervenants de l’éducation à participer à «des discussions bilatérales intensives et confidentielles avec des représentants du ministère pour faire progresser les travaux sur deux processus distincts pour l’obtention du certificat de fin de carrière 2021».

Cela comprend la planification des examens et la définition d’une «mesure correspondante, différente des examens qui peuvent également être proposés aux étudiants».

Il a déclaré que les discussions sur les examens du cycle junior se poursuivront dans le cadre de ces engagements.

«Ces discussions seront ciblées et immédiates. Le ministre vise à fournir le plus rapidement possible des plans et des informations clairs aux étudiants sur la manière dont les examens se dérouleront et les détails de la mesure correspondante à offrir aux étudiants », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Mme Foley a déclaré que la pandémie avait eu un impact considérable sur l’expérience d’apprentissage de nos étudiants du Leaving Certificate 2021 au cours de la dernière année.

«Même si nos écoles ont fait d’énormes progrès en matière d’apprentissage à distance, la fermeture de l’offre scolaire a eu un impact sur l’apprentissage et la préparation aux examens, en particulier pour les élèves les plus à risque de désavantage scolaire», a-t-elle déclaré.

«Nous devons fournir à nos étudiants un moyen clair de passer à l’étape suivante de la vie – l’enseignement et la formation complémentaires et supérieurs ou le monde du travail.

«Les étudiants veulent des certitudes. Ils veulent l’équité. Ils méritent les deux.

«J’invite les partenaires de l’éducation à s’engager maintenant de manière intensive avec le département dans la planification des prochaines étapes, afin de permettre la prise de décisions et d’apporter la certitude indispensable aux étudiants.

Elle a déclaré que son département planifierait activement à la fois la tenue des examens du certificat de fin d’études et la mise en place d’une mesure correspondante qui pourrait également être proposée aux étudiants.

«Les discussions au sein du sous-groupe consultatif sur les examens ont été extrêmement utiles pour examiner les nombreux problèmes et défis en cause. Les examens doivent être disponibles pour les étudiants. Compte tenu de l’impact sur l’apprentissage des étudiants l’année dernière et cette année, il est également nécessaire d’explorer une approche parallèle qui peut être proposée aux étudiants », a-t-elle déclaré.

«Toute mesure correspondante doit avoir la confiance des partenaires éducatifs.»

Elle a dit que l’année dernière, un processus avait été mis en place qui impliquait les écoles générant des notes estimées et l’application d’un processus national de normalisation. Cela a permis aux étudiants de progresser.

«Toute mesure correspondante cette année devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités. En particulier, la Commission nationale des examens devra être dotée des pouvoirs juridiques nécessaires pour diriger le processus », a-t-elle déclaré.

«Il devra également offrir des services plus complets aux élèves qui étudient en dehors de l’école. La reconnaissance des aptitudes et des compétences associées aux oraux, aux travaux pratiques et aux cours devrait également faire partie plus clairement d’une telle mesure. «Elle a déclaré qu’en raison de la nature de la pandémie et de la nécessité de toujours tenir compte des conseils de santé publique, en plus de planifier activement la tenue des examens du certificat de fin d’études, il est nécessaire de mettre en place une mesure parallèle qui peut également être offert aux étudiants.

«Je m’engage à travailler avec tous les partenaires de l’éducation pour y parvenir», a-t-elle ajouté.

Le ministère a indiqué aux partenaires de l’éducation que tout processus correspondant devrait inclure les caractéristiques suivantes:

La Commission des examens d’État qui gère à la fois les examens et le processus correspondant

Meilleure prise en charge des apprenants non scolarisés dans le processus correspondant

Une certaine connaissance des performances des éléments d’examens «composants supplémentaires» (cours, oraux, travaux pratiques, etc.)

Progression en temps opportun vers l’enseignement supérieur et supérieur en utilisant soit des examens, soit le résultat de tout processus correspondant

Un porte-parole a déclaré que les décisions sur la façon d’aller de l’avant seront éclairées par une reconnaissance de la perturbation de l’apprentissage des étudiants causée par Covid-19 et de la nécessité de passer en douceur les transitions vers leur prochaine étape pour les étudiants.

Mme Foley a ajouté: «À tous les étudiants aux examens: je reconnais que c’est une période difficile pour vous. Nous travaillons dur pour fournir les meilleures solutions possibles, afin que vous puissiez progresser comme vous le souhaitez et le méritez.

«Le travail du sous-groupe consultatif, a permis aux élèves, parents, enseignants, instances dirigeantes de parvenir à une compréhension commune des enjeux des Examens d’Etat cette année.

«Cette prochaine étape de rencontres bilatérales confidentielles avec chacun des partenaires est nécessaire pour mener à bien les travaux du groupe consultatif et tracer une voie pour les étudiants de 2021. J’ai hâte que cet engagement se concrétise dans les plus brefs délais. .

«Soyez assurés, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de nos progrès. Merci pour votre travail acharné et votre engagement, et pour votre sécurité mutuelle. »